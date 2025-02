Iñigo Martínez ya es del Barça: «Por fin doy el salto que todo jugador desea»

Robert Basic Miércoles, 5 de julio 2023, 10:25 | Actualizado 17:17h. Comenta Compartir

Después de seis años de espera, de cantos de sirena e intentos frustrados por vestir de blaugrana, Iñigo Martínez ha cumplido por fin su sueño de fimar por el Barcelona. Lo ha hecho de forma oficial este miércoles, con el anuncio del club catalán. Un acertijo, una sombra, un vídeo y dos frases: «Ya estoy aquí, culers. ¡Visca el Barça!», ha proclamado el excentral del Athletic en una grabación que le sitúa en las escaleras del Montjuic con la Plaza de España al fondo. «Por fin doy el salto que todo jugador desea», ha declarado a los medios del conjunto blaugrana, con un contrato hasta 2025 y una cláusula de rescisión de 400 millones de euros.

Empieza una nueva etapa en la vida del defensa de Ondarroa, de 32 años, quien por fin tendrá lo que tanto ha deseado: competiciones del máximo nivel, títulos y piel del gigante barcelonés pegada al cuerpo. Fabulaba con ello desde el verano de 2017, cuando aún estaba en la Real Sociedad, y tras cinco años y medio como rojiblanco ve cumplido su objetivo.

«Su potente juego aéreo, su gran salida de balón y su solidez defensiva reforzarán todavía más el eje defensivo del Barça, que a partir de ahora contará con un perfil zurdo en la plantilla. Curtido en mil batallas, Iñigo Martínez también destaca por su liderazgo y carácter competitivo», ha descrito el Barcelona a su flamante adquisición.

«Empezó jugando en el equipo de su localidad, el Aurrera, pero a los 15 años ingresó en el fútbol base de la Real Sociedad. Con el equipo txuriurdin debutó en Primera el 27 de agosto de 2011 y, tras seis temporadas y media liderando la defensa del equipo de San Sebastián, fichó por el Athletic. Hasta el día de hoy, que llega al Barça como un central de garantías, contrastado y con una gran experiencia. Porque, además, y tras pasar por las categorías inferiores de la selección española, también ha sido internacional con la absoluta», ha redondeado el perfil del hombre que llegó a San Mamés en enero de 2018 a cambio de 32 millones de euros como sustituto de Aymeric Laporte.

Antes de que el Barcelona volviera a cruzarse en el camino de Iñigo -lo hizo también cuando estaba en la Real, pero al final no cuajó-, la anterior junta directiva del Athletic intentó renovarle. Le presentó una oferta formal y el central, representado por su tío, la rechazó. Era toda una declaración de intenciones y una pista sólida sobre el sentido de su decisión final. Luego llegó el equipo de trabajo de Jon Uriarte y nada cambió. Al revés, el terreno de juego se embarró y terminó con duros reproches entre las partes. Primero fue el entorno del futbolista el que acusó a los actuales inquilinos de Ibaigane de actuar con «deshonor» -la crítica llegó después de que el club remarcara en el comunicado de despedida que el internacional no quiso seguir pese al empeño rojiblanco- y luego el propio presidente golpeó duro con un par de frases lapidarias. «El Athletic no miente. Ha quedado claro quién quería que el jugador se quedara y quién se quería marchar», dijo en el día del análisis de la temporada.

Competencia

El 6 de junio, momento en el que se oficializó la marcha del de Ondarroa, el central publicó un vídeo de despedida. «Eskerrik asko, athleticzales. Gracias, afición. Ha sido un placer defender este escudo», comentó el jugador, quien quiso marcharse sin hacer ruido. «Desde mi llegada me habéis hecho sentir uno de los vuestros. Como un león más. Sabéis que siempre he dejado absolutamente todo lo que tengo en el campo por este escudo, por mis compañeros, y por vosotros. Siempre. No es fácil abandonar mi tierra, mis raíces y las de mi familia. Bizkaia es y siempre será nuestra casa». Y lanzó un guiño a la afición: «Seguid apretando, apoyando y haciendo de San Mamés La Catedral del fútbol».

El nuevo futbolista del Barcelona será presentado en los próximos días y, pese a su reciente operación de pie para resolver sus molestias derivadas de una fascitis plantar, se da por hecho que viajará de gira a Estados Unidos. Será el momento de que empiece a ganarse la confianza de Xavi Hernández y se haga con un sitio en el defensa del Barça. Los blaugranas cuentan con los centrales Ronald Araujo, Jules Koundé, Eric García -apunta al Betis- Andreas Christensen y ahora Iñigo, el único zurdo en el eje de la zaga. Siete años después, el exrojiblanco ve cumplido su sueño de ponerse la camiseta blaugrana. Tiene dos para demostrar y acabar con su síndrome de las vitrinas vacías -en su palmarés está la Supercopa de 2021-.