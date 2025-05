Flick activa el plan B

Hansi Flick activó este domingo contra el Valencia el plan B. El técnico alemán decidió dar una oportunidad a la segunda unidad ante la aglomeración ... de partidos y los jugadores respondieron a la perfección hasta endosarle siete tantos al Valencia. Eric García, Frenkie de Jong, Fermín López y Ferran Torres dieron un paso al frente en un tramo crucial de la temporada en el que el Barça necesita de todos sus futbolistas para dar descanso a los más habituales. Es el impulso que necesitaban los azulgranas, que hace tiempo buscaban una mayor profundidad de plantilla.

Y es que contra el Valencia todo le salió de cara a Flick. El ex del Bayern dio la alternativa en la zaga a Eric García junto a Pau Cubarsí y el ex del Girona demostró que es un central que tiene cualidades de sobra para gozar de minutos a lo largo de la temporada. Su buen hacer con el balón y su capacidad de anticipación han encandilado a su entrenador, que no tiene dudas sobre su continuidad pese a los cantos de sirena que llegan desde otros equipos. «Sí, se queda. Le quiero aquí. Es un jugador importante. Sé que quiere jugar, pero hoy lo hizo muy bien. Rindió. Nos dio estabilidad y puede jugar en diferentes posiciones», afirmó el técnico.

No fue el único jugador que aprovechó la oportunidad. La baja de Pedri a última hora por gastroenteritis dio paso en el centro del campo a Frenkie de Jong, que estuvo cómodo a lo largo de todo el choque. La posición de Marc Casadó, más recuperador y de ida y vuelta, liberó al neerlandés, que pudo hacer sus clásicas conducciones, dirigir el juego y hasta prodigarse en ataque. Suyo fue el primer tanto en una demostración de que puede ser ese jugador capaz de pisar el área rival. Su polivalencia y veteranía le convierten en una pieza muy importante para Flick a la hora de tener un jugador capaz de asumir diferentes roles.

Fermín, el jugador número 12

También en el centro del campo se destapó Fermín López. El onubense fue mediapunta ante la ausencia de Dani Olmo y Gavi y cuajó un partido sensacional. Tiene todo para ser el jugador número 12 de Flick. Es capaz de asociarse con sus compañeros, ocupar diferentes demarcaciones y aprovechar cada minuto en el que está sobre el césped. Contra el Valencia fue el MVP tras marcar dos goles y repartir dos asistencias y solo la dura competencia que tiene en el once le frena en su asalto a la titularidad. Flick está más que satisfecho con él y es una pieza clave en la segunda unidad de un Barça que necesita rotar. «Estoy encantado con él. Ha estado bien con balón y en la finalización. Me gustaría dar a cada jugador más minutos, pero no siempre es posible. Hoy mostró su parte fuerte. Es increíble lo que jugó. Es precioso verle jugar y estoy muy contento por él», aclaró.

El otro jugador que aprovechó la oportunidad fue Ferran Torres. La desaparición de Ansu Fati y los problemas físicos de Dani Olmo le han situado como la principal baza para rotar el tridente y, de momento, está aprovechando cada ocasión que Flick le brinda. Puede jugar en los tres perfiles, pero donde más minutos está teniendo es como sustituto de Lewandowski. Flick tiene un plan para descargar de minutos al polaco y es ahí donde aparece el oportunismo de un jugador que siempre ha tenido una buena relación con el gol. Marcó contra el Valencia y pudo hacer incluso más goles gracias a su gran movilidad.