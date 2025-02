Iñaki Peña cierra el debate en la portería del Barça

Daniel Panero Miércoles, 30 de octubre 2024, 15:04 Comenta Compartir

Iñaki Peña ha llegado para quedarse. El guardameta, de 25 años, cuajó un gran partido en el clásico del Santiago Bernabéu y seguirá siendo titular en el Barça mientras que Hansi Flick no encuentre motivos para hacer un relevo en la portería. Ni las dudas iniciales tras la lesión de gravedad de Ter Stegen, ni la llegada de un portero veterano como Szczesny han podido aplacar el ascenso a la titularidad de un portero de explosión tardía, pero que sabe que tiene ante sí la oportunidad de su vida.

«Dejar la portería a cero es otra exigencia del míster, a nivel personal estoy muy contento de poder hacer un buen partido y ojalá siga siendo así», afirmó Iñaki Peña tras el clásico contra el Real Madrid. El portero alicantino se mostró eufórico después de un partido que puede ser un punto de inflexión en su carrera. Y es que a sus 25 años se encontraba en una encrucijada y logró salir por la puerta grande. El escenario era nada más y nada menos que el Bernabéu y delante estaban Mbappé, Vinicius y compañía, una delantera que vio en el cancerbero un muro infranqueable.

Fue así porque Iñaki Peña cuajó un partido sobresaliente. Estuvo atento todo el partido a los posibles balones a la espalda de los centrales y apareció una y otra vez al quite para achicar portería ante las internadas de los atacantes blancos. Tuvo dos situaciones mano a mano con Mbappé en las que aguó la fiesta al francés y hasta sacó una mano milagrosa que finalmente no contó para su estadística por fuera de juego en el inicio de la jugada. Fue una exhibición que nunca olvidará y una manera de marcar territorio con Szczesny, para el que solo tiene buenas palabras. «Le estoy muy agradecido, desde el primer día que llegó me ha tratado con mucho respeto y nos llevamos muy bien y trabajamos muy bien», señaló sobre su rival en la portería.

Una gestión impecable

El gran rendimiento de Iñaki Peña contrasta con las dudas que el Barça tenía sobre su figura el pasado año. De la mano de Xavi Hernández encajó 33 goles en los 17 partidos que disputó en ausencia de Ter Stegen y esa cifra resonó en las oficinas del equipo culé, que además venía de ser el equipo menos goleado de la Liga. Tampoco parecía ayudar a que se asentase la llegada de un portero curtido en mil batallas como Szczesny, pero en mitad de todo ese ruido salió Flick y sorprendió apostando por él como el portero titular hasta que su rendimiento dijese lo contrario. Ese día todavía no ha llegado y el técnico germano mostró su confianza este sábado una vez más en rueda de prensa. «Era necesario destacarlo. Tener una portería a cero es muy importante. Ha hecho un partido fantástico», dijo.

La lesión de Ter Stegen ha abierto de par en par las puertas para un portero que siempre estuvo en el radar del primer equipo del Barça. Llegó a La Masia con 13 años procedente del Villarreal y desde muy pronto figuró como uno de los metas más prometedores de la cantera azulgrana junto a Arnau Tenas, que venía por detrás y terminó fichando por el PSG. Su progresión se frenó en seco con el gran rendimiento de Ter Stegen y eso le llevó a buscar una oportunidad en el Galatasaray durante seis meses como sustituto de Muslera. Regresó en 2022 y desde entonces ha esperado una oportunidad como la que ahora tiene entre manos. Es su momento, la hora de Iñaki Peña.