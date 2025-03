Gabriel Paulista, dos partidos de suspensión

Ignacio Tylko Madrid Viernes, 3 de febrero 2023, 17:27 Comenta Compartir

Gabriel Paulista puede darse por satisfecho con los dos partidos de suspensión que le ha impuesto este viernes el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol por la patada que le propinó al madridista Vinicius y que le costó la expulsión al defensa brasileño del Valencia, el jueves en el Santiago Bernabéu.

El tribunal deportivo de primera instancia aplicó al defensa del Valencia la mínima sanción prevista en el Código Disciplinario por emplearse de «manera violenta, sin posibilidad de disputar el balón» contra Vinicius. Además, Paulista se encaró tras ver la roja con varios futbolistas del Real Madrid, sobre todo con su compatriota Militao, camino ya de los vestuarios.

El colegiado castellano-manchego Alberola Rojas no dudó a la hora de expulsar con roja directa al defensa del Valencia, que sigue sin conocer la victoria en 2023 y se acerca peligrosamente a la zona del descenso. Corría el minuto 72 de partido, con el Real Madrid ya en clara ventaja de 2-0, cuando Vinicius encaró a Paulista y este le golpeó. En el acta, Alberola refleja que Paulista fue expulsado por «dar una patada a un adversario, sin opción de disputar el balón, con uso de fuerza excesiva». El árbitro no añade información alguna respecto a las discusiones posteriores.

La sanción que se contempla para este tipo de actos oscila entre los dos y los cuatro partidos, según el artículo 121 del referido Código Disciplinario, por lo que a Paulista se le ha aplicado el grado mínimo. Paulista se perderá la visita del domingo al Girona y el choque ante el Athletic del próximo sábado, 11 de febrero, en Mestalla.

«Sentimientos a flor de piel»

Se trata de la segunda expulsión de Gabriel por roja directa desde que llegó al Valencia en 2017. Esta temporada ha perdido su puesto de titular en el eje de la defensa, donde ha jugado 919 minutos entre los 21 partidos de Liga, Copa y Supercopa de España que ha disputado el equipo.

El futbolista se ha mostrado arrepentido en su cuenta de Instagram, donde ha confesado que perdió los nervios, pero dejando siempre claro que en ningún momento le quiso hacer daño a Vinicius. «Acepto la crítica y la tarjeta roja, no estoy orgulloso. Soy un jugador contundente, pero noble. Respeto a Vinicius y no fue nunca mi intención hacerle daño. Estamos sufriendo mucho en este gran club, viviendo una situación muy difícil y los sentimientos están a flor de piel. A veces resulta difícil controlar los nervios. No los controlé y pido disculpas de corazón. Lo siento afición. Vamos a seguir peleando hasta el final por revertir esta situación. Que nadie dude de nosotros», publicó Paulista en esta red social.