El Barça también sabe sufrir, con polémica

daniel panero Domingo, 6 de marzo 2022, 01:51 | Actualizado 19:03h. Comenta Compartir

El Barcelona tiene hoy ante el Elche uno de esos partidos trampa. El equipo que dirige Xavi se mide a los ilicitanos con el objetivo de seguir con la buena racha pero con varios puntos de distracción. El posible acercamiento con Haaland, el fichaje de Pablo Torre o la eliminatoria contra el Galatasaray de Europa League no deben desviar la atención a un conjunto, el blaugrana, que necesita sumar de nuevo tres puntos para seguir con la buena dinámica y continuar en puestos de Liga de Campeones.

«Estamos bien, pero no hemos hecho nada. Hay que ser prudentes. El partido de ida es una referencia. Nos complicó la vida aquí y nos costará allí porque es un campo difícil», alertó Xavi en la rueda de prensa previa al partido. El técnico de Tarrasa sabe que en este momento no hay peor rival para su equipo que las distracciones, la relajación. El Barça llega a la cita contra los de Francisco en el mejor momento del curso después de pasar por encima de Valencia, Nápoles y Athletic Club, tres rivales de enjundia que recibieron un póker de goles a manos de los Aubameyang, Pedri, Adama y compañía.

Pese a la buena dinámica, Xavi sabe que el club ha pasado por una semana en la que el foco ha cambiado y ha dejado de apuntar al verde. Haaland, sobre el que el técnico culé «no puede dar detalles» o Pablo Torre, flamante fichaje procedente del Racing de Santander, han copado la información culé y han podido desviar la atención de un equipo que ha encontrado por fin la fórmula para encauzar una temporada que parecía abocada a ser interminable. Los azulgranas son el mejor equipo en los que va de 2022 con 17 puntos de los 21 que ha disputado, una marca que el Barça quiere seguir mejorando en el Martínez Valero.

Para ello, Xavi no podrá contar con los lesionados Balde, Sergi Roberto, Umtiti y Ansu Fati. Son las únicas ausencias que tendrá el de Tarrasa para conformar un once en el que las opciones no paran de multiplicarse para el Barça, especialmente en ataque. La llegada del nuevo tridente conformado por Adama Traoré, Aubameyang y Ferran Torres, la recuperación de Memphis Depay y la irrupción de Luuk de Jong y Ousmane Dembélé dejan a Xavi con un amplio abanico de recursos para combatir el calendario que les queda a los culés en lo que resta de curso. «Hay opciones en ataque y estoy encantado porque antes no las tenía», subrayó un técnico que podría ante el Elche realizar rotaciones pensando en los cinco partidos que su equipo disputa en los próximos 15 días.

Dos equipos en forma

El Barça llega en un gran momento, pero el Elche también. El equipo de Francisco vive cada vez más lejos de los puestos que marcan el descenso y ha hecho del Martínez Valero un fortín en el que fraguar la permanencia. Los ilicitanos ya saben además lo que es competir de tú a tú ante los culés este curso después de tener contra las cuerdas a los de Xavi en el duelo de la primera vuelta en diciembre y buscarán tres puntos que les acerquen un paso más al objetivo de la permanencia. «Será un partido muy diferente al del Camp Nou, donde fuimos mejores en momentos. El plan de partido será diferente por el estado de forma del contrario», reconoció Francisco.

Para dar el golpe ante el Barça, Francisco no podrá contar por lesión con Pedro Bigas, Helibelton Palacios y Javier Pastore, y tampoco podrá hacerlo por sanción con Gerard Gumbau. Todas estas ausencias condicionarán un once en el que el técnico almeriense ya anunció que además habría novedades con el objetivo de «oxigenar el equipo» y en el que podría haber incluso un cambio de sistema con el objetivo de frenar a un Barça lanzado en ataque.

El Barça sumó este domingo ante el Elche tres nuevos puntos en su lucha por estar en la próxima Liga de Campeones. El equipo de Xavi se impuso al ilicitano en un partido en el que los azulgranas se fueron al descanso por detrás en el marcador pero en el que demostraron que ya son un equipo con carácter y mucho gol. Ferran Torres empató el choque y Memphis Depay, tras un penalti por mano de Barragán, culminaron una remontada que sirve para mantener la buena dinámica antes de la eliminatoria contra el Galatasaray en la Europa League.

Una partida de ajedrez. Eso es lo que se encontró Xavi de inicio en el Martínez Valero. El técnico catalán ordenó sus filas, se salió de lo establecido y formó con el 4-3-3 clásico pero con una variante, Gavi en el extremo izquierdo. El joven talento culé entró en el once en lugar de Adama Traoré o Ferran Torres con el objetivo de ser una pieza más con la que dominar un centro del campo poblado como el del Elche. Ese fue el planteamiento del Barça y a partir de ahí, de esa superioridad en la medular, aparecieron las ocasiones. Dembélé disparó desviado desde fuera del área y Aubameyang no acertó con la portería tras un centro lateral de su excompañero en el Borussia Dortmund.

Fue un inicio sin sobresaltos en el que el Barça masticaba poco a poco la manera de desgastar a un rival extremadamente ordenado. El Elche, por su parte, tenía un plan. Los de Francisco replegaban filas y esperaban agazapados la posibilidad de hacer daño al contraataque. Con ese escenario se produjo un intercambio de golpes en el que los de Xavi salieron malparados. Frenkie de Jong, en dos ocasiones, y Dembélé, perdonaron a los franjiverdes, un error que su rival no iba a cometer. Tete Morente avisó con un disparo desviado y Fidel castigó la falta de efectividad culé al filo del descanso. El extremo onubense se plantó ante Ter Stegen y con un disparo cruzado puso la sorpresa en el marcador para poner patas arriba el Martínez Valero.

Elche Édgar Badía, Barragán, Enzo Roco, Diego González, Mojica, Morente (Ponce, min. 66), Raúl Guti (Marcone, min. 79), Fidel (Josan, min. 78), Mascarell (Kike, min. 85), Pere Milla y Lucas Boyé (Carrillo, min. 66). 1 - 2 Barcelona Ter Stegen, Dani Alves (Dest, min. 85), Piqué, Araujo, Jordi Alba, Pedri, Busquets, Frenkie de Jong (Nico, min. 68), Dembélé (Adama Traoré, min. 75), Aubameyang (Memphis Depay, min. 75) y Gavi (Ferran Torres, min. 46). Goles: 1-0: min. 44, Fidel. 1-1: min. 61, Ferran Torres. 1-2: min. 84, Memphis Depay, de penalti.

Árbitro: Hernández Hernández (Las Palmas). Tarjetas amarillas a Araujo, Barragán, Dembélé, Ponce, Dani Alves, Nico, Piqué y Memphis Depay y roja directa a Javier Pastore, que estaba en el banquillo.

Incidencias: Partido correspondiente a la 27ª jornada de Liga, disputado en el Martínez Valero ante 30.156 espectadores.

Tras la reanudación, Xavi se deshizo del planteamiento inicial. Del control del cuero se pasó al vértigo. El técnico azulgrana dio marcha atrás e introdujo a Ferran Torres en lugar de Gavi para buscar más profundidad e iniciar un asedio con el que dar la vuelta al partido. El ex del Manchester City entró y a las primeras de cambio demostró que tiene mucho por aportar a la delantera blaugrana.

En apenas cinco minutos puso en jaque al Elche con un desborde que no acertó a rematar a portería Pedri y con un disparo tras un centro lateral de Dani Alves. Fue el inicio de una pesadilla para el conjunto de Francisco, que tardaban más en llegar a las ayudas y veían cómo sus laterales eran desbordados una y otra vez. En una de esas, Ferran se encontró un balón en el área y batió a placer a Édgar Badía para dar el pistoletazo de salida a un nuevo partido a treinta minutos.

Todo lo anterior ya no valía. Con empate en el marcador era un partido nuevo y Xavi olió la sangre introduciendo a Nico, Adama Traoré y Memphis. El Barça buscaba el gol de la victoria pero por el camino dejaba espacios y el Elche avisaba. Ter Stegen salvó los muebles tras un disparo de Pere Milla y Ferran Torres volvió a ser de nuevo ese casi goleador de los últimos encuentros. Édgar Badía evitó en dos ocasiones que el valenciano anotase, pero no pudo hacer nada cuando Barragán cometió penalti a ocho minutos de la conclusión. Memphis Depay, un especialista desde los once metros, culminó la remontada con un disparo imparable de esos que solo salen en el entrenamiento cuando nadie está mirando. Fue el tanto definitivo para un partido que todavía tuvo una dosis de polémica por un posible penalti de Jordi Alba por mano cuando el encuentro agonizaba. El Barça sigue siendo el mejor equipo de 2022 y además ya sabe sufrir.