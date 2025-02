La renovación de Gavi, un bálsamo para el Barça

Daniel panero Miércoles, 14 de septiembre 2022, 12:39 | Actualizado 19:52h. Comenta Compartir

El Barcelona tiene Gavi para rato. El club azulgrana hizo oficial este miércoles la renovación del joven centrocampista, de apenas 18 años, hasta 2026, con una cláusula de rescisión antijeques de 1.000 millones de euros. De este modo, se pone fin al tira y afloja llevado a cabo desde que comenzó la negociación entre ambas partes y el Barça se asegura a un jugador que ya empezaba a llamar la atención a los clubes más poderosos del Viejo Continente. El futbolista de Los Palacios es el presente y, ahora más que nunca, el futuro de la entidad.

«Gavi no me sorprende, lo veo entrenar cada día. Es trabajo duro, disciplina y corazón. Ha sido el mejor del partido por su intensidad, por cómo lucha, por los pases y por la presión alta. Su intensidad nos da mucho», aseguró Xavi hace dos semanas tras imponerse el Barcelona de forma holgada en el Sánchez Pizjuán. Ese día brillaron Lewandowski, Raphinha, Dembélé y Pedri, pero por encima de todos ellos estuvo un joven de solo 18 años. Gavi fue el mejor jugador de ese encuentro y su entrenador no dudó en deshacerse en elogios con un futbolista que ha derribado la puerta de la élite antes que nadie y que por entonces ya era una prioridad absoluta en los despachos del Camp Nou.

Y es que la renovación de Gavi era una cuestión prioritaria en la atareada agenda de Joan Laporta. El Barça ha trabajado durante los últimos meses por alcanzar un acuerdo con Iván de la Peña, representante del jugador, y lo ha hecho aunque después de que la relación atravesase por varios momentos de tensión. «Hace mucho tiempo que su representante tiene la oferta sobre la mesa. Las noticias que tenemos son que está comparando y en algún momento deberá decir alguna cosa», aseguró el máximo mandatario culé en un cruce de declaraciones que parecía que podía llevar al traste la continuidad del jugador andaluz.

Hoy toda esa tensión es historia. Gavi es ya un jugador fundamental en la plantilla culé y como tal firmará este jueves en el Camp Nou una ampliación de contrato hasta 2026. El nuevo acuerdo traerá consigo un blindaje en forma de cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros, una cifra idéntica a la que ya tienen otras grandes joyas del club como Ronald Araujo, Pedri o Ansu Fati.

La renovación de Gavi llega menos de 24 horas después de que el Barça sufriera la primera derrota del curso. El equipo de Xavi cayó en Múnich en un encuentro en el que no negoció su estilo, en el que creó infinidad de ocasiones pero en el que le faltó el gol para llevarse un encuentro que le permitía dar un golpe encima de la mesa. «Cuando perdonas en la Champions, lo acabas pagando. Hemos sido mejores que el Bayern. Era un día para ganar y hemos perdonado demasiado. Ellos no perdonan», aseguró Xavi en rueda de prensa tras el choque.

Sabor agridulce

Y es que el Barcelona hizo en Múnich un partido para volverse con un sabor agridulce. Los culés lograron durante muchos minutos jugar sin complejos en el Allianz Arena y se demostraron a sí mismos que el modelo de Xavi puede funcionar en un escenario de altura y ante uno de los transatlánticos de la máxima competición continental, pero a pesar de las buenas sensaciones sobre el verde, el resultado fue el mismo que en anteriores ocasiones, una derrota. En esta ocasión la culpa la tuvo una falta de puntería que parecía más que resuelta en los últimos partidos. Lewandowski y Pedri las tuvieron de todos los colores pero fueron incapaces de romper un mal fario que crece y crece tras cada visita al Bayern.

Viajar a Múnich se ha convertido para el Barcelona en una visita al dentista. Los azulgranas han jugado siete veces en Alemania ante el Bayern y el bagaje es de dos empates y cinco derrotas, algunas tan dolorosas como el 4-0 de 2013 en semifinales de Champions League o el 3-0 de la pasada temporada en la fase de grupos, un duelo para el olvido en el que los pupilos de Xavi, sustituto de Ronald Koeman, no tuvieron ninguna opción. Aquel día se pudo ver un Barça que ya no competía en Europa, un equipo, si se quiere ver el vaso medio lleno, a años luz del que cayó el martes con solo un tanto de diferencia respecto al último precedente del Barcelona en Múnich.