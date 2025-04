Luuk de Jong mantiene al Barça en puestos de Champions

daniel panero Domingo, 13 de febrero 2022, 00:19 | Actualizado 23:44h. Comenta Compartir

Confirmar las buenas sensaciones mostradas ante el Atlético y seguir escalando en la clasificación. Ese el doble objetivo con el que saltará el Barcelona al RCDE Stadium para enfrentarse al Espanyol en el derbi catalán. El conjunto que dirige Xavi dio un golpe de efecto en la pasada jornada y ahora necesita tres puntos que le permitan abrir brecha en la lucha por los puestos de Liga de Campeones por primera vez en todo el curso, con un triunfo que siga llenando de moral a un equipo que cada vez tiene más fe en sus posibilidades.

«Consolidar las cosas buenas del Atlético y mejorar otras. Llevamos dos buenos resultados seguidos, pero hay que seguir. La distancia es difícil, pero no descartamos nada. Las sensaciones son cada vez mejores, a ver hasta dónde somos capaces de competir», afirmó Xavi en la rueda de prensa previa al duelo de su equipo contra el Espanyol. Sus palabras son las de un técnico que empieza a ver cómo su proyecto sale de un túnel muy profundo. El Barcelona se reencontró ante el Atlético con la mejor versión de sí mismo, una versión que creía olvidada y que espera que sea la que marque el rumbo en lo que queda de temporada. Ese día, ante un rival directo, el técnico de Tarrasa habló de un «punto de inflexión» que debe consolidarse en un escenario hostil como lo es el feudo perico.

El Barcelona aterrizará en el derbi catalán con la garantía de vivir su mejor momento de la temporada después de sumar 14 de los últimos 18 puntos de Liga en juego. Los de Xavi han recuperado sensaciones pero llegarán al RCDE Stadium una vez más con una alargada lista de ausencias. El técnico de Tarrasa no podrá contar por sanción con Dani Alves tras su expulsión ante el Atlético y tampoco podrá hacerlo por lesión con Memphis Depay, Ansu Fati, Lenglet, Sergi Roberto, Samuel Umtiti, y Wagué. Además de estas bajas, Balde y Adama Traoré son dudas hasta última hora por problemas físicos.

Todos estos contratiempos obligarán a Xavi a formar un once con novedades. El técnico egarense volverá al 4-3-3 que tan buen rendimiento le dio frente al Atlético pero tendrá que recurrir a Sergiño Dest para solventar la ausencia de un Dani Alves fijo en el lateral diestro. El norteamericano será la gran novedad de un equipo que repetirá la columna vertebral de la pasada jornada siempre y cuando Adama Traoré logre entrar finalmente en la convocatoria. Aubameyang y Dembélé, ya indultado por Xavi, podrían ser las alternativas ante una posible ausencia del ex del Wolverhampton.

No será un partido sencillo para el Barcelona, el derbi catalán nunca lo es. En el encuentro de ida disputado en el Camp Nou los pericos cayeron por la mínima y solo la madera en dos ocasiones en el tramo final evitó que se hicieran con un mayor botín. Los de Vicente Moreno llegan a la cita además con la necesidad de salir de un bache de resultados. El eterno rival y en casa es el escenario ideal para despejar las dudas generadas tras las derrotas ante Elche, Betis y Athletic, tres tropiezos que han alejado al Espanyol de los puestos europeos. Un triunfo abriría de nuevo esa vía y daría moral a los blanquiazules de cara al tramo final de curso. «Es un partido especial para todo el mundo. Es un buen antídoto para todo. Ganar este tipo de partidos siempre te pueden dar mucho», afirmó Vicente Moreno en la previa al choque.

Para lograr ese «antídoto», Vicente Moreno podrá contar con prácticamente la totalidad de sus futbolistas a excepción de Óscar Gil, que recibió la quinta amarilla en el último encuentro, y Fernando Calero y David López, ambos por lesión. Si que estará sobre el césped del RCDE Stadium un Raúl de Tomás que ya suma doce dianas en Liga y tendrá su particular revancha tras los dos balones al palo en el Camp Nou. «Se quedó con ganas de marcar en la primera vuelta, porque hizo muy buen partido. Noto en su mirada que mañana se quitará la espinita», afirmó Vicente Moreno respecto al punta perico.

Frenazo del Barça en el derbi catalán. El equipo de Xavi no pudo pasar del empate ante el Espanyol en un partido en el que los culés fueron de más a menos. Pedri adelantó a los blaugranas, Darder y Raúl de Tomás dieron la vuelta al choque y Luuk de Jong, cuando todo parecía perdido, emergió para rescatar un punto que vale su peso en oro y permite a los culés seguir en puestos de Champions con los mismos puntos que el Atlético de Madrid.

Distinto estadio, diferente rival, pero misma fórmula. Así saltó el Barcelona al derbi catalán, con el objetivo de mantener la efervescencia mostrada hace una semana contra el Atlético. Los de Xavi ya saben el guion y el de Tarrasa repitió dibujo con Adama Traoré y Jordi Alba como. Los dos extremos son una constante y sus centros cada vez encuentran más socios. Es el caso que se vivió nada más empezar el choque. Pedri, poco pródigo a este tipo de alegrías, pisó el área y se estiró para conectar un centro de Alba y poner a los culés con viento a favor en un visto y no visto.

El gol sirvió al Barcelona para llevar a cabo otro partido. Los de Xavi ya saben manejar los tiempos y con ventaja era el momento de aplicar anestesia. Los culés se refugiaron en la pelota para frenar el ímpetu de un Espanyol llevado en volandas por el RCDE Stadium. Busquets era el timonel y Frenkie de Jong el socio para hacer oídos sordos a la silbatina del público. El plan de Xavi se cumplía e incluso podía haber sido mejor si Adama Traoré no se hubiera topado con Diego López y Ferran Torres no hubiera cabeceado desviado un centro lateral.

Espanyol Ter Stegen, Dest, Araujo (Eric García, min. 46), Piqué, Jordi Alba (Dembélé, min. 72), Busquets, Frenkie De Jong (Aubameyang, min. 62), Pedri (Luuk de Jong, min. 89), Gavi (Nico, min. 72), Adama Traoré y Ferran Torres. 2 - 2 Barcelona Diego López, Aleix Vidal (Calero, min. 89) , Cabrera, Sergi Gómez, Pedrosa, Keidi Bare (Morlanes, min. 62 / Fran Mérida, min. 71), Yangel Herrera, Darder, Puado, Vilhena (Melamed, min. 61) y Raúl de Tomás. Goles: 0-1: min. 2, Pedri. 1-1: min. 40, Darder. 2-1: min. 64, Raúl de Tomás. 2-2: min. 96, Luuk de Jong.

Árbitro: Hernández Hernández (Comité de Las Palmas). Amonestó a Keidi Bare , Vilhena, Puado, Eric García y Nico, y expulsó a Piqué, Nico Melamed y Morlanes.

Incidencias: Partido disputado en el RCDE Stadium ante 40.000 espectadores.

El Barça se había asentado pero no contaba con un rival dispuesto a ser un dolor de muelas. En un derbi no puedes bajar los brazos y el Espanyol no iba a desfallecer. La muestra llegó al filo del descanso. Raúl de Tomás encontró a Sergi Darder en la frontal y el talentoso centrocampista probó con un disparo de escuadra y cartabón al palo largo, de esos que mejoran con 'slow motion' y desatan la euforia de la afición. Un golpe antes del descanso, aire para los pericos.

Tras la reanudación, el Barça se puso otra vez el mono de trabajo. Ronald Araujo, lesionado, dejó su sitio a Eric García y el ex del City se sumó a una zaga instalada en la línea divisoria. Los de Xavi adelantaron filas y de nuevo Adama Traoré, muy activo todo el choque, pasó a convertirse en una pesadilla para el Espanyol. El ex del Wolverhampton ha llegado con la quinta marcha y un nuevo desborde suyo terminó en los pies de Gavi, que pudo adelantar a los blaugranas si no hubiera sido por un fuera de juego previo de Frenkie de Jong.

Xavi olió sangre y dio entrada a Aubameyang por Frenkie de Jong, una declaración de intenciones que se iba a ver interrumpida de forma abrupta por una nueva rebelión del Espanyol. Sergi Darder sacó de nuevo la varita y puso solo ante Ter Stegen a Raúl de Tomás con un pase milimétrico. El punta perico ya perdonó en la ida en el Camp Nou, no lo iba a hacer ante su público. Controló, levantó la cabeza y fusiló la meta blaugrana para desatar la euforia del RCDE Stadium y dejar contra las cuerdas a los culés. Parecía el epitafio para un Barça sin Piqué, expulsado tras una disputa con Melamed, e incapaz de reaccionar. Fue entonces cuando emergió el plan B de Xavi. Luuk de Jong entró, oteó el horizonte y se elevó más que nadie para empatar en el minuto 96 y mantener la plaza de Champions.