A falta de Benzema bueno es Vinicius

El Real Madrid viaja a Elche con un doble reto. El primero pasa por el objetivo de asaltar el liderato provisional de la Liga, ya que puede alcanzar a la Real Sociedad en la cima de la tabla a la espera del resto de resultados de la jornada. El segundo será recuperar el gol perdido ante Osasuna y hacerlo además sin el hombre que centra todas las miradas en el ataque blanco: Karim Benzema. El francés no entró en la lista de convocados, ya que Ancelotti le dio descanso por unas molestias en el empeine, y deja huérfano a un equipo que le debe más de un tercio de sus goles en Liga.

Con una previsible oportunidad para el cuestionado Jovic, Vinicius asume ahora los focos, aunque para mostrar todo su desequilibrio necesita los espacios propios del despliegue a la contra, un escenario que el Elche, como Osasuna, no parece dispuesto a conceder, pues resulta difícil pensar que no entregue el mando del duelo a su rival. Ahí se está atorando el Madrid, al que le ayudará recuperar a Luka Modric, que se cayó en el último momento de la lista entre semana, en un movimiento de rotación lógico a tenor de una edad a la que conviene ya dosificar en mayor medida.

El Real Madrid tiene esta temporada un mejor tono cuando juega lejos del Santiago Bernabéu. Se esperaba con ansia entre el madridismo el regreso al coliseo de La Castellana, aunque fuera aún en plena remodelación, pero lo cierto es que a tenor de los resultados, la afición blanca por ahora respira más tranquila con su equipo de visita. Está avisado el conjunto madrileño de los peligros del Martínez Valero, donde la temporada pasada se dejó dos puntos que a la postre serían decisivos en la emocionante pelea por el campeonato frente al Atlético. Aunque parece haber ajustado Ancelotti los problemas defensivos con los que su equipo comenzó la temporada, la pólvora falló frente a Osasuna, en un duelo en el que los madridistas abusaron de los centros laterales y los disparos lejanos, sin claridad de ideas en el juego posicional.

«Necesitamos trabajar también el aspecto ofensivo. Trabajas para crear oportunidades y las hemos tenido en el partido contra el Sheriff y Osasuna y no las hemos metido. Aprovechar las oportunidades significa posicionarse mejor, moverse mejor sin balón y eso también se puede mejorar y tenemos que trabajarlo», reconoció el técnico italiano sobre la pegada de sus hombres, que parece haberse resentido después de un inicio fulgurante en ese sentido y que será una tarea mucho más compleja sin la presencia de Benzema.

Más allá de la baja del delantero galo, el regreso de Modric y la entrada de Rodrygo por Asensio no se esperan cambios en la alineación inicial de Ancelotti, que tiene otra buena noticia con el notable nivel que exhibió Carvajal en su vuelta al césped después de su último problema físico. Mientras, Fran Escribá tiene a toda su plantilla a disposición a excepción de la duda de Piatti. La derrota ante el Alavés en Mendizorroza ha metido ya al conjunto ilicitano en la pelea por evitar la zona de descenso, una amenaza que después de un solo punto de los últimos nueve posibles visualiza a solo dos de distancia.

Benzema ya no está solo. Después de tres temporadas en las que en el Real Madrid la responsabilidad del gol recayó casi exclusivamente en el francés, la irrupción de otro as en el ataque blanco no es cosa menor. Vinicius se ha hecho mayor, ya no solo como escolta del '9' galo, sino como primer espada si este no está, como era el caso en Elche. El brasileño solventó con un doblete plagado de talento rematador un partido que tenía trampa y que incluso se les complicó de lo lindo a los hombres de Ancelotti con un jugador más.

Pese a las dudas sobre la pegada sin Benzema, el conjunto blanco no tardó mucho en probar fortuna. Lo hizo de una forma últimamente habitual, el disparo lejano, aunque a través de un futbolista menos propenso a emplear este recurso, Rodrygo. Kiko Casilla solventó la situación con algún apuro y bajo el guion previsto, el Elche dejó en manos de su rival el mando del partido, un escenario que últimamente se le atraganta.

Pasaban los minutos y le seguía costando al Madrid, con un Elche rápido a la contra y un aviso importante en forma de disparo de Boyé que obligó al lucimiento de Courtois a mano cambiada. Para más inri, un problema muscular dejaba a Rodrygo fuera de juego. Turno para Asensio. La cosa no terminaba de aclararse para los visitantes pero la vida es más fácil cuando hay inspiración. Si alguien tenía que asumir los galones en ataque sin Benzema ese era el eléctrico Vinicius y vaya si lo hizo. Le ayudó una gran asistencia de tacón de Mariano, que acumuló méritos, pero había que ponerle velocidad y definición, esa que el brasileño parece haber desarrollado a pasos agigantados. Se plantó ante Casilla y la tocó suave con la zurda para el 0-1. Inapelable.

Elche Kiko Casilla, Palacios, Roco, Bigas, Mojica, Lucas Pérez (Benedetto, min. 71), Raúl Guti, Mascarell (Marcone, min. 81), Fidel (Pere Milla, min. 81), Pastore (Gumbau, min. 71) y Lucas Boyé (Morente, min. 81). 1 - 2 Real Madrid Courtois, Lucas Vázquez (Carvajal, min. 65), Militao, Alaba, Marcelo (Mendy, min. 65), Modric (Camavinga, min. 85), Casemiro, Kroos, Rodrygo (Asensio, min. 18), Mariano y Vinicius (Hazard, min. 85). Goles: 0-1: Vinicius, min. 22. 0-2: Vinicius, min. 73. 1-2: Pere Milla, min. 86.

Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea (Comité vasco). Expulsó por doble amarilla a Raúl Guti, del Elche.

Incidencias: Partido de la jornada 12 en Primera disputado en el Martínez Valero, ante 23.010 espectadores.

Pagó el golpe el Elche, al que se le pudo poner el horizonte muy gris en una exhibición de velocidad de Mariano, que se fue con calidad en el amago al portero pero se quedó sin ángulo. No se puede decir que el Madrid fuese una maravilla en el juego posicional, ni mucho menos, pero estaba encontrando los espacios y las incorporaciones y los centros de Marcelo desde la izquierda hacían daño. En el bando local, dos remates lejanos, uno muy alto de Raúl Guti y otro más atinado de Boyé, pero especialmente una gran ocasión de Lucas Pérez que el gallego desaprovechó tras un taconazo de Pastore propio del genio de aquel jugador argentino que en su momento llamó la atención de los grandes de Europa. Un claro aviso de que había partido.

El paso por vestuarios le dio al Madrid un plus respecto a un tramo final de la primera parte de excesiva relajación. Salió a encarrilar el asunto y lo pudo hacer Asensio tras el pase de Lucas Vázquez desde la derecha, pero la diestra del balear está muy lejos de su zurda. Con el paso de los minutos el Elche fue ganando algún metro, pero mientras Fidel pedía el calor de la grada Militao y Alaba seguían infranqueables en la zaga madridista.

Se estaba animando el Elche con las cabalgadas de Mojica en el carril izquierdo cuando a Guti se le cruzaron los cables y en una entrada brusca sobre Kroos en campo madridista, innecesaria, vio la segunda amarilla y le puso muy cuesta arriba el duelo para los hombres de Fran Escribá. El técnico valenciano fue valiente pese a todo y se la jugó con Benedetto en pos del empate, pero este Vinicius no entiende de perdón al adversario. Modric la puso quizás con música y el carioca controló demasiado en largo. No para él, que pese a llegar apurado otra vez se lució con la delicadeza de un violinista en la pegada.

Todo parecía ya resuelto, en el clásico carrusel de cambios en el que se han convertido los partidos en el tramo final, pero un desajuste defensivo del Madrid lo aprovechó Pere Milla para ponerle picante a un desenlace bajo la lluvia, finalmente favorable al Madrid de Vinicius.