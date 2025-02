El Barça, al asalto de una cumbre en Granada

Daniel Panero Sábado, 7 de octubre 2023, 17:23 Comenta Compartir

El Barça tiene este domingo su particular cumbre en Granada. El equipo azulgrana se enfrenta al conjunto nazarí en Los Cármenes con el objetivo puesto en que no se noten las numerosas e importantes lesiones que afectan al vigente campeón de Liga. No estarán Frenkie de Jong, Pedri, Raphinha y tampoco Lewandowski en un grupo de futbolistas que tratará de no acusar el frenético ritmo del calendario y de marcharse al parón de selecciones con un triunfo que deje buenas sensaciones.

«Es el momento con más lesionados, pero no es una plaga. La plantilla es más bien corta, pero hay jugadores suficientes para competir. El Granada es un rival difícil que hace daño con transiciones. Intentaremos controlar su fútbol directo», avisó este sábado Xavi Hernández al ser preguntado por cómo afronta su equipo un nuevo envite liguero. El técnico del Barcelona es consciente de que los suyos necesitan dar un paso más para acercarse a aquel equipo que cogió velocidad de crucero la pasada temporada y logró adjudicarse el título.

Ganar en Granada, no obstante, sería poner el broche de oro a una etapa del calendario en la que el Barça ha tenido que ir sorteando contratiempos. Los azulgranas habrán disputado este domingo la friolera de siete partidos en apenas 23 días, un maratón de encuentros en el que los culés han dejado claros y grises. Han logrado victorias de peso como las conseguidas ante Betis, Sevilla y Oporto, pero han dejado dudas ante otros rivales como Celta o Mallorca, equipos que consiguieron sacar a relucir la versión más discreta de la defensa culé en lo que va de temporada.

Dejar atrás esa faceta frágil es el reto que se ha marcado Xavi de aquí en adelante. El técnico catalán sabe que buena parte de las opciones para volver a pelear con los más grandes pasan por ser de nuevo un equipo sólido en defensa. Para ello, podrá contar de nuevo con todos sus efectivos en la zaga, incluido Ronald Araujo, que ha ido cogiendo minutos en los últimos encuentros y ya está al cien por cien para jugar junto a Koundé, cada vez más integrado en su 'nuevo' rol de central.

Los dos centrales serán de la partida en un once en el que no estarán por lesión cuatro futbolistas capitales para el engranaje de Xavi. De Jong, Pedri, Raphinha y Lewandowski se perderán la cita por problemas físicos y condicionarán un once en el que habrá pocas novedades respecto al equipo que se impuso en Oporto. Oriol Romeu, Gavi y Gündogan podrían repetir en la sala de máquinas y Ferran Torres tener una nueva oportunidad como '9' junto a Joao Félix y Lamine Yamal, ya recuperado del apretón que le dio en Champions y le hizo perderse la recta final del choque.

Un rival muy tocado

Enfrente estará un equipo que necesita como pocos empezar a sumar. El Granada solo ha ganado un partido en las ocho primeras jornadas y ha recibido nada más y nada menos que 21 goles, una cifra que solamente supera el Almería con 24. Los pupilos de Paco López han acusado el cambio de categoría, no han logrado asentarse y necesitan reaccionar si no quieren hundirse demasiado temprano en la zona baja. El partido ante el Barça es una prueba durísima, pero también una oportunidad para dar un golpe de efecto y cambiar ante el campeón una inercia peligrosa. Paco López podrá contar para ello con todos sus futbolistas a excepción de los lesionados Víctor Díaz y Raúl Fernández.

Alineaciones probables:

Granada: Ferreira, Miguel Rubio, Torrente, Miquel, Neva, Puertas, Gumbau, Villar, Uzuni, Bryan y Boyé.

Barcelona: Ter Stegen, Cancelo, Araujo, Koundé, Balde, Oriol Romeu, Gündogan, Gavi, Lamine Yamal, Ferran Torres y Joao Félix.

Árbitro: Soto Grado (Riojano).

Estadio y horario: Nuevo Los Cármenes. 21:00 h. (Dazn).