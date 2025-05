El Madrid se pasea en Granada al ritmo de Kroos y Modric

Ignacio Tylko Madrid Domingo, 21 de noviembre 2021, 00:58 | Actualizado 23:06h. Comenta Compartir

En el que será su décimo partido de la temporada a domicilio -el octavo en la Liga- y, después de haber cedido en el campeonato solo cinco puntos de 21 posibles, la fiabilidad del Real Madrid fuera de casa se pone a prueba este domingo ante el Granada en Los Cármenes. Será un examen importante para medir la recuperación de los blancos tras el parón de selecciones, y una nueva reválida para Benzema y Vinicius, protagonistas positivos y determinantes en este Real Madrid que tiene su cara negativa en los nombres de Bale y Hazard, con el galés de nuevo lesionado y el belga ahora de baja por gastroenteritis.

Benzema y Vinicius amenazan a un Granada que está al filo del descenso y solamente ha ganado un partido de los cinco que lleva disputados ante su afición, con el exseleccionador Robert Moreno en una situación muy comprometida, mientras Carlo Ancelotti, pese a que el Real Madrid ya ha solventado demasiados encuentros con escaso brillo y mucho sufrimiento, insiste en que «la dinámica es buena». «Creo que estamos en un buen camino», subrayó este sábado el técnico italiano, cuyo equipo inicia ante el Granada un exigente tramo de temporada que se prolongará durante un mes, con poco descanso, hasta finales de año, por lo que Ancelotti reclama «hacer algo con el calendario».

Lo que sí agradece Ancelotti después de los partidos de clasificación para el Mundial de Catar es jugar en domingo, «para tener más tiempo para recuperar a los brasileños de sus viajes», consciente de que el desequilibrante Vinicius es una de sus principales armas ofensivas y forma ya una sociedad clave con Benzema, y de que Rodrygo también es una pieza a tener en cuenta en el engranaje de ataque. Ahí, sin embargo, aunque ya no sea noticia, faltarán de nuevo Bale y Hazard, aunque Ancelotti asegura que no mantiene ningún enfrentamiento con el extremo galés y que su deseo es recuperarle, «porque es un jugador importante». «Para jugar con Gales Bale tiene que jugar con nosotros», llegó a comentar Ancelotti, cuando no es imprescindible, como está demostrado, que dispute un solo minuto vestido de blanco para defender a su país.

Hazard también estuvo con su selección y en esta ocasión estará ausente por gastroenteritis, «no por covid», aunque tanto él como Courtois estuvieron en contacto con Kevin De Bruyne, positivo por coronavirus. Ancelotti reconoce que Hazard «no está contento con su situación, que es la de un jugador que no juega mucho», pero tampoco puede dar por perdido al belga, mientras intenta que Asensio se aproveche de sus continuas bajas.

Guiado con maestría por Kroos y Modric, dos centrocampistas colosales que miden como pocos los tiempos y los esfuerzos, el Real Madrid volvió del parón liguero por los compromisos de las selecciones con una victoria contundente ante un Granada que había mejorado pero, de nuevo, evidenció una fragilidad defensiva preocupante. Nada que ver el vulnerable equipo del discutido Roberto Moreno, que flirtea con la zona de descenso, con ese conjunto aguerrido de Diego Martínez. Regalar tanto a un rival con un mediocampo veterano pero extraordinario, y estiletes tan complementarios como Vinicius y Benzema, significa perder seguro ante el nuevo líder tras el empate de la Real ante el Valencia.

Aunque el conjunto blanco muestra una doble clara, mucho mejor con el balón en su poder que a la hora de replegar, su triunfo fue pan comido. Solo se vio inquietado en el último tramo del primer tiempo porque lo vio tan sencillo que se frenó y permitió a Luis Suárez acortar distancias. Por si quedaba algúna duda o esperanza de los nazaríes, la expulsión de Monchu ya con 1-3 terminó de condenarles.

Granada Maximiano, Quini, Víctor Díaz (Torrente, min 58), Germán, Neva, Rochina (Molina, min. 58), Gonalons (Isma Ruiz, min. 58), Monchu, Soro (Escudero, min. 80), Puertas (Montoro, min. 46) y Luis Suárez. 1 - 4 Real Madrid Courtois, Carvajal, Nacho, Alaba (Vallejo, min. 83), Mendy, Casemiro, Kroos (Camavinga, min. 79), Modric (Isco, min. 79), Asensio, Benzema (Jovic, min. 79) y Vinicius (Rodrygo, min. 71). Goles: 0-1: min. 19, Asensio. 0-2: min. 25: Nacho. 1-2. min. 34, Luis Suárez. 1-3: min. 56, Vinicius. 1-4: min. 76, Mendy.

Árbitro: Martínez Munuera (Comité Andaluz): Expulsó con roja directa a Monchu (min. 67) y Robert Moreno (min. 69). Amarilla a Montoro e Isco.

Incidencias: Partido de la 14ª jornada de Liga, disputado en el Nuevo Los Cármenes.

Primer tiempo bastante extraño en Los Cármenes. Robert Moreno le quiso dar un perfil más conservador al Granada, siempre en bloque medio bajo ante un Real Madrid que encontró mucho antes los goles que el fútbol. Es cierto que el conjunto de Ancelotti intentó dificultar la salida desde la cueva de los nazaríes y que Modric y Benzema apretaron con determinación a los centrales locales, pero apenas habían ocurrido cosas y los merengues ya ganaban 0-2. Premio en forma de goles para Asensio y Nacho, principales apuestas del técnico italiano en un once ya muy definido.

El balear repitió titularidad y se lució para marcar su cuarto tanto de la temporada y convertirse en el tercer máximo goleador este curso de su equipo, lejos aún de Benzema y Vinicius. Kroos le filtró un pase magnífico y Asensio se internó sin oposición y definió con la derecha, su pierna menos buena. Jugada fatal defendida por los rojiblancos, más contemplativos aún en la acción de estrategia que le puso el partido en franquía al Madrid. Kroos sacó un córner en corto, Modric le devolvió el balón y el pase del alemán lo definió Nacho, suplente habitual que esta vez actuó para que descansara Militao.

Quedaba más de una hora por delante y el trámite parecía resuelto. Incluso, Asensio estuvo a punto de hacer el tercero en un contragolpe de manual, pero su remate en semifallo lo sacó Soro sobre la línea. Pero el Granada, demasiado castigado en ese inicio, no se rindió, y el Madrid quizá lo vio demasiado sencillo y se relajó más de la cuenta. Un pecado recurrente.

Tampoco era un torbellino pese al 0-2, pero ese pasito atrás te castiga en el deporte de élite. Ocurrió que Vinicius se equivocó y perdió un balón absurdo en propio campo. Reclamó una posible falta pero el caso es que el colombiano Luis Suárez probó suerte desde fuera del área y sorprendió a Courtois porque su tiro lo desvió Nacho. Pleno para quien se atreve a lanzar desde larga distancia, un recurso en desuso en este fútbol tan metódico. Ese tanto espoleó a los andaluces, que casi empatan antes del descanso. Courtois se lució tras desviar Alaba sobre su propia puerta y Luis Suárez no acertó en una volea relativamente sencilla.

Carletto debió abroncar a sus jugadores en el descanso porque el Madrid aceleró tras el descanso. Marcó territorio desde el pitido inicial y avisó un par de veces antes de sellar el tercero en una contra magnífica. Benzema arrancó solo por la derecha, favorecido también porque Víctor Díaz se dañó en los isquios y se quedó seco, y el francés midió los tiempos para darle un pase soberbio a Modric, que le regaló el gol a Vini. La combinación, magnífica; las facilidades defensivas, evidentes.

Trataban de recomponerse de nuevo los granadinos, pero el colegiado entendió que Monchu frenó con violencia la enésima internada de Vinicius casi sobre la línea de fondo y le mostró la roja directa. Una expulsión con la que Martínez Munuera castigó también a Roberto Moreno por protestar. Hizo bien Carletto poco después en retirar del campo al brasileño, reemplazado por su compatriota Rodrygo. Los nervios estaban a flor de piel y más vale prevenir que currar. Abrochó la victoria Mendy y Maximiano evitó un castigo mayor. Ancelotti pudo dar descanso en los minutos de la basura a sus castigadas estrellas, despedidas con una sonora ovación por el elegante público local, y permitir a Vallejo volver a pisar el césped de un estadio donde tanto le quieren.