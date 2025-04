Los equipos más queridos y odiados de España

Alberto del Campo Tejedor Viernes, 17 de febrero 2023, 12:32 Comenta Compartir

Una encuesta online del diario 'Marca' pide al aficionado que puntúe, del 0 al 10, el grado de simpatía o antipatía que le despiertan los diferentes equipos de Primera División. Las respuestas de más de 300.000 internautas revelan algunas preferencias que ya conocíamos, pero también ciertas novedades. El equipo más valorado sigue siendo el Betis, lo que concuerda con anteriores encuestas que demostraban que el club verdiblanco era el que más simpatizantes arrastraba en proporción a los que declaraban sentir animadversión. Tampoco extraña la tercera posición del Cádiz. Que dos equipos andaluces ocupen el podio se explica por una paradoja, cuyos orígenes históricos intenté estudiar en el libro 'La infame fama del andaluz': desde el siglo XV, el sociocentrismo castellano consideró el sur, tierra de herejes, pecadores y gente de poco fiar, entre otras cuestiones por su presunta mezcla de sangre. Sin embargo, al mismo tiempo, los andaluces han despertado fascinación como pueblo de ingeniosos artistas que saben vivir.

¿Cómo es posible, entonces, que en la citada encuesta el Sevilla ocupe la penúltima posición? Mientras que el 'Viva er Betis manque pierda' sugiere una ideología quijotesca del que se mantiene leal en la adversidad, los triunfos del Sevilla en los últimos años -particularmente en Europa- han consolidado su imagen como un club algo prepotente. El Cádiz y el Betis son los equipos del pueblo, mientras que el Sevilla simboliza al señorito andaluz, algo arrogante y narciso. Es cuestión de imagen, naturalmente, pero los seres humanos nos guiamos por estereotipos.

La encuesta de 'Marca' revela otros datos interesantes. Los dos equipos vascos están entre los cinco más queridos. Cuando existía ETA, una buena parte de España miraba con recelo a todo lo que venía de Euskadi. El fin del terrorismo y la asunción de las reivindicaciones nacionalistas bajo parámetros democráticos ha mejorado la imagen del País Vasco, en la misma medida en que los aficionados más españolistas dirigen su rencor ahora hacia Cataluña. La encuesta tiene su sesgo, dado que una mayoría de lectores de 'Marca' son madridistas. Se entiende, pues, que el Girona ocupe la última posición del ranking y el Barça la antepenúltima. Una encuesta de 'Sport' o 'Mundo Deportivo' arrojaría otros datos.

Hartazgo

Sin embargo, es evidente que no solo los madridistas han votado, dado que el equipo merengue se sitúa en una discreta octava posición. La medalla de plata para la Real Sociedad —que normalmente despertaba menos simpatías que el Athletic— es posible que se deba al puesto que ocupa en el campeonato liguero. Para los aficionados que están un poco hartos de la hegemonía de los dos grandes, la temporada que están realizando los donostiarras provoca el aplauso y la esperanza.

Cierto hartazgo por el hecho de que siempre ganen los mismos explica la cuarta posición del Villarreal en este particular 'simpaticómetro'. El club de Castellón es uno de los que aglutina menos socios y seguidores. Pero a la gente le agrada que el equipo de una población de 50.000 habitantes compita de tú a tú con los grandes. La mente del ser humano está diseñada para sentir empatía por el débil: el Rayo Vallecano, que tiene el menor presupuesto económico de la Liga, es el sexto equipo que mejor cae.

Las filias y fobias se reparten entre los equipos que aglutinan las reacciones más contundentes. A una buena parte de los aficionados, el Almería, el Elche o el Mallorca no les dice nada, de ahí que se sitúen en mitad de la tabla: no motivan ni entusiasmo ni rechazo. Sin embargo, a otros clubes con más solera se les identifica con cierta singularidad. Ante la creciente uniformización en el mundo global, la especificidad en la filosofía de fichajes del Athletic genera aprobación, máxime si logra luchar por puestos europeos.

Claro que las encuestas responden en gran medida al momento puntual en que se realizan. No me extrañaría que lo que se ha liado en torno a Vinicius en las últimas semanas haya afectado al resultado. Sin embargo, no toda opinión es circunstancial. El Betis sigue siendo para muchos aficionados su segundo equipo. Probablemente a tal resultado contribuyen las apariciones televisivas de Joaquín, al que los hinchas ven como el máximo exponente de la manera andaluza de tomarse las cosas. Como no es menos cierto que siempre influye el particular sesgo de quien interpreta los datos: en este caso, un servidor, que reconoce profesar la fe verdiblanca.

* Alberto del Campo Tejedor es Catedrático de Antropología Social en la Universidad Pablo de Olavide