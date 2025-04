Morata resuelve en el descuento tras otra acción de VAR

Ignacio Tylko Madrid Lunes, 13 de marzo 2023, 20:37 | Actualizado 23:44h. Comenta Compartir

En la Liga del VAR, de la polémica eterna y de los constantes errores arbitrales, el Atlético logró una victoria de oro en Girona merced a un gol de Morata tras una acción nacida en un saque de esquina lanzado por Griezmann que fue anulada al principio y tuvo que ser revisada. Se hizo justicia en este caso y lograron tres puntos los madrileños que se antoja demasiado precio. Pero el caso es que ya suman nueve partidos sin perder en el torneo de la regularidad y consolidan el tercer puesto con tres puntos de ventaja sobre la Real Sociedad y seis respecto al Betis. El Girona, un equipo atrevido y muy vistoso, cosechó su primera derrota tras cuatro citas como local frente a este adversario, y sigue con cuatro puntos de ventaja sobre el descenso. Buena diferencia pero sin confianzas.

Salió mucho mejor el Girona ante un rival timorato e impreciso. La versatilidad de los catalanes y los cambios de posición de sus jugadores, sobre todo el lateral Arnau y el centrocampista Aleix García, ambos pretendidos por los colchoneros, complicaron la existencia de los colchoneros en los primeros minutos. También Riquelme, con sus arrancadas rompiendo líneas de tímida presión, quería demostrar que ya está preparado para volver a casa e integrar la primera plantilla rojiblanca. En esos compases iniciales pidieron los gerundenses un penalti por mano clara de Savic, pero la jugada quedó anulada por un fuera de juego previo de Taty Castellanos.

Girona Gazzaniga, Arnau Martínez, David López, Santi Bueno, Miguel, Oriol Romeu (Iván Martín, min. 75), Aleix García (Bernardo, min. 87), Borja García (Valery, min. 64), Tsygankov (Tony Villa, min. 87), Riquelme y Taty Castellanos (Stuani, min. 75). 0 - 1 Atlético Oblak, Nahuel, Savic, Giménez, Hermoso, Carrasco (Saúl, min. 76), Koke (Witsel, min. 80), Lemar (Correa, min. 61) , Llorente (De Paul, min. 61), Griezmann y Memphis (Morata, min. 61). Gol 0-1: min. 90+4, Morata.

Árbitro: Melero López (Comité Andaluz). Amarilla a Llorente, Savic, De Paul, Stuani y Gazzaniga.

Poco a poco, sin embargo, el Atlético creció, se transformó en un equipo más dominante, como debería ser siempre, se sintió más cómodo y generó buenas ocasiones antes del descanso. Mejoró Koke, que al principio las perdía todas, Llorente apareció, Carrasco percutió como carrilero zurdo y Griezmann y Memphis, como ya ocurrió ante el Sevilla, demostraron su buena química.

Dos claras opciones para marcar tuvo el neerlandés, pero en ambas se llenó de balón. Primero en una volea tras un gran centro pasado del francés y después tras un rechace que se le quedó franco cerca del área pequeña, pero algo escorado. Se salvó Gazzaniga, que intervino antes a disparo de Carrasco. Enfrente, sin noticias de Oblak.

Compareció mejor el Atlético en el segundo acto que en el primero. Gazzaniga tuvo que lucirse tras un remate acrobático de Llorente, tras otro centro medido de Griezmann, antes de la polémica. Llamaron desde el VAR a Melero por una mano de Oriol Romeu, pero el colegiado andaluz tuvo personalidad, no indicó penalti y sí una falta de Hermoso que desestabilizó al mediocentro catalán. Se quejan los colchoneros porque aún no han disfrutado de un penalti a favor en todo el curso, pero no era una acción de penalti.

Aparece Oblak

Resistía entonces el Girona, que se recompuso y en una contra por fin provocó que Oblak se ganase el sueldo para atajar un remate del ucraniano Tsygankov. El esloveno, al final determinante, se lució minutos después para desviar un tiro desde centro del campo de David López, que vio adelantado al portero. Instantes antes, a falta de media hora, triple cambio del Cholo que molestó a Memphis, uno de los sustituidos.

Ver entrar desde el banquillo a Morata y a De Paul y Correa, dos campeones del mundo, demuestra el potencial del Atlético. Míchel tuvo que retirar a Oriol, lesionado, y apostó por Stuani en lugar de Castellanos, agotado. Partido 200 del veterano ariete uruguayo. La tuvo Roro Riquelme, pero se le fue un poco el control y Oblak evitó el gol antes de que se rompiera Aleix. Cuando casi todos daban el empate como aceptable, llegó ese saque de esquina y la diana clave del oportunista Morata.