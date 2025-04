Godall, su tuit sobre Nadal y su dimisión, el último lío del Barça

. R. C.

D. panero Jueves, 3 de febrero 2022, 12:45 | Actualizado 16:17h. Comenta Compartir

Sumido en una situación deportiva inquietante y una crisis económica galopante, al Barcelona de Joan Laporta se le acumulan los líos. El último, de marcado tinte antideportivo, lo ha provocado el vicepresidente de la Fundación del club azulgrana Alfons Godall, que en las últimas horas ha renunciado a su cargo tres días después de una dura crítica sobre el tenista Rafa Nadal, a quien señaló como parte del «estado enemigo».

«El tuit con mi opinión sobre un personaje famoso y su perfil puede perjudicar a la Fundación Barça por la presión de algunas empresas y medios. No quiero costar ni un céntimo al Barça ni renunciar a la libertad de expresión. En consecuencia, renuncio al cargo», escribió Godall en su cuenta de Twitter.

En la misma red social, Godall había lanzado un mensaje que levantó mucha polémica el lunes, después del triunfo de Rafa Nadal en el Abierto de Australia, un éxito que dio la vuelta al mundo por tratarse de su 21º título de 'Grand Slam', el récord histórico en el tenis masculino.

«Rafael Navidad (traduciendo 'Nadal' en catalán) me da angustia desde el primer día. Lo tengo en el mismo saco que 'La Roja', el Real Madrid, Alonso y todo lo que represente al estado enemigo», sorprendió entonces el dirigente de la Fundación Barça. Un mensaje que incendió las redes sociales y perjudica los intereses económicos del club con sus patrocinadores, alguno incluso como Mapfre que también está ligado a Rafa Nadal.

Godall, que fue vicepresidente del Barça en la primera etapa de Joan Laporta, con quien le une una gran relación y comparte ideas afines al independentismo catalán, renunció a su cargo en la Fundación por la repercusión de sus palabras sobre Nadal, pero añadió que dormirá muy tranquilo. «Por una serie de razones, hoy dormiré a pierna suelta. Buenas noches a todo el mundo y viva el Barça y viva Cataluña libre», añadió el miércoles por la noche al tuit sobre su renuncia.

Este jueves, con ocasión de la presentación de Aubameygang, el presidente Laporta habló del 'caso Godall' y vino a desmarcarse de su colega, al que agradeció que no haya querido perdjudicar al Barça. «Godall ha renunciado al cargo de vicepresidente de la Fundación. Ha considerado que como hubo quejas de patrocinadores de la misma a raíz de un tuit que hizo era lo mejor. Él no quería perjudicar al Barça y como estos patronos podían congelar las aportaciones no ha querido perjudicar y ha decidido renunciar. Y hemos respetado su decisión», apuntó Laporta.