El Barça sufre en Montilivi, pero suma y sigue

El Barça no para. Sin apenas tiempo para digerir la clasificación para las semifinales de la Copa del Rey ante la Real Sociedad, el equipo que dirige Xavi Hernández tiene este sábado una nueva oportunidad para abrir brecha en la Liga. Los culés se miden al Girona en Montilivi, una salida para la que no podrán contar aún con Robert Lewandowski y para la que el técnico azulgrana prepara rotaciones ante la aglomeración de partidos y lo que viene por delante en el torneo del KO.

«Estamos en un gran momento, pero no hay que bajar la guardia porque esto es el Barça. Hay que ganar al Girona porque aquí solo se ganan vales de tranquilidad de dos o tres días. Si no ganamos mañana, será una hecatombe», advirtió este viernes Xavi. El entrenador del Barcelona es consciente del buen paso que llevan los suyos en Liga, pero también sabe que al más mínimo traspié todo se puede venir abajo, incluida la ventaja de solo tres puntos que tiene en la tabla ante el eterno rival.

Pese a ello, Xavi se mostró satisfecho con el momento que atraviesa su equipo y no es para menos. Los culés llegan a la cita después de haber pasado tres rondas en Copa, haber ganado la Supercopa de España y haber enlazado dos triunfos capitales en Liga ante Atlético y Getafe. El Barça ha encontrado en este mes su modus operandi con dos esquemas diferentes y ha logrado convertirse en un equipo que tiene argumentos de sobra en la parcela ofensiva y que atrás recibe muy pocos goles, apenas seis en las 17 jornadas que ha disputado.

Ese Barça es el que aterrizará en Montilivi este sábado. Allí, Xavi prepara una minirevolución para luchar contra la aglomeración de partidos y mantener la frescura que necesita el equipo en este tramo de la temporada. No estará Lewandowski y tampoco Ferran Torres, únicas ausencias al cumplir el último partido de sanción por las rojas que vieron ante Osasuna y Atlético, respectivamente. El lugar en la punta de ataque lo podría ocupar Ansu Fati, suplente en Copa y principal novedad en un once que podría regresar al 4-3-3 y en el que Xavi ya avisó en rueda de prensa: «Veréis como no hay once de gala». Las palabras del técnico catalán dan a entrever que puntales como Busquets, Pedri o Araujo podrían quedarse en el banquillo pensando en la Copa.

Un estadio complicado

No será un partido sencillo para el Barcelona. El Girona es un equipo alegre, capaz de lo mejor y de lo peor, pero que está temporada está sabiendo adaptarse a la perfección a la categoría. Míchel ha creado un grupo que por momentos juega de memoria y que en ataque tiene muchas alternativas. Sus pupilos ya suman 26 goles este curso, cifra que solo superan Real Madrid (38), Barça (36), Real Sociedad (28) y Atlético (27). Por si esto fuera poco, el Girona ha creado un fortín en Montilivi en los últimos meses. No pierden en casa desde el 2 de octubre y llegan a la cita con el objetivo de «hacer historia», tal y como afirmó Míchel, con la primera victoria ante el conjunto culé.

Para lograrlo, Míchel se tendrá que sobreponer a las ausencias por lesión de Reinier Jesús, Ibra Kebé y David López y la de Santi Bueno por sanción tras la doble amonestación que vio frente al Villarreal en La Cerámica. Estas bajas condicionarán un once en el que el entrenador madrileño repetirá el 4-5-1 habitual y en el que tratará de discutir la posesión de balón con Riquelme, Oriol Romeu, Aleix García y compañía.

El Barça sigue con paso firme en Liga. El conjunto que dirige Xavi se impuso por 0-1 al Girona en Montilivi en un partido en el que no mostró su mejor versión pero en el que supo adaptarse a las circunstancias del choque. Un solitario tanto de Pedri, que entró por el lesionado Dembélé, fue suficiente para lograr tres nuevos puntos y abrir brecha en la clasificación con el Real Madrid.

Una auténtica encerrona. Eso es lo que se encontró el Barcelona nada más saltar a Montilivi. El feudo del Girona se llenó hasta la bandera para una fiesta con el objetivo de arropar a los suyos de camino a la gesta de vencer por primera vez en su historia al Barcelona. Ese ambiente, potenciado por Míchel en rueda de prensa, se vio incrementado en unos primeros minutos en los que el equipo culé se mostró dubitativo. Xavi introdujo cambios y su equipo lo notó. El entrenador catalán retomó al 4-3-3 del principio de curso, dio descanso a futbolistas como Pedri o Balde y también, no le quedaba otra por la sanción que todavía arrastra en Liga, a Lewandowski en la punta de ataque.

Los cambios no le sentaron bien al Barça, que se mostró lento en la circulación y falto de ideas para romper la presión asfixiante ideada por Míchel. El técnico madrileño quiso cortocircuitar el juego azulgrana y logró que la única alternativa para el equipo de Xavi durante toda la primera mitad fueran los uno contra uno de Raphinha y Dembélé. El primero estuvo desacertado y el segundo tuvo que dejar el terreno de juego a los 26 minutos por un pinchazo que dejó a los azulgranas sin su jugador más desequilibrante para el resto del choque. La solución fue dar entrada a Pedri para hacerse de una vez por todas con la medular y empezar desde ahí a madurar un partido que había empezado con mal pie y que el Barça debía resolver sin Dembélé y Lewandowski, sus dos atacantes más determinantes.

Girona Gazzaniga, Arnau, Bernardo, Juanpe (Iván Martín, min. 81), Miguel, Oriol Romeu, Aleix García, Yangel Herrera (Valery, min. 59), Couto (Toni, min. 71), Taty Castellanos (Stuani, min. 71) y Riquelme (Joel Roca, min. 81). 0 - 1 Barcelona Ter Stegen, Koundé, Araujo, Eric García, Marcos Alonso (Jordi Alba, min. 46), Busquets, Gavi, De Jong, Raphinha (Kessié, min. 88), Ansu Fati (Balde, min. 81) y Dembélé (Pedri, min. 26). Gol: 0-1: min. 61, Pedri.

Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz (Comité gallego). Amonestó a Ansu Fati, Castellanos, Xavi, Pedri, Gavi y Arnau. Expulsó a Míchel.

Incidencias: Partido de la jornada 19 en Primera disputado en Montilivi ante 13.402 espectadores.

Tras el descanso Xavi no quiso perder más tiempo y comenzó a agitar el equipo. Dio entrada a Jordi Alba, que se instaló directamente en campo contrario y comenzó a ser un puñal indetectable para el Girona. El veterano lateral, de 33 años, apareció una y otra vez por sorpresa en línea de fondo hasta que encontró el premio en una larga jugada que puso en bandeja en el área a Pedri para que el canario abriera el marcador a puerta vacía y firmara su tercera diana consecutiva. Fue la justa recompensa a un Barça que se había mostrado espeso durante muchos minutos en el partido pero que había ido de menos a más. De nuevo con el dibujo 4-4-2, el conjunto azulgrana había recuperado su mejor versión, justo a tiempo para llegar con ventaja a la recta final del choque.

Ya en ese último tramo de encuentro el plan le debía venir rodado a Xavi. Con la entrada de Pedri en la primera mitad el Barça ya tenía cuatro centrocampistas para anestesiar el choque y hacer sufrir a un Girona que acusaba el paso de los minutos. Ese plan era la teoría, pero no se vio reflejado en la práctica. Montilivi seguía apretando como si fuera el minuto uno y el equipo de Míchel se contagió de ese empuje y comenzó a ganar las disputas, robar balones en campo contrario y a hacer sufrir a los azulgranas, que ni siquiera con ventaja en el marcador lograban estar cómodos.

Míchel redobló la apuesta dando entrada a Valery Fernández y Stuani, dos jugadores más en el área para incrementar el juego directo. El resultado fue un Girona que todavía tuvo fuerzas para poner a prueba a Ter Stegen con un disparo desde la frontal de Toni Villa y un remate de Iván Martín que, solo ante el meta alemán, disparó desviado. Fue el último ramalazo local en un partido en el que el Barça no brilló pero en el que consiguió tres nuevos puntos fundamentales para aumentar la ventaja con el Real Madrid a la espera de lo que hagan los blancos frente a la Real Sociedad.