Frenkie de Jong es un enigma

Daniel Panero Madrid Miércoles, 11 de septiembre 2024, 12:36

Frenkie de Jong sigue metido de lleno en un laberinto de difícil salida. El futbolista neerlandés acabó el pasado curso con problemas en el tobillo ... derecho que le hicieron perderse la Eurocopa disputada en Alemania y, desde entonces, lleva inmerso en una recuperación que se dilata en el tiempo y que no tiene una fecha fija de regreso. No quiere pasar por el quirófano y tampoco regresar a los terrenos de juego si tiene la más mínima molestia. Mientras tanto, el Barça se impacienta ante las bajas que tiene Hansi Flick en el centro del campo y ante un contrato multimillonario al que no le está sacando suficiente rendimiento.

Y es que De Jong debería ser uno de los pesos pesados del nuevo equipo de Hansi Flick. Debería serlo por tener 27 años, por la proyección que siempre se le ha atisbado tras despuntar en el Ajax, por el encaje que podría tener en el sistema del técnico germano y, lo más importante, por un contrato que pesa como una losa en las oficinas del club azulgrana. Los 37,5 millones de euros brutos que percibe por temporada le sitúan como el jugador con el salario más alto en toda la Liga, unos emolumentos que ahora, más que nunca, están bajo lupa ante los problemas físicos que parecen no tener fin. Esos problemas físicos reaparecieron el pasado 21 de abril en el clásico de Liga que se disputó en el Santiago Bernabéu. El ex del Ajax se retiró del césped tras 45 minutos de juego por un esguince en el lateral externo del tobillo derecho y desde entonces ha estado en el dique seco. Optó por un tratamiento conservador para evitar el quirófano y llegar a la Eurocopa, pero Ronald Koeman finalmente no contó con él por estar lesionado y la pasada semana hizo saltar de nuevo todas las alarmas al ser preguntado por el jugador del Barça. «La situación es preocupante porque lleva mucho tiempo fuera. Ha sufrido lesiones de tobillo tres veces seguidas. Lo tiene dañado y necesita tiempo, esperemos que se recupere completamente», dijo el exentrenador azulgrana. Esa misma opinión es la que tienen en el Barcelona. Los azulgranas miran con recelo la recuperación de un jugador al que pusieron en el escaparate este verano como una posibilidad de poder ingresar dinero y, sobre todo, aligerar la masa salarial. El neerlandés, una vez más, se negó a salir y esa postura obligó al Barça a buscar otras vías como la de dejar marchar gratis a Ilkay Gündogan al Manchester City. Con todas las cartas sobre la mesa, los culés ahora meten prisa en una recuperación que puede ser clave para el proyecto, pero que sigue en tierra de nadie y con dos posturas enfrentadas. Los médicos del club instaron al futbolista a pasar por el quirófano para operarse, pero De Jong no quiere ser intervenido porque considera que no es una garantía para su futuro. Las urgencias de Flick Mientras tanto, el gran perjudicado es un equipo que va a necesitar, de aquí en adelante, fondo de armario. Flick afronta el mes de septiembre con las bajas en el centro del campo de Marc Bernal, que estará fuera un año, Gavi, Fermín López y el propio De Jong. Son cuatro ausencias clave para el germano, que deberá hacer encaje de bolillos con la irrupción de un Marc Casadó que cada día gana más peso en el grupo y la polivalencia de Eric García, que podría hacer las veces de improvisado centrocampista ante la aglomeración de encuentros.

