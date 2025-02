Iñigo Martínez: «Es un orgullo estar en el mejor equipo del mundo»

Daniel Panero Jueves, 13 de julio 2023, 13:37 | Actualizado 20:58h. Comenta Compartir

«Es un orgullo y un placer venir a esta grandísima familia, al mejor equipo del mundo», afirmó este jueves Iñigo Martínez en su puesta de largo como nuevo jugador del Barcelona tras abandonar el Athletic. El defensa central vasco fue presentado en la Ciudad Deportiva de Sant Joan Despí y se mostró eufórico de cara a esta nueva etapa a la que llega con 32 años tras comprometerse dos temporadas con el Barça, con una cláusula de rescisión de 400 millones de euros.

La llegada de Iñigo Martínez al club azulgrana pone fin a un deseo que el Barça había tenido desde hacía muchos años y ello se le notó a Joan Laporta, radiante con su nueva incorporación y con lo que puede aportar al equipo de Xavi Hernández. «Es un fichaje trabajado desde hace tiempo con el jugador por parte de Mateu Alemany. Más allá de la parte futbolística, tiene un plus, ya que Iñigo es un motivador que imprime carácter y dotes de liderazgo», aseguró el presidente del Barcelona, que reconoció que «el entrenador está encantado con el nuevo fichaje».

En esa misma línea se mostró Mateu Alemany, satisfecho con que las negociaciones con el futbolista vizcaíno llegaran rápido a buen puerto. «Hace un año éramos conscientes de que necesitaríamos reforzar la defensa porque sabíamos que Piqué estaba pensando en salir. También teníamos la realidad económica del club, así que prácticamente el primer nombre que salió fue el de Iñigo, porque tiene la gran ventaja de conocer la Liga y la adaptación es inmediata», destacó el director de fútbol del club culé.

Iñigo Martínez llega al Barça después de terminar su vinculación con el Athletic y encara su reto como azulgrana con el objetivo de conseguir muchos títulos. «Desde el primer minuto el Barça depositó mucha confianza en mí y espero poder devolverla sobre el terreno de juego. Vengo con muchas ganas y mucha ilusión. Tengo ganas de saltar al terreno de juego y de vivir esta experiencia que va a ser exigente y bonita. Será un gran año. ¡Visca el Barça!», proclamó el jugador de Ondarroa con una sonrisa de oreja a oreja.

Su primera opción

El excentral del Athletic, que todavía no tiene un dorsal asignado en el Barcelona, habló sobre cómo han sido sus primeros días a las órdenes de Xavi. «Me estoy asentando. Ha sido llegar y a todo correr. Mucho entreno, conocer gente nueva... El trato ha sido excepcional desde el minuto 1. Tengo ganas de empezar a hacer cosas», admitió, antes de reconocer que está mejor de los problemas físicos que atraviesa a pesar de que «la lesión de la fascia es complicada».

Para fichar por el Barcelona Iñigo Martínez tuvo que desechar otras propuestas, como la del propio Athletic, que pretendía una renovación, algo que no le costó mucho al futbolista. «Cuando te llama el Barça, los ojos te hacen chiribitas y los demás equipos quedan en segundo plano», aseguró. «Desde la primera llamada que tuve, que me hablaron de poder venir, no dudé. Tener las palabras que tuvo del entrenador (Xavi) me ayudó, porque dar ese paso de salir de casa, cuesta», sentenció el defensa de Ondarroa.