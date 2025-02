Girona y Barça se juegan la otra Liga

Daniel Panero Viernes, 3 de mayo 2024, 14:23 | Actualizado 17:33h. Comenta Compartir

El Barça dio la Liga por perdida tras caer en el clásico del Bernabéu y tiene este sábado una auténtica final en la lucha por la segunda plaza, que da acceso a la Supercopa y garantiza unos seis millones de Arabia Saudí. El conjunto que dirige Xavi Hernández se mide al Girona en Montilivi con apenas dos puntos de ventaja en la clasificación y con la necesidad imperiosa de conseguir al menos un empate que le permita seguir en cabeza en esa otra Liga. Ganar significa tocar con los dedos el nuevo objetivo que se han marcado los culés en lo que queda de curso, mientras que una derrota pondría al equipo en una situación límite y sin depender de sí mismo a falta de solo cuatro jornadas.

«No es una final, pero es vital. Esto es deporte. Si se lo merecen, quedarán segundos y, si no, nosotros. Es una temporada histórica para ellos y hay una revancha futbolística, pero no personal. En la primera vuelta no se hizo justicia«, analizó Xavi este viernes en la rueda de prensa previa al partido de su equipo contra la gran revelación de la temporada. El técnico de Tarrasa es consciente de la importancia del duelo y avisa de que los de Míchel »saldrán con la mentalidad de ganar porque son un gran equipo«.

Xavi buscará seguir con la buena dinámica que el equipo ha experimentado en los últimos meses. Antes de la semana trágica en Champions y Liga con PSG y Real Madrid, el Barça había demostrado ser un conjunto fiable y capaz de encadenar una racha de 23 puntos sobre 27 en juego. A esa racha se aferra ahora un Barça que visita uno de los estadios más complicados de la competición sin los lesionados Balde, Gavi y Frenkie de Jong. La baja del neerlandés es la principal ausencia en un once en el que Xavi repetirá la estructura que se impuso el pasado lunes al Valencia en el Lluis Companys.

La fiesta de Montilivi

El Barça tendrá que luchar contra una atmósfera que será más especial que nunca. El Girona vive el mejor momento de su historia, jugará la próxima edición de la Champions y tiene ante su gente una oportunidad de oro para dar un golpe encima de la mesa ante el hermano mayor de Cataluña. Es un derbi y Montilivi se prepara para vivirlo con una auténtica encerrona que sirva para llevar en volandas a un equipo que ya se ha quitado de encima cualquier tipo de miedo.

El Girona compite y tratará de hurgar en la herida de un Barça que aún puede estar en shock tras el adiós a la Liga. «Queremos ganar para ser de Champions por nosotros mismos, pero además tenemos pequeños objetivos. Nunca hemos ganado al Barça en casa y todavía podemos ser los máximos goleadores de la Liga» afirmó Míchel en la previa.

Para ello, Míchel deberá sobreponerse a la baja de varios jugadores importantes. El técnico vallecano no podrá contar con Pablo Torre por una cláusula en su contrato y tampoco por lesión con Joel Roca, Ricard Artero y Borja García, mientras que sigue pendiente del estado de Juanpe Ramírez, con una fractura nasal, y Stuani, que sigue renqueante con problemas musculares. Estas ausencias condicionarán un once en el que Míchel apostará una vez más por tres centrales con dos carrileros largos como Miguel y Yan Couto y en el que la gran baza será una vez más la asociación formada por Savinho y Dovbyk en ataque. La pareja que forman el brasileño y el ucraniano suma ya 27 goles y 13 asistencias este curso y amenaza a un Barça que no se podrá permitir volver a dar facilidades en defensa.

Alineaciones probables

Girona: Gazzaniga, Yan Couto, Eric García, David López, Blind, Miguel Gutiérrez, Aleix García, Herrera, Iván Martín, Savinho y Dovbyk.

Barcelona: Ter Stegen, Koundé, Araujo, Cubarsí, Cancelo, Christensen, Gündogan, Pedri, Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha.

Árbitro: Alejandro Hernández Hernández (Comité de Las Palmas)

Estadio y horario: Montilivi 18:30 / DAZN