Flick: «Mi objetivo es ganar títulos, pero hay que ir paso a paso»

«Estoy muy contento con los jugadores de La Masia y agradecido. Lo pasamos muy bien. He visto calidad, intensidad y concentración en el trabajo. Trabajamos duro. Los jóvenes lo quieren dar todo y hemos de crear una atmósfera buena para llevar a los jugadores más arriba en su carrera profesional. Me centraré en que evolucionen», afirmó Hansi Flick este jueves en su puesta de largo como nuevo entrenador del Barcelona. El técnico alemán, que posó en el Auditori 1899 del Camp Nou, no quiso entrar en ningún charco con los posibles fichajes de Nico Williams o Dani Olmo y se mostró, al menos de cara a la galería, satisfecho con los efectivos que tiene.

No le queda otra de momento a Flick. El Barça trabaja a la espera de viajar a Estados Unidos para la gira con los pocos jugadores que hay disponibles. No están al cien por cien los lesionados Frenkie de Jong, Gavi y Ansu Fati y faltan todavía muchos de los internacionales que disputaron la Eurocopa y la Copa América y disputan los Juegos Olímpicos. Pese a ello, el ex del Bayern no se mostró preocupado. «Tenemos jugadores para escoger en todas las posiciones. Hay lesionados, como Ansu Fati, que hizo muy buenos entrenamientos y que es una lástima no tenerlo en la gira. Tenemos jugadores con experiencia, como Lewandowski, y tenemos 30 o 31 jugadores que nos llevaremos a la gira y los queremos ver a todos. Espero mucho de ellos», aclaró.

Flick no quiso hablar sobre «jugadores de otro club» y se centró en cómo han sido sus primeras semanas como entrenador del Barcelona. «Creo que cualquier equipo ha de trabajar duro, así que estamos trabajando la parte física y táctica. Es importante hacerlo porque debemos mejorar en este aspecto. Hay que mejorar no solo a nivel defensivo, sino cuando atacamos. El equipo debe estar unido, compacto. Lo trabajamos y ya hemos visto resultados», afirmó el preparador germano.

Ese trabajo diario es la primera piedra que Flick quiere poner en un Barcelona que «está cerca de la idea de Johan Cruyff» y «que sabrá qué hacer con el balón independientemente de si juega con un 4-3-3 o un 4-5-1». Será así porque el alemán quiere jugar un «fútbol técnico y bonito» e ir «paso a paso» para pelear por todos los títulos, un objetivo que ya le ha quedado claro en sus primeras semanas como azulgrana que no puede perder del horizonte.

Laporta, dispuesto a fichar

Flick, de momento, se conforma con lo que tiene, pero sabe que el Barça trabaja a destajo para incorporar refuerzos que mejoren las prestaciones de la plantilla. Nico Williams, Dani Olmo o Mikel Merino están en la cartera y Joan Laporta sabe que el primer paso es mejorar la economía del club para llegar a la norma uno a uno y poder pasar de rumores a hechos. «La economía está mucho mejor de como estaba. Estamos en el camino de la normalidad. Hoy podemos hacer frente a fichajes de jugadores de los que estáis hablando, podemos afrontar cualquier operación y, si hace falta, mejoraremos la plantilla. Además, iremos anunciando noticias económicas y estaremos en la relación uno a uno», aseguró el máximo dirigente azulgrana.

Laporta aprovechó también para destacar algunas de las virtudes de Flick que le convencieron para afrontar su fichaje. «Consideramos que era el ideal por su experiencia, su cultura del esfuerzo, su disciplina y su confianza en la estructura del club. Es la persona más capacitada para dar este nuevo impulso que queremos dar a nuestro equipo y para hacer frente a los retos que nos depara el presente inmediato. Sabe que el Barça debe luchar hasta el final en todas las competiciones», afirmó, al tiempo que aseguró que «no fue fácil» prescindir de Xavi Hernández, alguien a quien aprecia y que «ha escrito con letras de oro la historia del Barça».