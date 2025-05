«La humildad es la base del éxito»

Paco Díaz Llerena Sábado, 4 de junio 2022 | Actualizado 26/08/2022 10:52h. Comenta Compartir

Ciudad Deportiva Luis del Sol, Sevilla. Rodri Sánchez (Talayuela, 2000) acaba de completar uno de sus últimos entrenamientos con el Betis en una temporada que siempre recordará como la primera en la que ganó un título como profesional. El extremeño es sencillo y, a su vez, muy maduro, fruto posiblemente de las muchas experiencias que, a pesar de sus solo 22 años, ha vivido a lo largo de su paso por algunas de las mejores canteras del panorama nacional. Este periplo concluyó en 2016 cuando llegó al Betis, el club que le ofreció, tras muchas idas y venidas, la estabilidad y la confianza que todo futbolista desea.

Criado tanto personal como futbolísticamente en Talayuela, empezó allí jugando fútbol sala y fútbol 7 y luego pasó por la cantera del Moralo. Tras su estancia en Navalmoral, finalizó su andadura en la región para buscar suerte en otro lugar. Su primer destino en esta etapa fue el Real Madrid –donde estuvo una pretemporada a prueba–, el primero de muchos antes de llegar al Real Betis. «Mi padre apostó mucho por mí porque me vio algo, eso me ha dicho siempre, y tiró para adelante para hacerme una prueba en Madrid. Vieron algo los técnicos que estaban en las pruebas y dijeron que ese año iba a hacer la pretemporada con el Alevín A del Madrid. Hice pretemporada, me dijeron que bien, pero me querían mandar a verme al Canillas (club estrechamente vinculado al Real Madrid). Los dos siguientes años (uno en el Canillas y otro en el Atlético), palizas en coche porque, al ser tan chiquitito, primero en el Canillas no había nada de residencia. Íbamos tres días a la semana, 400 kilómetros cada día. Al final del curso me llamó el Atleti primero y a la semana siguiente el Madrid. Yo decidí irme al que me llamó primero y al que apostó más fuerte por mí, el Atleti. Luego en el Atlético eran cuatro días y tampoco había residencia, así que otra paliza», relata el talayuelano.

Después de su experiencia en la capital de España, pasó por el Espanyol, el Barça –donde coincidió con Ansu Fati o su actual compañero de equipo y selección, Juan Miranda– y el Deportivo. En La Coruña, a pesar de sentirse importante, su situación personal no era la mejor. «Cuando estaba en el Dépor, estaba jugando todo y estaba muy bien visto allí, pero yo mismo no me sentía cómodo. No me sentía bien en la ciudad porque estaba en una residencia de estudiantes. Estaba un poco solo en la residencia, en una ciudad muy bonita, pero poco alegre por el tiempo y el clima. Siendo un chaval con 15 años, te deprimes. Yo estuve seis meses desde viernes a lunes solo en mi habitación», confiesa Rodri.

Vuelta a Talayuela y llegada al Betis

En ese momento, el jugador, aún muy joven, decidió pararlo todo y volver a sus orígenes, regresar a Talayuela durante unos meses. «Decidí irme y buscar la felicidad y al final la felicidad fue irme al pueblo. Estuve muy a gusto con mis amigos, jugando allí con ellos. Me rejuveneció, por así decirlo». Poco después del retorno a su tierra, el Betis llamó a su puerta. «Ya me querían años anteriores y me dijeron que viniese a entrenar. Yo volví en enero al pueblo y en marzo vine a entrenar con el Betis. Ese mismo día me dijeron que me quedase allí, pero dije que otro cambio más tan brusco no, que, si para el año siguiente me querían, yo encantado de venir. Y así fue, firmé para empezar en la pretemporada siguiente y la verdad es que el Betis me lo ha dado todo. Es mi club y estoy encantado». Así comenzó su historia con el Betis, equipo cuya propuesta le hizo abandonar de nuevo Talayuela su pueblo, del que no se olvida. «Yo le tengo mucho aprecio a Talayuela. Cuando tengo días libres, voy para allá para estar sobre todo con mi familia y amigos. Cuando voy hago lo mismo que siempre. Mismos amigos, mismas salidas, mismos lugares. Todo igual». Mirando hacia delante, Rodri habla sobre el presente y el futuro de una de las carreras con más proyección del fútbol español y también una de las grandes esperanzas del balompié extremeño.

Habitual con la selección española sub 21, este viernes fue titular en la goleada ante Irlanda del Norte (0-6) en la penúltima jornada de la fase de clasificación del Europeo de Rumanía y Georgia 2023, que se cerrará el martes en Melilla ante Malta.

–Lleva dos temporadas en el primer equipo del Betis: dos clasificaciones europeas y un título en un club que no lo había pasado bien en los últimos tiempos…

–La temporada ha sido muy especial porque hemos ganado la Copa y se han cumplido nuestros objetivos. Individualmente, estoy muy contento porque he sido partícipe hasta que me lesioné y me he tirado 3 o 4 meses renqueante, pero todo lo que he estado disponible, he estado participando. En los dos años que llevo con el primer equipo ha sido todo perfecto. Los jugadores, el staff, los técnicos y la dirección se han movido muy bien para todo, han hecho muy buen trabajo y nosotros también hemos hecho el nuestro muy bien. Se ha visto compensado con el año pasado entrar a Europa y este año meternos en Europa vía Copa y vía Liga. Con el logro de la Copa, después de 17 años sin conseguirlo, entras además en la historia de este pedazo de club.

–Fue el primer canterano que debutó con Pellegrini en el Betis y, desde entonces, le ha dado mucha confianza. ¿Qué ha supuesto Manuel Pellegrini para usted y su carrera?

–Pellegrini es el entrenador que me lo ha dado todo. Es muy difícil apostar por un chaval del filial que un año atrás estaba en Tercera con el Betis Deportivo, tirar para adelante con él y tener esa decisión. El año pasado también fui importante, me puso en escenarios complicados jugándonos mucho 'las papas'. Se lo he dicho siempre a mi familia, que con Manuel estoy súper agradecido porque, si él no tira esa decisión para adelante, a lo mejor no estaría aquí. Yo también he trabajado y me lo he currado para devolverle esa confianza, porque, obviamente, si yo no estoy al nivel que él me tiene que ver no jugaría y no estaría en esta plantilla.

–También se ha ganado la confianza de Luis de la Fuente, seleccionador de la sub 21. ¿Se ve algún día con la camiseta de la absoluta?

–Lo primero es hacerlo bien, como lo estamos haciendo con la sub-21. Sería un sueño debutar con la selección absoluta de mi país. Todo empieza con la sub 21, que Luis confía mucho en mí. Siempre que he ido me ha puesto. Ha tenido el valor de ponerme y yo le he devuelto esa confianza. Es un sueño que, si se hace bien en la sub 21, ¿por qué no?

–¿Cómo se gestiona a nivel personal ser joven y futbolista de Primera División? ¿Le ayudan sus compañeros más mayores en ese aspecto?

–Yo soy una persona con los pies sobre el suelo. No te puedes creer más que nadie. Soy el mismo chaval que era antes. Es verdad que la gente te ve diferente, te pide fotos, te pide autógrafos, pero me lo tomo con la misma sintonía. Intento agradar a la gente y que esté a gusto. Aunque me pille comiendo y me pidan una foto, no tengo problema porque si yo fuese niño o aficionado, a mí también me gustaría tener una foto o un autógrafo de un futbolista. Me lo tomo genial porque es mi trabajo y me encanta lo que hago. Nunca voy a cambiar porque no se te puede subir nada, porque todo lo que sube baja. Tienes que mantener esa compostura porque siempre la humildad es un poco la base del éxito, porque de donde vienes nunca lo tienes que perder. Muchos compañeros, al ser joven, te ayudan en muchos aspectos de la vida. Aquí hay un grupo excepcional: Germán Pezzella, William Carvalho, Joaquín… todos me ayudan.

–Extremadura exporta muchos futbolistas, pero los equipos de la región, como estamos viendo en la actualidad, tienen problemas para subsistir, sobre todo, en categorías mayores. ¿Qué opina de la situación actual del fútbol extremeño?

–Es verdad que sacan buenos chavales, pero en los primeros equipos son difíciles de mantener las situaciones por tema de dinero, jugadores… Hay pocas situaciones buenas en el tema del fútbol y, si las hay, duran un año o como mucho dos. Hemos visto el Extremadura o el Badajoz, que lleva tres años luchando por el ascenso y, como no se ha conseguido, ahora la situación es complicada. El Extremadura, lo mismo, se mantuvieron y al año siguiente ya no pudieron y, cuando bajas, te liquidan. Hay equipos como el Albacete o el Córdoba, por ejemplo, que bajan y suben porque tienen más socios, tienen más historia, son ciudades más grandes, más inversores… Es más atractivo. Pero poco a poco, nunca se sabe. Que en el día de mañana llegue algún inversor es lo único que puede salvarlo un poco. Pienso que algún día habrá algo en la élite.

–El Betis le demostró su confianza renovándole en enero hasta 2026. ¿Cómo ve el futuro de su carrera y del club?

–A nivel personal, yo estoy muy feliz aquí con el míster y los directivos, que me han dado la posibilidad de estar aquí muchos años, de demostrarme esa confianza poniéndome en una de las más atractivas y mejores plantillas que, para mí, ha tenido el Betis. Es un privilegio estar, haber sido partícipe y jugar, porque una cosa es ser partícipe y no jugar, pero la verdad es que a mí me han demostrado confianza. He jugado, he sido importante y eso es un lujo. Espero seguir como estamos, crecer en el Betis, si puede ser, y jugar muchos partidos. Estoy muy contento aquí y quiero seguir avanzando y creciendo. A nivel colectivo, que el Betis cada día vaya a mejor, que cada año suba un escalón. Se está viendo que en estos dos años se ha dado un paso gigante y queremos seguir así, porque el Betis es un histórico y un grande de España.

Ampliar Detalle del tatuaje de la Copa del Rey en la pierna derecha de Rodri Sánchez. PACO DÍAZ El tatuaje de Rodri «Desde hace cuatro o cinco años quería tatuarme y no lo hice por miedo a las agujas. Me lo hice todo junto porque probé una vez, no me dolió y me lo hice todo en cuestión de 20 días. Tengo unos cuantos, pero tampoco muchos. No tengo pensado hacerme más. Me he tatuado unos detalles, unas cosas que significan mucho para mí». Uno de esos momentos con gran significado para el de Talayuela fue ganar la Copa del Rey. Rodri, al igual que hicieron algunos compañeros como Borja Iglesias, Andrés Guardado o Sergio Canales, se tatuó en la pierna derecha la imagen de la histórica Copa conseguida con su equipo.

