La hora de la verdad para los 'descartes' del Barça

Ansu Fati y Ferran Torres llegan al momento decisivo del verano con todas las incógnitas aún por resolver. Los dos han dejado buenas sensaciones a ... lo largo de toda la pretemporada y han mostrado destellos de calidad que les hacen merecedores de tener un lugar en el Barça, pero están también en el mercado a la espera de que llegue una oferta que satisfaga al club culé y permita acometer otras operaciones que todavía no descartan en la entidad azulgrana. Es la hora de la verdad, el momento en el que se juegan el puesto y deben convencer a Xavi para que apueste por ellos ante una junta directiva dispuesta a hacer caja.

«Hasta el 31 de agosto todo está abierto, así que todo es posible», afirmó Xavi hace un par de semanas al ser preguntado por la posible salida de Ansu Fati. El técnico de Tarrasa fue tibio y dejó abiertos todos los escenarios posibles, desde la continuidad del '10' hasta una hipotética salida que tiene entre sus principales partidarios a Joan Laporta. El máximo mandatario culé sigue empeñado en hacer caja antes de que acabe el mercado y el joven canterano, que todavía tiene apenas 20 años, es uno de los principales candidatos, pero no es el único.

Ansu Fati lidera esa lista por las altas expectativas que generó en su irrupción, porque en la afición azulgrana se sigue confiando en él para asumir el espacio que ha dejado libre Ousmane Dembélé y porque tiene una facilidad asombrosa para ver portería. Xavi quiere más gol, lo ha dejado claro en innumerables ocasiones en rueda de prensa, y Ansu puede ser un jugador válido para cumplir con ese rol. La temporada pasada, sin ir más lejos, anotó diez goles y repartió cuatro asistencias en 1.824 minutos. Solo Lewandowski tiene mejor ratio que él en este apartado. Esa es su principal carta para convencer a Xavi en los pocos días que quedan de mercado.

Detrás de él está un Ferran Torres que ha llegado al nuevo curso con los deberes hechos. Tras un año con más sombras que claros, el punta valenciano ha dejado caer en más de una ocasión que no quiere salir del Barcelona y se ha puesto manos a la obra para convencer a Xavi. Ha sido el máximo goleador del equipo en la pretemporada con tres dianas y ante el Cádiz volvió a ser determinante con el tanto que cerraba el triunfo. Atraviesa un gran momento y llega lanzado al instante de tomar decisiones sobre su futuro. No hay ninguna oferta por él sobre la mesa y Xavi parece que empieza a ver con buenos ojos lo que puede aportar al club. «Ha sido un ejemplo para el equipo. Ha metido un gol en apenas diez minutos y a lo mejor el próximo día tiene más minutos», afirmó el pasado domingo tras el triunfo en Liga. El ex del City cuenta con la ventaja de que sabe jugar también como punta, una posición en la que no hay ningún relevo natural para Lewandowski.

En similar situación a la de Ansu Fati y Ferran Torres se encontraba Abde, pero el Barça ya le ha comunicado a este que no escuchará ofertas por él. El extremo marroquí brilló en Osasuna la pasada temporada, pero en el club culé tenía bloqueada su progresión con Raphinha y Dembélé, dos extremos de un corte similar. La salida del galo bloqueó su venta y desde entonces ha logrado convencer a Xavi para quedarse en el equipo. Su velocidad y su capacidad para ganar línea de fondo son su principal fuerte.

Lamal y Raphinha, dos fijos

Ansu y Ferran Torres están en el escaparate, mientras que Lamine Yamal y Raphinha son fijos para Xavi. El brasileño es fundamental porque es un jugador que cuenta con mucho gol, diez hizo el pasado año, y se considera muy complicado recuperar la inversión realizada cuando fichó procedente del Leeds por 58 millones de euros más variables, mientras que en el caso del canterano no se quieren quemar etapas. Tendrá oportunidades en el primer equipo, pero no se contempla una salida dado que apenas tiene 16 años.