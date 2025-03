Flick: «El Atlético ha ganado once seguidos, será un partidazo duro pero bonito»

Daniel Panero Madrid Viernes, 20 de diciembre 2024, 13:39 Comenta Compartir

Hansi Flick reconoció la dificultad que supondrá para el Barça medirse este sábado al Atlético, un equipo que presume de la mejor racha de la Liga y que puede darle un nuevo golpe a los azulgranas en la pelea por el liderato en caso de salir victorioso de Montjuic. «Es un punto álgido para todos. Han ganado once partidos seguidos. Será un partidazo duro, pero bonito», dijo el preparador germano en vísperas de un litigio con las espadas en todo lo alto.

«Es el final del año. Es un partidazo. Es uno de los mejores rivales. Pero hoy es 20 de diciembre y somos primeros en la Liga y segundos en la Champions. No estamos mal. Perdimos algunos puntos contra Las Palmas y Leganés, hay que recuperarlos. El equipo que comete menos errores, gana. Mañana es otro partido. Tenemos un equipo joven y hay que luchar y mejorar. Queremos conseguir cosas grandes. Pero sabemos que no será fácil. Debemos comenzar mañana a luchar. Jugamos contra equipazos», subrayó el técnico del Barça.

Pese a reconocer que su escuadra no se encuentra en el mejor momento tras sumar apenas cinco de los dieciocho últimos puntos en juego, enfatizó que pelearán hasta el final por los títulos a los que aspiran. «El equipo ha mejorado y está concentrado. No estamos contentos con la situación, pero vamos a luchar hasta final de la temporada. Queremos ganar títulos, pero sabemos que no será fácil», acotó.

Asume Hansi Flick la importancia que supone la baja de Lamine Yamal de cara al duelo con el Atlético al tratarse del futbolista más desequilibrante del Barça, pero considera que su equipo tiene elementos suficientes para pleitear con los rojiblancos, si bien mantuvo la incertidumbre sobre el jugador que ocupará el puesto que deja vacante el extremo de Mataró. «Debemos aceptar que está lesionado. Estará otro compañero. Estamos preparados. Tenemos diferentes opciones. La decisión no está tomada y tenemos que esperar hasta mañana», manifestó.

Tuvo palabras de alabanza para Diego Pablo Simeone. «Lleva más de 700 partidos con el Atlético, es increíble. Ha hecho un trabajo fantástico y le tengo un gran respeto. Me gusta cómo se emociona y su equipo. El equipo es como él. Le respeto. Ha hecho gran trabajo, pero mañana queremos ganar», señaló Flick, que puso el partido disputado la semana pasada ante el Borussia Dortmund en la Champions como ejemplo de la intensidad de la que deberá hacer gala el Barça para derrotar el sábado al Atlético. «Contra el Dortmund, lo hicimos bien desde el inicio. Y hay que hacerlo igual mañana. El Atlético marca mucho en los minutos finales y también hay que estar preparados. Desde el inicio hasta el final», explicó.