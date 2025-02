Ferran Torres derriba la puerta

Ferran Torres está de dulce. El atacante valenciano cuajó la noche del jueves un gran partido en Mestalla en los cuartos de final de la Copa del Rey y completó su gran actuación con un 'hat trick' que le sitúa como uno de los ... futbolistas a tener en cuenta en el Barça en lo que va de curso. Con esos tres tantos, ya suma diez esta temporada, está a uno de su mejor registro y acecha una titularidad que está más cara que nunca en el equipo azulgrana. Solo él puede ser una alternativa de garantías para el tridente formado por Raphinha, Lamine Yamal y Lewandowski, uno de los mejores del mundo.

Y es que Ferran Torres ha salido a flote en un equipo en el que no tiene sitio. El tridente ofensivo del Barça acumula en lo que va de temporada 64 goles y 30 asistencias, unas cifras que apabullan a cualquier rival y que reducen toda posibilidad de entrar en el once titular de Hansi Flick en cualquiera de las tres posiciones. Pese a ello, el ex del Manchester City se ha mantenido fiel a su idea y ha aprovechado las posibilidades que le ha dado su entrenador. Ferran Torres ha jugado un total de 938 minutos, en los que ha acumulado diez goles y tres asistencias, o lo que es lo mismo, participa en un tanto cada 72 minutos.

Las cifras respaldan a Ferran Torres, pero también lo hace la confianza que Flick ha tenido en él a lo largo de la temporada. Ha sabido adaptarse a las tres posiciones del tridente y eso es una garantía para el entrenador alemán, que sabe que tiene en él a un comodín del que puede tirar en todo momento. «Tenemos meses complicados y es importante que todos los jugadores muestren su mejor versión y lo buenos que son. Estoy contento por Ferran, ha hecho tres goles. Es fantástico. Ha vuelto tras una lesión y estoy contento por él«, afirmó Flick tras el 0-5 al Valencia en Mestalla.

Presión para Lewandowski

En esta ocasión el rol que asumió Ferran fue el de Lewandowski. Jugó como nueve en Mestalla y demostró que tiene piernas para ser uno más en la presión adelantada de Flick, que sabe asociarse con el resto de sus compañeros y que tiene profundidad para castigar a sus rivales al espacio. Así abrió la lata tras un pase de Balde y así jugó todo el partido, siendo una amenaza constante para el que fuera su equipo. «Pensamos que sería un partido difícil, pero hemos metido los primeros goles muy pronto y, a partir de ahí, el Valencia ha bajado», señaló Ferran.

Su triplete al Valencia confirma que Flick tiene el relevo que buscaba para Lewandowski. El polaco es uno de los jugadores que más prioriza rotar el técnico alemán y con la figura de Ferran ha conseguido frenar la dependencia que hasta ahora tenía del ex del Bayern. Ferran Torres marca cada 94 minutos y Lewandowski cada 85. Son dos puntas diferentes y dos auténticas garantías para un Barça que tiene el gol entre ceja y ceja.