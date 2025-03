Fernando Pacheco firma por el Espanyol hasta 2026

Fue la gran sorpresa del cierre del mercado de invierno. Sobre la bocina Fernando Pacheco se convirtió en nuevo jugador del Espanyol. El portero extremeño ... cambia el Almería por el club perico. Fue el último fichaje del mercado en un movimiento contrarreloj ante los deseos de Pacheco de cambiar de aires y la necesidad del club andaluz de desprenderse de una ficha alta. Pacheco ha tenido que perdonar la parte del sueldo que le quedaba para poder quedar libre y plasmar su acuerdo con el Espanyol.

Fernando Pacheco (Puebla de Obando, 1992) firma con el Espanyol hasta 2026. El meta pacense llegó este verano al Almería después de siete temporadas en el Alavés. Una etapa en la que acabó asumiendo galoes como emblema del club albiazul e indiscutible bajo palos. Sus grandes actuaciones incluso le llevó a estar en las quinielas para la selección española. Pero su llegada al club almeriense no ha sido la esperada y solo ha disputado un partido. Acostumbrado a tener protagonismo no estaba cómodo con su situación y buscaba nuevos retos. El Espanyol ya le pretendía este verano y ahora para reforzar su portería.

Fernando Pacheco se formó en la cantera del Obandino y el Flecha Negra hasta que a los 14 años se marchó al Real Madrid. Pasó por todos los escalones hasta llegar al Castilla en Segunda y debutó en el primer equipo blanco en diciembre de 2011 en la Copa del Rey ante la Ponferradina. Fue convocado en varias ocasiones por Mourinho. En la 2014-15 dio el salto definitivo para incorporarse como tercer portero del Real Madrid de Ancelotti. Después de esa temporada se marchó al Alavés. También ha sido internacional sub 19 con España con la que se proclamó campeón de la Eurocopa de 2011, sub 20 y sub 21.