Ferran Torres y Ansu Fati, cara y cruz para Xavi

Ferran Torres se subió este domingo al tren del nuevo Barça. El atacante valenciano aprovechó la oportunidad que le brindó Xavi ante el Cádiz y ... jugó un partido excelso desde el extremo diestro. Fue el jugador más destacado en un encuentro en el que no paró de desbordar a su par, de exhibir carácter para rebelarse ante su condición de suplente y de servir centros uno detrás de otro al servicio de Robert Lewandowski. Él fue la cara de las rotaciones en la punta de ataque, mientras que Ansu Fati fue todo lo contrario, la cruz.

«Ha hecho uno de los mejores partidos desde que está en el Barcelona. Estoy especialmente contento por él. Se sacrifica, corre para el equipo y hace ayudas defensivas. La gente lo valora por los goles, pero nosotros nos fijamos en otras cosas. Tiene una actitud espectacular», afirmó Xavi tras el partido ante el Cádiz al ser preguntado por Ferran Torres. El técnico de Tarrasa no quiso ocultar su satisfacción después de un encuentro en el que el ex del Manchester City se quitó peso de encima y cuajó un choque en el que por fin pudo brillar como jugador azulgrana, algo que no lograba desde hace mucho tiempo.

Y es que ante el Cádiz Ferran Torres fue todo lo que se le presuponía cuando el Barça desembolsó 55 millones de euros hace poco más de un año. Fue un jugador veloz en el uno contra uno, capaz de asociarse con el resto de sus compañeros y un futbolista capaz de asumir la responsabilidad en ataque a la hora de resolver el choque. Lo hizo en una jugada en la que dejó atrás hasta a tres rivales para romper el engranaje defensivo del rival y generar un gol que terminó marcando Sergi Roberto. Esa jugada fue el culmen a una primera mitad en la que logró quitarse viejos fantasmas y dar un paso al frente de cara a lo que los culés tienen por delante.

Atrás podría quedar un tramo de la temporada en el que Ferran Torres se había convertido en un jugador residual para Xavi. En lo que va de curso el técnico de Tarrasa solo ha contado con él en 1.106 minutos. Hasta 16 jugadores han tenido más minutos que él en un equipo que ha pasado del 4-3-3 al 4-4-2, algo que no le ha beneficiado, y en el que proliferan los extremos en el perfil diestro como Ousmane Dembélé o Raphinha. Es ahí, en ese costado, donde él saca a relucir su mejor versión y donde más difícil puede encajar por la dura competencia, pese a que Xavi siga creyendo en su polivalencia. «Está a gusto también en la izquierda», afirmó tras el encuentro ante el Cádiz. Sea en un sitio u otro, parece que Ferran Torres está dispuesto a dar un paso al frente para ser importante en el nuevo Barça.

El Camp Nou espera a Ansu

Si Ferran Torres fue la cara para el Barça, la cruz fue, una vez más, Ansu Fati. El joven extremo, de apenas 20 años, volvió a demostrar que sigue todavía demasiado lejos de aquel futbolista que asombró al fútbol mundial con su irrupción. Ante el Cádiz se pudo ver a un jugador que no tiene aún la chispa de antaño para encarar a su rival ni para aguantar el cuerpo a cuerpo cuando sufre algún tipo de contacto. Eso se traduce en una falta de confianza que supone un lastre para un atacante de sus características, en el que predominaba el atrevimiento y la capacidad de improvisación. Pese a ello, el Camp Nou coreó su nombre en señal de paciencia y Xavi volvió a tener palabras de apoyo en rueda de prensa. «Ellos se valoran por el gol, pero nosotros vemos su trabajo defensivo. Se ha dejado el alma. Ya entrarán los goles», aseguró su técnico.