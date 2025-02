Gündogan: «Quiero seguir ganando aquí»

Daniel Panero Lunes, 17 de julio 2023, 13:37 | Actualizado 16:42h. Comenta Compartir

«Es increíble estar aquí. Es un placer y un orgullo, y no puedo esperar al primer partido. Quiero ganar, quiero seguir ganando aquí», afirmó Ilkay Gündogan este lunes en su puesta de largo como nuevo jugador del Barcelona. El centrocampista alemán de origen turco fue presentado en el Camp Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí y se mostró impaciente por comenzar una etapa a la que llega en plena madurez, con 32 años, y después de ser uno de los futbolistas más determinantes en el triplete logrado por el Manchester City de Pep Guardiola la pasada temporada.

La llegada de Gündogan pone fin a un anhelo que el club culé tenía desde hace varias temporadas. El centrocampista germano siempre había estado en el radar por ser un jugador capaz de adaptarse a la perfección al modelo que se estila en el Barcelona. «Aquí es importante ganar y conseguir títulos, pero también lo es ser el mejor y jugar bien, de una manera determinada. Creo que tú conoces mejor que otros jugadores esa idea, la forma de jugar que queremos. Normalmente, cuando eres el mejor, ganas», afirmó un pletórico Joan Laporta antes de entregarle al jugador su nueva camiseta, todavía sin un dorsal asignado.

Gündogan aterriza en el Barcelona para cumplir un sueño que ya tenía en su mente desde hace años, el de vestir la camiseta de un equipo que ya seguía de adolescente. «Estoy muy orgulloso de formar parte de este club. Muchos de mis ídolos han jugado aquí. Veía todos los partidos del Barça de Rijkaard y de Pep. A pesar de mi edad, tengo mucho que ofrecer. Creo que puedo ayudar al equipo a llegar a un nuevo nivel. La mezcla de jugadores jóvenes y con experiencia es algo perfecto. Ahora hay que demostrarlo», añadió el ya exjugador del Manchester City.

Gündogan llega al Barcelona después de ser pieza clave en el Manchester City campeón de Liga de Campeones, Premier League y FA Cup. Allí encontró un modelo ganador y tenía ante sí la posibilidad de seguir conquistando títulos con asiduidad. Pese a ello, no cree que el cambio de club sea un paso hacia atrás en ese objetivo. «Creo que hay un gran potencial en este equipo, la temporada pasada fue muy buena y yo haré todo lo posible para poder ayudar al grupo a seguir en esa línea. Los siguientes años seguro que serán mejores y más especiales. Visca el Barça», afirmó antes de cerrar la presentación a pie de campo con un rondo junto a jugadores de La Masia.

La primera petición de Xavi

Mateu Alemany reconoció que Gündogan era «el primer fichaje que pidió Xavi» y la prueba de ese interés que tenía el técnico de Tarrasa es que no dudo en descolgar el teléfono para convencer al germano de fichar por el Barça. «Me expuso las ideas claramente, cómo teníamos que jugar, de manera muy similar al City. Desde el inicio tuvimos una conexión fantástica. Me gustó el modo en el que se acercó, la sinceridad y el hecho de ser tan directo. Me vi reflejado en él no por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Ahora estoy aquí y estoy completamente feliz», señaló el exjugador del City.

Para llegar a esta presentación el Barcelona ha tenido que sudar tinta china. Gündogan finalizaba contrato con el Manchester City el pasado 30 de junio y eso hizo que hubiera muchos equipos interesados en incorporar al germano. Por suerte, los culés ya habían hecho los deberes meses atrás, tal y como reconoció Mateu Alemany. «La primera vez que lo hablamos fue el día que cerramos el fichaje de Christensen porque comparten el mismo agente. Esperamos hasta enero y ahí empezamos un trabajo colectivo. Me consta que tuvo propuestas financieras muy superiores a la del Barça», aseguró el director de fútbol del club azulgrana.

Tras cumplir con la protocolaria presentación, Gündogan terminó su último día libre y a partir de este martes se pondrá ya a las órdenes de Xavi, que le espera con los brazos abiertos. El futbolista germano viajará con el resto de la expedición a Estados Unidos este miércoles donde el club comenzará una gira en la que disputará cuatro partidos ante la Juventus (22 de julio), el Arsenal (26 de julio), el Real Madrid (29 de julio) y el Milan (1 de agosto). Tras terminar ese periplo, los de Xavi cerrarán la pretemporada el 8 de agosto frente al Tottenham en el Trofeo Joan Gamper y estarán listos para un curso que alzará el telón cinco días después con el debut frente al Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez.