Examen de Champions para el Barça en San Mamés

El Barça juega este domingo un partido como una catedral. El conjunto que dirige Xavi Hernández visita al Athletic en San Mamés en una cita capital para asegurar de una vez por todas la participación en la próxima edición de la Liga de Campeones y para continuar la persecución a Real Madrid y Girona. Ganar es dar un golpe encima de la mesa ante un rival que puede ser directo, mientras que perder es reabrir una lucha que parecía ganada.

«Fuera de casa estamos compitiendo bien y mañana es una salida muy complicada, de los rivales y estadios más difíciles que nos quedan. Es un equipo intenso, que va ganando 3-0 y sigue apretando. Tiene garra, intensidad y ritmo de competición y eso es mérito de Valverde. Es el rival más físico en todos los sentidos», afirmó Xavi este sábado en la rueda de prensa previa al partido de su equipo contra el Athletic. El técnico de Tarrasa es consciente de la importancia que tiene, al menos, igualar la intensidad de un rival que llega en el mejor momento de la temporada.

Es consciente de ello y también de que su equipo está inmerso en un tramo fundamental del curso. Una vez digerido su adiós en diferido a final de temporada, el Barça necesita dar el do de pecho tanto en Champions como en Liga, una competición que está casi imposible pero en la que no quiere bajar los brazos. Con ese espíritu, su escuadra ha reaccionado en el último mes sumando trece de los quince últimos puntos en juego, recortando algo de distancia con los conjuntos que tiene por delante y mejorando las sensaciones que le habían llevado a una preocupante crisis de resultados.

No obstante, lo que el Barça tiene este domingo por delante es caza mayor. Enfrente estará un Athletic que llega a la cita eufórico después de pasar por encima del Atlético de Madrid y alcanzar la final de la Copa del Rey, y estará también un San Mamés absolutamente entregado a sus héroes. La Catedral lo será más que nunca ante la posibilidad de recortar distancias en Liga con los azulgranas y mantener la pelea por unos puestos de Liga de Campeones que ya son un objetivo real esta temporada.

Para sobreponerse a ese ambiente, Xavi podrá contar con todos sus efectivos a excepción de los lesionados Marcos Alonso, Balde, Gavi y Ferran Torres. Ninguno podrá ser de la partida en un once en el que la gran incógnita es saber si el técnico de Tarrasa recurrirá al 4-3-3 que utilizó en el último compromiso contra el Getafe o si retomará el 4-4-2 de seguridad para contener los arreones del Athletic. En este último caso, el más probable, Christensen sería pivote en la medular junto a De Jong, Pedri y Gündogan harían de enlaces entre líneas y Lamine Yamal, titular en este tramo de curso, y Lewandowski serían los encargados de hacer los goles en la punta de lanza.

Un dolor de muelas para el Barça

Enfrente estará un equipo que llega lanzado a la cita y un escenario que se ha convertido en una pesadilla para los azulgranas en los últimos tiempos. San Mamés impone. Lo demuestra el hecho de que el Barça solo haya ganado en una de sus últimas cuatro visitas y de que esta misma temporada fuera apeado allí en Copa del Rey. Fue en una eliminatoria que se terminó resolviendo en la prórroga con goles de los hermanos Williams, precisamente los dos jugadores que despuntaron en el último triunfo ante el Atlético.

Iñaki Williams estará en el once de Ernesto Valverde, pero Nico no. El prometedor extremo, de apenas 21 años, vio la tarjeta roja en el partido de la pasada jornada contra el Betis y se une a las bajas por lesión de Ander Herrera y Vivian. Su ausencia condicionará un once en que Unai Simón volverá a la portería y en el que Berenguer puede ser la gran novedad para suplir al menor de los hermanos.

-Alineaciones probables:

Athletic: Unai Simón, De Marcos, Paredes, Yeray, Lekue, De Galarreta, Vesga, Iñaki Williams, Sancet, Berenguer y Guruzeta.

Barcelona: Ter Stegen, Koundé, Araujo, Cubarsí, Cancelo, Christensen, De Jong, Pedri, Gündogan, Lamine Yamal y Lewandowski.

Árbitro: Hernández Hernández (Comité de Las Palmas).

Hora: 21:00 h.

Estadio: San Mamés.

TV: Movistar LaLiga.