Los errores arbitrales encrespan la lucha por el descenso

En uno de los errores más graves en la historia del VAR desde su aplicación, el colegiado Del Cerro Grande dio validez a un gol del Elche que partía de fuera de juego previo. «El árbitro me ha pedido disculpas porque sabe que es un fallo grave. Nos hace mucho daño porque son dos puntos que nos sacaban del descenso», comentaba en rueda de prensa Sergio González, entrenador del Cádiz, tras empatar ante los ilicitanos con un tanto de Ezequiel Ponce en el minuto 80. El videoarbitraje falló claramente y el desacierto no dejó en buen lugar al árbitro del VAR, Iglesias Villanueva, que no revisó esa acción y no advirtió de que debía anular el gol.

La acción ocurrió en el mes de enero y el Comité Técnico Arbitral solo tuvo advertencias para el gallego, a quien ha fulminado recientemente junto a otros tantos asistentes tras la polémica suscitada en el reciente Valencia y Real Madrid de Mestalla. Allí tuvo lugar otra decisión controvertida. La drástica decisión de los organismos arbitrales llegó propiciada por el corte de imagen que Iglesias Villanueva, colegiado de VAR, mostró a Ricardo de Burgos Bengoetxea, árbitro principal del encuentro, sobre la tángana que acabó con la expulsión de Vinicius por un manotazo a Hugo Duro. El CTA no entiende el motivo por el que Iglesias Villanueva solo le mostró la imagen del golpe de Vinicius a Hugo Duro, cuándo segundos antes era el jugador del Valencia el que cogía del cuello al brasileño, siendo una expulsión también clara y con la permanencia del conjunto de Baraja en juego.

Son varias las decisiones de los colegiados las que podrían determinar los puestos de descenso en este final de Liga, al que solo le quedan dos jornadas por disputarse y en la que hay hasta siete equipos luchando por las dos plazas que quedan para descender al pozo de Segunda. Algunos han anunciado medidas legales como el Cádiz por lo ocurrido a principios de año en el Nuevo Mirandilla ante el Elche. Los servicios jurídicos del Cádiz presentaron ante las instancias federativas competentes un escrito de impugnación del encuentro debido a que las imágenes «no son susceptibles de interpretación». Desde el club anunciaron que irán hasta la última instancia. Todo dependerá ahora de lo que ocurra en estos dos últimos domingos de fútbol que restan de la temporada y los seis puntos que faltan por disputarse.

Otra de las polémicas de estas últimas jornadas ha sido el tanto anulado al Valladolid ante el Sevilla tras considerar el colegiado, Miguel Ortiz Arias, que el disparo de Escudero se había producido fuera de tiempo y pitó el descanso. Un duelo clave por los puestos de descenso que indignó a los de Zorrilla. El conjunto pucelano golpeaba un córner, buscando marcar en los últimos segundos del primer tiempo, y fue entonces cuando, en el rechace del córner, cuando el balón seguía en juego y ni siquiera había sido despejado, Escudero enganchó la pelota para anotar un gol importantísimo. Y, ante la incredulidad de los jugadores del Valladolid, el árbitro señaló el final de la primera mitad. «Nos estamos jugando la vida y jugando el año. Un error así te cambia el rumbo y te cambia todo. Me pidió disculpas en el descanso», dijo el técnico blanquivioleta Paulo Pezzolano tras el encuentro. El Valladolid pidió la inhabilitación del colegiado por este fallo en la gestión y control del juego que marcó el devenir el choque.

La última acción controvertida ha sido un gol fantasma de Griezmann que puede costar un descenso en el duelo que enfrentó a Espanyol y Atlético de Madrid este pasado domingo. El club perico, que terminó empatando a tres ante los madrileños, alega que la imágenes del VAR no aclararon si el balón había traspasado por completo la línea de gol. Los catalanes han impugnado el encuentro y solitará «que se proceda a acordar su nulidad», debido a que las imágenes del VAR en el 0-2 anotado por Antoine Griezmann, obtenidas de las imágenes televisivas, no existe ninguna toma que demuestre que el esférico entró al cien por cien. «El Espanyol considera vulnerados sus derechos, sintiéndonos perjudicados de forma grave», indicó el club perico en un comunicado.

Recuerda la imagen y su perspectiva al debate que hubo durante la pasada Copa del Mundo, en el España-Japón de la primera fase. Los asiáticos ganaron por 2-1 en una acción inicialmente anulada por el árbitro porque presumiblemente había salido el balón por la línea de fondo antes del centro a gol, pero el VAR lo dio como bueno. Al margen de que la FIFA disponía de una tecnología virtual con la que recreó la secuencia, el propio organismo internacional asumió que «otras cámaras pueden ofrecer imágenes engañosas, pero según las pruebas disponibles, el balón no estaba fuera del campo».

Los blanquiazules, con 35 puntos, continúan en plena lucha por la permanencia, y a falta de seis puntos por disputarse en estas últimas dos jornadas, están a tres puntos de la zona de salvación, que marcan Cádiz, Getafe y Valladolid, todos con 38 puntos. Un punto más tiene Almería, y Valencia y Celta, con 40, marcan los equipos que en apenas 5 puntos se están jugando el descenso de categoría y que tendrá este domingo duelos directos, cuyas decisiones arbitrales se antojarán decisivas para el destino de unos y de otros.

El coste de bajar a Segunda División supone un escenario económico totalmente distinto para los equipos. El reparto de los ingresos por los derechos de televisión se realiza a partir de lo señalado en el Real Decreto 15/2015. El 90% de los ingresos se asigna a los clubes y entidades de Primera División y el 10% restante, a los de Segunda, por lo que los equipos que se vean abocados al descenso perderán más de la mitad de su presupuesto actual. El daño se ve amortiguado en la primera temporada en el pozo por un fondo de compensación que les permite aún poder competir con presupuestos algo mayores a la media de la categoría de plata.