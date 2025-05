Gündogan ya es del Barça

Daniel Panero Madrid Lunes, 26 de junio 2023, 10:25 | Actualizado 16:07h. Comenta Compartir

Ilkay Gündogan ya es jugador del Barcelona. El centrocampista, de 32 años, se ha comprometido con la entidad catalana hasta junio de 2025 más una tercera temporada opcional y tendrá una cláusula de rescisión de 400 millones de euros. El germano pone punto final a siete campañas en el Manchester City, con el que finalizaba contrato este mes, y llega a la Ciudad Condal convertido en una de las piezas clave del equipo de Pep Guardiola que conquistó la pasada temporada la FA Cup, la Champions y la Premier League.

«Si me iba a ir, solo había un club en el mundo donde tenía sentido ir. Era el Barcelona o nada. Desde que era un niño pequeño, soñaba con llevar esa camiseta algún día», afirmó el futbolista de origen turco en una extensa carta en The Players Tribune nada más hacer el club culé oficial su fichaje. Y es que la opción azulgrana siempre estuvo sobre la mesa desde que comenzara el año 2023, momento en el que podía empezar a negociar. Era un petición expresa de Xavi, que confía en él para ser una pieza fundamental en un equipo que ya enderezó el rumbo la pasada temporada.

Muestra de esa confianza que hay en el club culé es el contrato de dos temporadas que va a firmar el jugador. Gündogan, que cumple 33 años en el próximo mes de octubre, se compromete hasta 2025 y tendrá incluso opción a una tercera campaña si su rendimiento es el adecuado y ambas partes están de acuerdo. El ex del Borussia Dortmund tendrá además una cláusula de rescisión de 400 millones de euros, una presión extra que no asusta al ex del City. «Sé que va a haber mucha presión en el Barcelona, pero es algo que me encanta. Me gusta salir de mi zona de confort. No buscaba un aterrizaje fácil, sino un nuevo desafío. De eso se trata este próximo capítulo», aseguró el nuevo fichaje culé.

Gündogan aterriza en el Barcelona después de una temporada en la que ha sido fundamental en el Manchester City. Ha disputado un total de 51 partidos, 3.856 minutos, en los que ha logrado marcar once goles y repartir siete asistencias. Es la segunda cifra anotadora más alta de toda su carrera, solo por detrás de los 17 que logró en la 2020-21, y una marca que demuestra que aún le queda cuerda para rato. «Confío en que me quedan algunos años al más alto nivel y sólo quiero ayudar a que el Barcelona vuelva a estar donde se merece», añadió.

Xavi, clave en la decisión

El fichaje de Gündogan cumple con un deseo que Xavi había trasladado hace tiempo a Mateu Alemany. El técnico de Tarrasa quería a Bernardo Silva o al germano para apuntalar la medular. Tanto es así, que incluso habló con el nuevo jugador del Barça para influir en la decisión final. «Estoy emocionado de jugar con otro entrenador a quien admiro. Cuando Xavi y yo hablamos sobre el proyecto me pareció muy natural. Veo muchas similitudes entre nosotros como futbolistas y en la forma en la que vemos el juego», señaló el ex del City, que reconoció además que una de las llamadas más difíciles que tuvo que hacer fue a Guardiola para decirle que se iba a ir.

La decisión de Gündogan de fichar por el Barcelona llega después de unas semanas en las que el teléfono no paró de sonar en las oficinas de su tío y agente, Ilhan Gündogan. Sobre la mesa había una propuesta de renovación del Manchester City, una oferta del Arsenal y una propuesta astronómica procedente de Arabia Saudí. Todas fueron desechadas ante el interés de un Barça que finalmente ha logrado el objetivo de llevarse a uno de los mejores centrocampistas del planeta a coste cero.