Los futbolistas de la Liga sin debutar: lesiones y decisiones técnicas marcan la pauta Hasta 34 jugadores de 17 equipos aún no han disfrutado de minutos, mientras que en el otro extremo hay nueve que no han descansado nunca

Gavi, Alaba y Thomas Lemar, tres jugadores que no han debutado

Tras nueve jornadas ligueras, la mayoría de los equipos aún no han podido contar con la totalidad de sus plantillas y un total de 34 futbolistas de la máxima categoría todavía no han debutado en la presente campaña. De ellos, 26 están fuera de los terrenos de juego debido a lesiones, mientras que los otros ocho se encuentran ausentes por motivos variados, como decisiones técnicas, problemas extradeportivos o la falta de oportunidades. Los únicos clubes que han utilizado a todos sus jugadores hasta el momento son Las Palmas, Girona y Valladolid. Por otro lado, hay nueve profesionales que han disputado todos los minutos de la temporada, destacándose su consistencia en el terreno de juego. Se trata de defensas, siete de ellos centrales y los dos restantes laterales.

Hasta cuatro por equipo sin estrenarse

El Rayo es el equipo con más futbolistas sin minutos en este curso, con cuatro jugadores aún a la espera de su oportunidad, y también el equipo con más futbolistas presentes en todos los minutos con dos. En la defensa, Aridane y Pelayo Fernández no han logrado hacerse con un lugar en el once inicial debido al buen rendimiento de la pareja Mumin-Lejeune, que ha disputado todos los minutos. Joni Montiel fue inscrito tardíamente tras el fallido intento de fichaje por el Tenerife en verano, lo que le dejó fuera de las primeras jornadas. Finalmente, Raúl de Tomás no ha rendido a su nivel habitual desde su regreso, afectado tanto por lesiones como por circunstancias extrafutbolísticas, y ha sido relegado a la cuarta opción en la delantera.

Clubes con tres sin debutar

Cuatro equipos de La Liga tienen tres futbolistas que aún no han debutado. En el Valencia, José Luis Gayà está en la fase final de su recuperación tras una operación en mayo y pronto volverá a las convocatorias. Diakhaby sigue fuera por una luxación de rodilla y Maximiliano Caufriez, fichado en verano, tampoco ha jugado aún. Enfrente, Cristhian Mosquera ha disputado todos los minutos en defensa.

En el Celta, Ristic ya está disponible tras su lesión, Luca de la Torre sigue con tendinitis en el tobillo, y Tadeo Allende no ha sido utilizado por razones técnicas, aunque podría tener una oportunidad pronto. En el Mallorca, Morey y Llabrés están recuperados, pero sin minutos, y Van der Heyden sigue lesionado, mientras que Raíllo ha jugado todos los minutos. Finalmente, en el Getafe, Nyom, recién llegado, aún no ha debutado, Domingos Duarte ha tenido pocas oportunidades y Angileri, que no fue vendido, no entra en los planes del equipo.

Dos profesionales a la espera

Por otro lado, tres equipos de la Liga cuentan con dos jugadores sin minutos. En el Barcelona, líder de la clasificación, Araujo no ha debutado debido a una lesión sufrida en la Copa América, aunque se espera que esté disponible a finales de año. Gavi, por su parte, se encuentra en la fase final de su recuperación tras romperse el ligamento cruzado.

En el Villarreal, Foyth y Pedraza siguen recuperándose de sus lesiones, mientras que Kiko Femenía ha jugado todos los minutos. En Osasuna, Kike Barja ha superado una dolencia en la rodilla izquierda y Unai García no ha jugado por decisión técnica de Vicente Moreno, quien ha preferido dar más protagonismo a Enzo Boyomo, central indiscutible del equipo.

Alaba, Araujo y Lemar

En el Real Madrid, David Alaba sigue fuera por una rotura del ligamento cruzado y no volverá hasta 2025. Thomas Lemar, del Atlético, continúa recuperándose de su lesión en el tendón de Aquiles. En el Athletic, Nico Serrano, aunque recuperado, aún no ha tenido minutos con Ernesto Valverde. En la Real Sociedad, Zakharyan no ha debutado tras su operación de tobillo en agosto.

Isco, del Betis, sigue fuera hasta enero de 2025 por una lesión sufrida en mayo. En el Espanyol, Edu Expósito trabaja para volver en diciembre tras romperse el ligamento cruzado. En el Sevilla, Pedro Ortiz no ha jugado por decisión técnica. Finalmente, Jackson Porozo, reciente fichaje del Leganés, aún no ha debutado por sus compromisos internacionales, mientras que Sergio González ha jugado todos los minutos.

Las Palmas, Girona y Valladolid son los tres equipos que ya han hecho debutar a toda su plantilla, y en el Valladolid, el lateral Lucas Rosa ha jugado todos los minutos. A medida que avance la temporada, lo más normal es los jugadores que aún no han participado se sumen a la competición, ya sea por su recuperación de lesiones o por decisiones de los entrenadores que les otorguen cierto protagonismo.