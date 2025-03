Dos partidos de sanción a Xavi por su expulsión ante el Getafe

Colpisa Miércoles, 16 de agosto 2023, 18:17 | Actualizado 18:27h. Comenta Compartir

El duelo ante el Getafe correspondiente a la primera jornada de LaLiga EA Sports ha pasado un duro peaje al Barça. El Comité de Competición ha impuesto una sanción de dos partidos a Xavi Hernández a raíz de la expulsión que sufrió el técnico azulgrana en el Coliseum Alfonso Pérez y ha establecido el mismo castigo para Raphinha, después de que el extremo brasileño del Barça viese la roja por darle un codazo a Gastón Álvarez poco antes del descanso de un tenso enfrentamiento que acabó en empate a cero.

De esta forma, ni el técnico egarense podrá sentarse en el banquillo ni el internacional con la 'Canarinha' podrá ser convocado para los dos próximos encuentros que el Barcelona afrontará en la Liga: el domingo 20 de agosto, frente al Cádiz, en el Estadio Olímpico Lluís Companys, y el domingo 27 de agosto, contra el Villarreal, en el Estadio de La Cerámica.

Tras mantener un rifirrafe previo con Gastón Álvarez, Raphinha acabó siendo expulsado por soltarle un codazo al zaguero del Getafe cuando intentaba un desmarque de ruptura por la banda derecha. El brasileño ya había visto previamente una tarjeta amarilla, pero el colegiado riojano Soto Grado decidió castigar la agresión con roja directa para el brasileño.

Iracundo

Posteriormente era Xavi Hernández el que se iba antes de tiempo a la caseta. El técnico fue expulsado después de protestar airadamente una posible falta sobre Abde, una acción que Soto Grado describió de la siguiente forma en el acta del partido disputado el pasado fin de semana en el Coliseum Alfonso Pérez. «En el minuto 70 el técnico Xavier Hernandez Creus fue expulsado por el siguiente motivo: salir de su área técnica con los brazos en alto hacia la zona de mi 4º árbitro protestando de manera ostensible una de mis decisiones, habiendo sido advertido con anterioridad por mi 4º árbitro. Una vez expulsado se quedó en la boca del túnel de vestuarios teniendo que ser advertido el delegado de campo para su desalojo».

De esta forma, el Comité de Competición ha decidido sancionar a Xavi con dos partidos en base a lo que establece el artículo 127 del reglamento federativo: «Protestar al/a la árbitro/as principal, a los/as asistentes/as o al/la cuarto/a árbitro/a, siempre que no constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de dos a tres partidos o por tiempo de hasta un mes».

Xavi terminó muy enfadado con la actuación de Soto Grado y se descolgó con unas duras declaraciones que están siendo discutidas por el Comité de Integridad de la Federación Española de Fútbol (FEF). «Hay que parar ya las pérdidas de tiempo. Han perdido 25-30 minutos en la segunda mitad. Es una vergüenza, los árbitros deben actuar», se quejó el técnico azulgrana en referencia a las continuas interrupciones que sufrió su equipo frente al conjunto que dirige José Bordalás. «Hay que poner tiempo efectivo en el fútbol ya. Estamos haciendo el ridículo», agregó un preparador que se había lamentado de lo que consideraba piel demasiado fina de Soto Grado. «Le he dicho que estaban permitiendo muchas faltas y a nosotros no. Por eso me ha expulsado», acotó.