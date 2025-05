Florentino: «Igual hay que recordar a la UEFA quién es el Real Madrid»

Ignacio Tylko Madrid Sábado, 20 de noviembre 2021, 16:58 Comenta Compartir

La asamblea del Real Madrid aprobó este sábado un nuevo préstamo de 225 millones de euros para poder completar la renovación del estadio Santiago Bernabéu. El club blanco aumentará de este modo el tamaño de su acuerdo de financiación con JP Morgan y Bank of America, acordado inicialmente en 2019 por 575 millones de euros.

El crédito ahora tendrá un valor de 800 millones de euros y permitirá al club agregar un campo híbrido retráctil de última generación que se puede mover bajo tierra a un invernadero de 24 metros de profundidad para que el estadio se pueda utilizar para otro tipo de actividades deportivas y culturales, generando ingresos adicionales sin estropear el césped.

«El estadio Santiago Bernabeu será un icono arquitectónico y un símbolo de las vanguardias internacionales que se convertirá en uno de los lugares más atractivos de Madrid y de Europa», aplaudió Florentino Pérez, convencido de que el proyecto permitirá elevar de los 150 millones actuales a 400 los ingresos anuales por la explotación del estadio.

Pérez, que recibió el respaldo de más de 1.500 socios y el rechazo de apenas 16, no dijo a los socios qué interés pagará el club por el nuevo préstamo, pero en una reunión con un grupo de miembros del club el miércoles ya avanzó que estaría por debajo del 2%. El Real Madrid ha multiplicado por siete sus ingresos en la última década, y el club cerró 2020 con un superávit global de 900.000 euros a pesar de la pandemia.

Más allá de las cuentas, la asamblea destacó por la dureza con la que Florentino Pérez atacó al presidente de la UEFA, Alexander Ceferin, por el fallido proyecto de la Superliga europea que encabezó el club blanco y en el que aún siguen también en liza el Barcelona y el Juventus: «Igual hay que recordar a la UEFA quién es el Real Madrid», clamó Florentino Pérez mientras la sala coreaba entusiasmada «reyes de Europa, reyes de Europa».

En el discurso con el que abrió el cónclave, que se prolongó durante 70 minutos, Florentino insistió en el mensaje de que «la Superliga es libertad. No es lo que han querido tergiversar. Es un proyecto que hará que se proteja el 'fair play' financiero que no respetan ahora clubs que reciben grandes apoyos de Estados. Es compromiso y solidaridad para con los demás clubs, una competición que será abierta y que nunca irá en contra de las competiciones nacionales, como se ha querido vender».

Pérez recordó que «la UEFA rechazó cualquier negociación. Amenazó a los clubs y nos insultó a los presidentes, lo que no es de recibo. Todo valía con tal de acabar con la Superliga: presiones, amenazas. Bernabéu ya sufrió amenazas durante dos años por la creación de la Copa de Europa. No cederemos».

En su parlamento, Florentino declaró que «dichas presiones no tuvieron ningún efecto en los tres clubs, entre los que sumamos veinte Champions League. Lo que resulta aún más transcendente es que la justicia española ya ha elevado el caso a la justicia europea, donde la UEFA tendrá que declarar sobre el monopolio del fútbol en el continente. No puede ser que países como San Marino o Andorra tengan el mismo peso que Alemania, Italia o España».

Ataques a Tebas

El alto dirigente madridista cargó también contra el presidente de LaLiga, Javier Tebas, a cuenta del fondo de inversión CVC, al que calificó de «despropósito». «Nunca imaginé que me enteraría por la prensa que nos iban a quitar nuestros derechos (el 11% de los televisivos durante 50 años), siendo LaLiga un mero comercializador según la ley. Es una operación repleta de gravísimas irregularidades y habría dañado nuestro patrimonio. Este fondo es el mismo que ha intentado hacer lo mismo en Alemania e Italia donde fracasó».

Eufórico por el respaldo de sus socios, Florentino reprochó también el trato que recibe su club en las transmisiones televisivas: «No me gusta quejarme, pero Movistar no nos trata bien, me lo dice mucha gente y es verdad. Vamos a intentar comunicárselo a sus responsables, porque, sin ganas de presumir, en España hay más madridistas que de los otros clubs y las televisiones han de dar servicio a sus usuarios».

En el apartado de agradecimientos, mención especial de Florentino Pérez para Zinedine Zidane, Sergio Ramos, Raphael Varane y Felipe Reyes a los que definió como «leyendas» y «gigantes» que han agrandado la historia del club. El vídeo de apertura de la sesión incluyó junto a la palabra «Gracias» imágenes del técnico, que conquistó 11 títulos, del excapitán que ganó 22, del defensa francés que celebró 18 y también del capitán del equipo de baloncesto, Felipe Reyes, que se retiró después de ganar 23.