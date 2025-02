Un emocionado Endrick ya es nuevo jugador del Real Madrid

Pedro Rodríguez Madrid Sábado, 27 de julio 2024, 13:30 | Actualizado 16:18h. Comenta Compartir

El Real Madrid ha recibido a su nuevo fichaje, Endrick, en una ceremonia llena de emoción y entusiasmo que capturó la grandeza del club. La presentación del joven talento, de solo 18 años, tuvo lugar en el Santiago Bernabéu, evocando el glamour que caracterizó la llegada de Kylian Mbappé. El evento destacó no solo por la calidez de los aficionados, sino también por la magnitud del escenario, reforzando el estatus del Real Madrid como uno de los clubes más prestigiosos del fútbol mundial.

Esta mañana, Endrick pasó el reconocimiento médico en el Hospital Universitario Sanitas La Moraleja antes de formalizar su contrato hasta 2030 en las oficinas del club. El brasileño lucirá el dorsal 16, que había estado libre desde el año pasado y que anteriormente portó Álvaro Odriozola. Con esta incorporación, el Real Madrid continúa su estrategia de reforzar la plantilla con jóvenes talentos prometedores.

En una escena digna de la magnitud del Real Madrid, el nuevo refuerzo se presentó frente a un Bernabéu con más de 50.000 personas. La ceremonia fue presidida por el presidente del club, Florentino Pérez, quien mostró su satisfacción por la incorporación del prometedor jugador, destacando su potencial y su capacidad para ser una pieza clave en el futuro del equipo.

El delantero, visiblemente emocionado, expresó su entusiasmo y gratitud en un discurso lleno de sentimiento. «No me esperaba esto. La afición es una locura. Estoy muy contento. Siempre he sido un gran fan del Real Madrid y hoy voy a jugar aquí. Mi familia también está encantada. Es una locura. No tengo palabras para describir lo que estoy sintiendo. Siempre quise estar aquí. Hoy se ha hecho realidad», afirmó el nuevo fichaje, con lágrimas de felicidad en los ojos. A lo largo de su discurso, tuvo que hacer pausas frecuentes debido a la profunda emoción que sentía, especialmente al ver a sus padres llorar de alegría, lo que intensificó aún más su conmoción. Florentino Pérez estuvo a su lado, brindándole apoyo y consuelo durante ese momento tan especial.

Un acto con las 15 Champions

El brasileño concluyó con un emotivo grito de ánimo que resonó en el estadio, siguiendo la tradición de otros grandes fichajes como Mbappé y Cristiano Ronaldo. Con una sonrisa y lágrimas en los ojos, el jugador lanzó el icónico grito: «3, 2, 1... ¡Hala Madrid!» mientras el Santiago Bernabéu estallaba en coro con entusiasmo.

La presentación tuvo lugar en una de las porterías del estadio, donde se exhiben las 15 Copas de Europa que brillan en el palmarés del Real Madrid. Endrick posó para una foto junto al presidente Florentino Pérez frente a estos trofeos icónicos. Este emblemático escenario, que ha sido testigo de la llegada de numerosas estrellas del fútbol, proporcionó un marco impresionante para el debut de la nueva promesa del club.

El evento evidenció de manera clara el impacto que el joven jugador ya ha tenido en la afición madridista, que repartió balones por todo el campo en una muestra de entusiasmo. Su pasión y dedicación al club se hicieron patentes mientras compartía su emoción por cumplir el sueño de unirse a uno de los equipos más grandes y reconocidos del mundo. La afición, que había esperado con gran expectación la llegada de este nuevo talento, respondió con vítores y aplausos, reforzando el profundo vínculo entre el club y sus seguidores.

Florentino Pérez no escatimó en elogios hacia el joven futbolista. «Estamos encantados de recibir a este talentoso jugador en nuestra familia. Su llegada demuestra nuestro compromiso con el futuro y la confianza en su capacidad para hacer una contribución significativa a nuestro equipo», afirmó Pérez. El presidente también destacó que el fichaje era un sueño para el jugador y subrayó el trabajo realizado por los cazatalentos y el cuerpo técnico para identificar y asegurar a un talento de su calibre.

El nuevo fichaje, que ha demostrado ser una estrella en ascenso en su carrera juvenil, llega al Real Madrid con la esperanza de seguir los pasos de las leyendas que han vestido la camiseta blanca. Este fichaje es el segundo refuerzo importante del club, después de la llegada de Kylian Mbappé hace unas semanas.