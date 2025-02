Courtois y Benzema acuestan líder a un Madrid mustio

Óscar Bellot Madrid Viernes, 30 de diciembre 2022 | Actualizado 31/12/2022 00:15h. Comenta Compartir

Michael Douglas amenazaba con llevarse por delante cuanto salía a su paso en aquella popular película dirigida por Joel Schumacher en los años noventa del pasado siglo que se estrenó en España con el título de 'Un día de furia'. La cólera alimentada por un cúmulo de reveses impelía a su personaje, un tipo corriente, a revolverse contra un hábitat en el que se sentía maltratado. Una rabia similar anida en el corazón de Benzema, quien tras perderse el Mundial de Qatar regresa a los terrenos de juego en Valladolid con el objetivo de liderar la operación trazada por el Real Madrid para reconquistar el liderato que le arrebató el Barça poco antes de que la Liga se detuviese por las exóticas fechas de esa Copa del Mundo que ha devuelto al torneo de la regularidad a un Balón de Oro deseoso de ajustar cuentas.

Desde que Didier Deschamps le sacase el pasado 19 de noviembre de la concentración de la selección francesa en Doha con la excusa de una lesión en el cuádriceps de la pierna izquierda que no le hubiese impedido participar en la gran cita planetaria más allá de octavos de final, Benzema se fijó un objetivo: ponerse en plena forma para volver a ser el delantero incontenible a cuyos lomos su aupó el Real Madrid para abrochar el curso pasado la Liga y la Champions.

Cumplimentado el aconsejable descanso en la Isla de Reunión, donde rumiaba su monumental cabreo con un seleccionador que nunca le vio con buenos ojos, el lionés regresó el 10 de diciembre a la Ciudad Deportiva de Valdebebas para ultimar su puesta a punto a las órdenes de Carlo Ancelotti. El preparador transalpino, feliz de contar mucho antes de lo previsto con su jugador franquicia, está encantado con lo que ha apreciado a lo largo de las tres últimas semanas. Ve al '9' con «mucha motivación e ilusión» y, por ello, se frota las manos.

Benzema se ha perdido nueve de los veintiún partidos que ha disputado el Real Madrid en lo que va de campaña y solo ha anotado seis tantos, cuando un año atrás descorchó el curso firmando el triple de goles en el mismo tramo de temporada. Cierto es que los blancos se las han apañado bastante bien con unos registros terrenales de su principal estrella: segundos en la Liga a dos puntos del líder y clasificados para octavos como primeros de grupo en la Champions. Pero para alcanzar el nivel estratosférico que exige el reñido pulso con el Barça precisan la mejor versión de su estandarte, que tiene la primera oportunidad de reivindicarse en el José Zorilla. «Va a mostrar toda su calidad porque ya lo ha hecho los últimos días en los entrenamientos», avisó Ancelotti antes de facilitar una lista de convocados en la que la única ausencia es la de Mariano.

Esperanza pucelana

El delantero catalán sufrió un esguince de tobillo en el partido disputado ante el Getafe para preparar la vuelta a la competición y seguirá recuperándose en Madrid, lo que no es ni mucho menos un contratiempo para Ancelotti, dado el papel residual que ostenta. En cambio, el preparador transalpino citó a Tchouaméni, Camavinga y Modric, los últimos en sumarse a los entrenamientos tras un Mundial en el que los dos franceses alcanzaron la final y el croata se colgó el bronce. No estarán en el once inicial, pero Ancelotti los tendrá en la recámara por si su concurso es necesario en Pucela.

Los brasileños Militao, Rodrygo y Vinicius, que se reincorporaron el lunes, también llegan justos de rodaje, pero el último se colará en la foto. La capacidad de desequilibrio del carioca sigue siendo vital para un Real Madrid que ha recolectado once victorias y dos empates en sus trece últimas disputas con el Valladolid, pero que ha saldado los tres últimos duelos con la escuadra blanquivioleta con pírricos y sufridísimos triunfos.

Unos precedentes que animan al Valladolid. El cuadro de Pacheta alcanzó el parón mundialista en una situación desahogada. Situado en mitad de la tabla, está casi tan cerca de los puestos europeos como lejos de la zona de descenso, lo que le reafirma en su propuesta. El técnico burgalés ha fabricado un equipo sin complejos y encomienda a sus pupilos que encaren al vigente campeón con valentía. «Ellos te pueden ganar incluso si no cometes errores, pero nuestra obligación es exigirles. Dar un buen nivel para ganar y enamorar a nuestro público como lo tenemos enamorado ahora», aseveró de cara a un choque en el que no podrá contar con Anuar, Olaza, Feddal y El Yamiq.

Courtois y Benzema permitieron acostarse líder a un Real Madrid que regresó a la competición afectado de flojera. Lento, previsible y sin chispa, el equipo de Carlo Ancelotti quemó buena parte del partido ante el Valladolid sin generar excesivo peligro y animó con su raquítica propuesta al cuadro de Pacheta. Los pucelanos, ordenados en defensa e intrépidos en ataque, gozaron de las mejores oportunidades y merecieron ponerse por delante, pero se toparon con un Courtois infranqueable.

El belga, providencial en varias intervenciones, sostuvo a su equipo hasta que un penalti permitió a Benzema espantar a sus fantasmas y comenzar a resarcirse tras un pobre primer tramo de campaña. Liberado, al fin, el flamante Balón de Oro tuvo tiempo aún de firmar la sentencia al borde del tiempo reglamentario para situar a los suyos en cabeza de forma provisional y meter presión al Barça tras una noche sin brillo. Así se las gastan los grandes.

El Real Madrid se marchó al parón mundialista después de sumar solo cuatro de los últimos nueve puntos. Por ello, Ancelotti no se permitió licencias con un once inicial en el que apenas se echó en falta a Tchouaméni y a Modric, recién incorporados a la dinámica de trabajo tras sus maratonianos esfuerzos en la Copa del Mundo. El italiano, receloso ante el desconocido escenario generado tras una parálisis competitiva a nivel de clubes sin precedentes, reclutó incluso a Vinicius, con cuatro días de colegio en la Ciudad Deportiva del Real Madrid pero imprescindible, y únicamente abrió la mano con Asensio y Ceballos, a los que se presupone una motivación adicional, toda vez que están en la recta final de sus contratos.

Valladolid Masip, Fresneda, Joaquín, Javi Sánchez, Escudero (Luis Pérez, min. 59), Roque Mesa (Kike, min. 59), Monchu, Aguado, Iván Sánchez (Gonzalo Plata, min. 55), Sergio León y Óscar Plano (Kenedy, min. 85). 0 - 2 Real Madrid Courtois, Carvajal (Lucas Vázquez, min. 60), Rüdiger, Alaba, Mendy, Kroos, Valverde (Tchouaméni, min. 87), Ceballos (Camavinga, min. 69), Asensio (Rodrygo, min. 60), Benzema y Vinicius (Modric, min. 88). Goles: 0-1: min. 83, Benzema, de penalti. 0-2: min. 89, Benzema.

Árbitro: Munuera Montero (Comité Andaluz). Amonestó a Javi Sánchez y Joaquín. Expulsó por roja directa a Sergio León (min. 81).

Incidentes: Partido correspondiente a la 15ª jornada de Liga, disputado en el José Zorrilla ante 25.950 espectadores.

El balear y el andaluz querían aprovechar la oportunidad y se vieron pronto envueltos en una controvertida acción en la que Ancelotti reclamó con ahínco un penalti por mano de Javi Sánchez que Munuera Montero no consideró punible, pero que avivó el fuego de la polémica. El lance no distrajo al Real Madrid, con empuje pero sin ideas. Vinicius retó a renglón seguido a Masip, cuyo rechace puso el balón en bandeja a Benzema, que mandó su zurdazo a las nubes cuando Pucela daba por inevitable el castigo.

El bando blanquivioleta respondió a las acometidas de su oponente con una salva de ocasiones sin tino. Primero Javi Sánchez dispuso de un buen remate a la media vuelta que salió desviado. Después Sergio León reclamó, sin fortuna, penalti por un presunto derribo de Alaba que el árbitro tampoco apreció. Y, puesto que no hay dos sin tres, Aguado se frotaba ya las manos con lo que iba camino de ser un golazo por la escuadra cuando emergió la mano de Courtois para negarle la gloria.

Se descosió el choque tras el paso por la caseta y a medida que los esfuerzos pasaban factura. Los pagó el Valladolid, que perdió por lesión a Escudero y Roque Mesa. Aplicó paños calientes Ancelotti, que acudió a Lucas Vázquez y Rodrygo en busca de frescura. Pero al Real Madrid le faltaba finura y alimentaba la ambición del cuadro blanquivioleta. Aguado, el más recreativo, rozó el gol olímpico, mas Courtois se interpuso de nuevo en su camino. El belga sostenía a duras penas al equipo de Ancelotti, providencial de nuevo al blocar un remate picado de Sergio León casi sobre la línea.

Carentes de desborde por los costados, toda vez que Fresneda, una de las grandes revelaciones del curso, tenía atado en corto a Vinicius, los visitantes fiaban sus opciones a balones filtrados que no inquietaban en demasía a los expeditivos centrales del Valladolid, artífices de una muralla casi sin grietas. Benzema encontró una rendija y disparó a la tronera, pero Masip se estiró como un acordeón para salvar el gol. Solo ganó unos segundos. Porque a la salida del córner el VAR cazó una mano de Javi Sánchez tras cabezazo de Rüdiger. Benzema ejecutó a la derecha, mientras Masip se vencía a la izquierda. El Valladolid, que había perdido a Sergio León en la trifulca por roja directa, se quedó ya sin respuesta y Benzema, a pase de Camavinga, selló el doblete para que el Real Madrid floreciese en una noche mustia.