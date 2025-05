Florentino Pérez demandará a Villarejo por acusarle de sobornar a los árbitros El excomisario asegura en una entrevista que el presidente del Real Madrid ejerció esas prácticas antes del 'caso Negreira', pero que no sucedió nada porque es un dirigente «intocable»

Ignacio Tylko Madrid Martes, 3 de octubre 2023

Florentino Pérez emprenderá acciones judiciales contra José Manuel Villarejo tras las polémicas declaraciones en las que el excomisario del Cuerpo Nacional de Policía denunció que «el presidente del Real Madrid sobornó a los árbitros antes del 'caso Negreira'», pero añadió que no sucedió nada porque el máximo dirigente blanco es «intocable».

En un escueto comunicado oficial publicado este mediodía, la entidad madridista afirma que Florentino Pérez «ha dispuesto la presentación inmediata de la correspondiente acción judicial contra el excomisario Villarejo por las falsas acusaciones en la emisora catalana RAC1».

Se da la circunstancia de que una parte de las explosivas manifestaciones de Villarejo han encontrado refrendo poco después a través de Javier Tebas, presidente de LaLiga. No compartió la primera parte de sus declaraciones, en las que Villarejo aludía al soborno de algunos colegiados, exigiéndole la presentación de pruebas. Pero sí está de acuerdo Tebas con afirmaciones referentes a la 'inviolabilidad' de Florentino Pérez al señalar que «esto es 'vox populi', un dato objetivo».

«Villarejo ha dicho dos cosas, que Florentino había sobornado a árbitros y dice que es intocable también. De la primera, si tiene algo, que lo demuestre. Villarejo habla mucho, tiene pico y las tácticas de Villarejo que hemos conocido para denunciar cosas son increíbles, muy condenables. Por eso muchas veces hablo de 'periodistas estilo Villarejo', te inventas una noticia, la publicas y luego la llevas a un juzgado», denunció el jefe de LaLiga. «Tendrá que sacar más», añadió.

Sin embargo, Tebas comparte la teoría de Villarejo sobre la protección al alto dirigente blanco. «La segunda parte, que dice que Florentino es intocable y que se lo había dicho Rubalcaba me la creo, porque no es que lo diga Villarejo, es una cosa 'vox populi' en este país. Lo sabe todo el mundo, es un dato objetivo. Rubalcaba fue ministro del Interior, era muy amigo de Florentino y me cuadra todo».

Villarejo, entrevistado por Jordi Basté en El Món a RAC1 junto a otros personajes como Artur Mas o Pablo Iglesias, ha señalado que «todos los presidentes lo han hecho», pero que «es imposible judicializar nada que tenga que ver con el presidente del Real Madrid». «El que se atreviese a hacerlo sería un suicida. Florentino es intocable», ha espetado.

Defensa a Sandro Rosell

En referencia al Barça, Villarejo sostiene que lo que le hicieron al expresidente Sandro Rosell, que estuvo dos años en prisión preventiva antes de ser absuelto de todos los cargos que le imputaron por blanqueo y organización criminal, «fue tremendo». Y apunta a que a la jueza Carmen Lamela, instructora del caso, «la engañaron».

Según desveló Villarejo en la entrevista a la emisora catalana, fue «gente del entorno» de Joan Laporta quien dio «la información sobre Sandro Rosell», que supuso su encarcelamiento durante 22 meses. Desde el club azulgrana consideran que estas informaciones son «totalmente falsas» y Laporta, como Florentino Pérez, emprenderá acciones legales contra el excomisario.