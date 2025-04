El futbolista del Getafe Uche, el último en denunciar insultos racistas en España

Alain Mateos Jueves, 26 de septiembre 2024, 13:09 Comenta Compartir

Christantus Uche es uno de los nombres propios del Getafe este verano. El equipo de Bordalás se reforzó con este desconocido centrocampista en el mercado de fichajes después de que deslumbrara en el Ceuta, en Primera RFEF. El nigeriano completó así una carrera meteórica hacia la élite del fútbol español; pasó en dos años de jugar en quinta división en Extremadura a debutar con gol en San Mamés.

En las últimas horas, el jugador ha concedido una entrevista a 'ESPN África' donde le han pregutado por su experiencia en la Liga y Uche ha sido tan sincero en sus críticas que ahora posiblemente se exponga a una sanción.

Nigerian midfielder Christantus Uche opens up about his experience playing in Spain 🗣️ pic.twitter.com/4lcCtJl2sx — ESPN Africa (@ESPNAfrica) September 25, 2024

En poco menos de un minuto deja a los árbitros a la altura del betún y vuelve a acusar a «algunos fans» españoles de insultos racistas. «En los primeros dos o tres partidos de LaLiga he visto con mis ojos que los árbitros son muy malos. Me pegaban y el árbitro simplemente decía que me levantara pero si pegan a otra persona, el árbitro simplemente lo pita. Es muy doloroso, muy doloroso», denuncia.

A continuación y sin preguntas de por medio, el futbolista pasa a denunciar insultos racistas en los campos de España: «Agunos de los fans te gritan 'puto negro', 'eres un negro', esto, lo otro... y no, eso no es bueno. No es bueno».

Tanto en el documento audiovisual publicado por ESPN como en la noticia redactada en la página oficial del medio deportivo, no se aclara si Uche denuncia sufrir un trato desigual por parte de los árbitros por el color de su piel o por el simple hecho de no jugar en un 'grande'. Tampoco el futbolista entra en detalles de cuándo ha sufrido episodios racistas en España, si los sufrió ya como jugador del Getafe o en sus anteriores experiencias en el Ceuta y en el Moralo extremeño.

🗣️ Ángel Torres, presidente del @GetafeCF, sobre las declaraciones de Uche, en @eldesmarque



😶 "A partir de ahora, lo que tendrá que hacer es no hablar"



📻 #PartidazoCOPEpic.twitter.com/VB5FFy9WRe — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 25, 2024

El que sí ha sido muy rotundo ha sido su presidente Ángel Torres. El mandatario, lejos de apoyar la denuncia de su jugador, le ha mandado callar por miedo a que puedan llegar sanciones desde el Comité de Árbitros. «A partir de ahora lo que tendrá que hacer es no hablar», dijo sobre la acusación al colectivo arbitral. Cuando le preguntaron por los insultos racistas, Torres se mostró sorprendido con la denuncia: «¡Pero si no entiende, cómo te va a decir eso!». Y cargó contra los periodistas: «Debéis de ser más respetuosos». «Cuando (Uche) lleve aquí uno o dos años -que ya los lleva- que diga lo que quiera pero ahora... Esperemos que los comités lo entiendan y simplemente sea un aviso», concluyó el presidente del Getafe.