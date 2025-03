El Elche aparta al Atlético del subcampeonato

Isaac Asenjo Madrid Domingo, 14 de mayo 2023, 16:11 | Actualizado 19:51h. Comenta Compartir

La maquinaria colchonera se desengrasó en el momento menos oportuno para ceder los tres puntos ante un Elche ya descendido que solo jugaba por el honor en una jornada festiva en la que se convertían en club centenario. El Atlético de Madrid, que había ganado sus últimos tres encuentros, salió sin prisas pero eso denotó una falta de intensidad poco vista en los últimos tiempos para los de Diego Simeone, que hace solo una jornada cambiaron el rol de perseguidor a perseguido para devolver el 'sorpasso' al Real Madrid, que les adelanta nuevamente en la clasificación como segundos clasificados.

La fiabilidad de los de Simeone la puso en entredicho no solo un rival ya descendido, sino el peor colista de la historia desde que en la competición se reparten tres puntos por victoria (por delante solo está un desastroso Sporting de Gijón de la temporada 97/98), que jugó en el Martínez Valero sin nada que perder y sin ninguna presión. Los de Simeone llegaban siendo el equipo más en forma de la Liga, con una dinámica espléndida de resultados que corta el equipo dirigido por Sebastián Beccacece. La regularidad tras el Mundial de Catar, basada en la recuperación de su tradicional fortaleza defensiva y una mayor vocación ofensiva, había permitido al equipo rojiblanco sumar 35 de 42 puntos posibles, inigualables en el recorrido por cualquiera de las competiciones más fuertes del fútbol europeo.

No tenía ningún espacio para rebajar la velocidad ni la secuencia de triunfos los rojiblancos si quieren ser segundos, que no subcampeones como dijo el Cholo en la previa, pero la visita a Elche hace que los rojiblancos dependan ahora de los resultados del Real Madrid en estas cuatro últimas jornadas que quedan por delante.

Elche Edgar Badia; Palacios, Bigas (Magallán, Min 83), Clerc, L. Blanco (Pere Milla, Min 67); Morente, Gumbau, John C., Fidel (Guti, Min 83); Nteka (Josan, Min 67) y Boyé (Ponce, Min 93) 1 - 0 Atlético de Madrid Grbic; Nahuel Molina, Witsel, Giménez, Hermoso (Sergio Reguilón, Min 60), Carrasco; De Paul (Pablo Barrios, Min 60), Koke (Carlos Martín, Min 82), Lemar (Correa, min 53); Griezmann y Morata. Goles: 1-0 Fidel Min, 41

Árbitr Alejandro Muñiz Ruiz (comité técnico gallego). Amonestó a Fidel y Gumbau

Incidencias Partido disputado en el estadio Manuel Martínez

No había disfrutado el escenario ilicitano de momentos de júbilo como los vividos ante el Atlético de Madrid durante toda la temporada aunque los tres puntos no les valga de nada. Contaba por derrotas sus últimos 11 enfrentamientos ante los rojiblancos y no puntuaba ante éstos desde 1985, pero hoy se vio a un equipo orgulloso que quiso romper cualquier estadística que tuviera en contra. Avisó Morata con la testa al poco de iniciarse la contienda pero Badía se mostró ágil bajo el sol radiante de Elche a una hora en la que muchos aficionado estarían haciendo aún la digestión. Los del Martínez Valero no tenían nada que perder y disponían del esférico liberados tras meses de tensión, una circunstancia que en esta ocasión más que una ventaja fue un inconveniente para el rival que tenía en frente. Hacía esto que los de Simeone esperaran su momento mientras los ilicitanos le buscaban las cosquillas a los rojiblancos probando a Grbic bajo palos con Boyé, Nteka y Lautaro insistiendo por la izquierda.

La falta de intensidad palpable en los visitantes, que no hicieron ni una sola falta en la primera mitad, propició que al borde del descanso, un error del guardameta croata, que juega desde hace unas jornadas por un problema en las vertebras cervicales de Oblak, ayudara en el gol de Fidel a puerta vacía. Un tanto en una fecha festiva en la que hubo distintas actividades para conmemorar el centenario del club ilicitano. El fallo del meta, que ha encajado goles en cada una de sus siete titularidades, no tapa que el VAR se lavara las manos en un tanto que debía haber sido anulado por falta en el saque de banda que le precede, al tener el sacador un pie dentro del campo.

Los de Sebastián Beccacece, que dijo en la previa sentirse identificado con el Cholo, son conscientes de que cómo terminen la temporada marcará el inicio de la siguiente, donde tendrán por delante un gran desafío en una categoría muy competitiva e igualada como es la Segunda. Simeone necesitaba dinamismo ante los nubarrones que asomaban en la tarde de Elche, de ahí que Pablo Barrios hiciera acto de presencia para ayudar a hacer daño a los últimos de la fila. Griezmann, que hoy no tuvo la magia de otras ocasiones, se la daba Carrasco para que el belga se quedara ante Badía, que se quedó con el balón sin dificultades y desbarató un mano a mano de Morata poco después. Los locales desquiciaban a su rival. Gumbau y Boye, dos jugadores que deberían seguir en Primera el año que viene, inquietaban a Grbic.

Los visitantes no estaban como tenían que estar y no esperaban el arrebato de un equipo que debía estar anímicamente hundido. Los de Simone se marchan de Elche con un traspiés que les complica la segunda posición de una liga con color azulgrana.