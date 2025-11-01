Así hemos narrado el contundente triunfo del Real Madrid frente al Valencia

Secciones
Servicios
Destacamos
LaLiga EA Sports Jornada 11 S01/11 · Árbitro: Mateo Busquets Ferrer
Real Madrid
21:00h.
4
-
0
Valencia
Kylian Mbappé (18')
Kylian Mbappé (30')
Jude Bellingham (43')
Álvaro Carreras (81')
Finalizado
RMA
VAL
Gol! Min 18'
Gol de Kylian Mbappé
Gol! Min 30'
Gol de Kylian Mbappé
Gol! Min 43'
Gol de Jude Bellingham
Gol! Min 81'
Gol de Álvaro Carreras
Tarjeta amarilla Min 35'
Tchouaméni ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 87'
Javi Guerra ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Colpisa
Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:43
Final del partido, Real Madrid 4, Valencia 0.
90'+3'
Final segunda parte, Real Madrid 4, Valencia 0.
90'
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
90'
Franco Mastantuono (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
90'
Falta de Copete (Valencia).
90'
Javi Guerra (Valencia) remata al poste izquierdo, remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Jesús Vázquez.
90'
Falta de Jude Bellingham (Real Madrid).
90'
André Almeida (Valencia) ha recibido una falta en la zona defensiva.
88'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Arnaut Danjuma.
88'
Javi Guerra (Valencia) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
88'
Endrick (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
88'
Falta de Javi Guerra (Valencia).
87'
Se reanuda el partido.
87'
Cambio en Valencia, entra al campo Javi Guerra sustituyendo a Pepelu.
87'
El juego está detenido debido a una lesión Franco Mastantuono (Real Madrid).
82'
¡Gooooool! Real Madrid 4, Valencia 0. Álvaro Carreras (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.
82'
Remate rechazado de Rodrygo (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Álvaro Carreras.
79'
Cambio en Real Madrid, entra al campo Endrick sustituyendo a Kylian Mbappé.
79'
Cambio en Real Madrid, entra al campo Rodrygo sustituyendo a Vinícius Júnior.
76'
Remate fallado por Eduardo Camavinga (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área.
75'
Falta de Federico Valverde (Real Madrid).
75'
Arnaut Danjuma (Valencia) ha recibido una falta en la zona defensiva.
75'
Remate fallado por Federico Valverde (Real Madrid) remate con la derecha desde mas de 30 metros que se pierde por la izquierda. Asistencia de Éder Militão.
74'
Remate rechazado de Federico Valverde (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Álvaro Carreras.
73'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Pepelu.
73'
Remate rechazado de Jude Bellingham (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Kylian Mbappé.
71'
Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
68'
Cambio en Real Madrid, entra al campo Raúl Asencio sustituyendo a Dean Huijsen.
67'
Falta de Hugo Duro (Valencia).
67'
Álvaro Carreras (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
66'
Corner,Valencia. Corner cometido por Dean Huijsen.
65'
Falta de Dani Ceballos (Real Madrid).
65'
Jesús Vázquez (Valencia) ha recibido una falta en la zona defensiva.
63'
Remate fallado por Hugo Duro (Valencia) remate de cabeza desde muy cerca.
63'
Remate parado. André Almeida (Valencia) remate con la izquierda desde fuera del área.
62'
Falta de Jude Bellingham (Real Madrid).
62'
Hugo Duro (Valencia) ha recibido una falta en la zona defensiva.
62'
Fuera de juego, Real Madrid. Kylian Mbappé intentó un pase en profundidad pero Vinícius Júnior estaba en posición de fuera de juego.
62'
Remate parado por bajo a la izquierda. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Vinícius Júnior.
58'
Falta de Kylian Mbappé (Real Madrid).
58'
Copete (Valencia) ha recibido una falta en la zona defensiva.
56'
Falta de Jude Bellingham (Real Madrid).
56'
Jesús Vázquez (Valencia) ha recibido una falta en la zona defensiva.
55'
Cambio en Valencia, entra al campo Jesús Vázquez sustituyendo a Thierry Correia.
55'
Cambio en Valencia, entra al campo Eray Cömert sustituyendo a Diego López.
55'
Cambio en Valencia, entra al campo Hugo Duro sustituyendo a Luis Rioja.
51'
Falta de Éder Militão (Real Madrid).
51'
César Tárrega (Valencia) ha recibido una falta en la zona defensiva.
51'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Pepelu.
48'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por César Tárrega.
45'
Cambio en Real Madrid, entra al campo Eduardo Camavinga sustituyendo a Aurélien Tchouaméni.
Empieza segunda parte Real Madrid 3, Valencia 0.
45'+7'
Final primera parte, Real Madrid 3, Valencia 0.
45'
Cambio en Valencia, entra al campo André Almeida sustituyendo a Lucas Beltrán.
45'
Cambio en Real Madrid, entra al campo Dani Ceballos sustituyendo a Arda Güler.
45'+4'
Remate parado. Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área.
45'+4'
Remate fallado por Arnaut Danjuma (Valencia) remate con la izquierda desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Thierry Correia.
45'+2'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Thierry Correia.
45'+1'
El cuarto árbitro ha anunciado 6 minutos de tiempo añadido.
45'
Falta de Franco Mastantuono (Real Madrid).
45'
José Gayà (Valencia) ha recibido una falta en la banda izquierda.
44'
¡Gooooool! Real Madrid 3, Valencia 0. Jude Bellingham (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
43'
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Arda Güler (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área.
43'
¡Penalti fallado!Vinícius Júnior (Real Madrid) ha desperdiciado una ocasión inmejorable de anotar, remate con la derecha parado.
42'
Penalti cometido por Thierry Correia (Valencia) tras una falta dentro del área.
42'
Penalti a favor del Real Madrid. Álvaro Carreras sufrió falta en el área.
37'
Franco Mastantuono (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
37'
Falta de Diego López (Valencia).
36'
Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
36'
Falta de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).
36'
Lucas Beltrán (Valencia) ha recibido una falta en campo contrario.
34'
Falta de Dean Huijsen (Real Madrid).
34'
Luis Rioja (Valencia) ha recibido una falta en la zona defensiva.
33'
Mano de Jude Bellingham (Real Madrid).
31'
¡Gooooool! Real Madrid 2, Valencia 0. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área.
30'
Remate rechazado de Diego López (Valencia) remate de cabeza a quemarropa desde el lado izquierdo.
30'
Lucas Beltrán (Valencia) ha recibido una falta en campo contrario.
30'
Falta de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).
29'
Remate parado. Federico Valverde (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
27'
Remate rechazado de Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
24'
Falta de Éder Militão (Real Madrid).
24'
Arnaut Danjuma (Valencia) ha recibido una falta en la zona defensiva.
22'
Falta de Arda Güler (Real Madrid).
22'
Baptiste Santamaría (Valencia) ha recibido una falta en la zona defensiva.
21'
Jude Bellingham (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
21'
Falta de Baptiste Santamaría (Valencia).
19'
¡Gooooool! Real Madrid 1, Valencia 0. Kylian Mbappé (Real Madrid) convirtió el penalti remate con la derecha.
17'
Decisión del VAR: Penalti Real Madrid.
15'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por José Gayà.
15'
Penalti cometido por César Tárrega (Valencia) con una mano dentro del área.
15'
Remate rechazado de Éder Militão (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Franco Mastantuono con un centro al área.
14'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Diego López.
14'
Remate parado. Jude Bellingham (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.
10'
Remate parado. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.
7'
Fuera de juego, Real Madrid. Vinícius Júnior intentó un pase en profundidad pero Jude Bellingham estaba en posición de fuera de juego.
6'
Remate fallado por Federico Valverde (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado tras un saque de esquina.
5'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Copete.
5'
Remate rechazado de Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Arda Güler.
3'
Se reanuda el partido.
2'
El juego está detenido debido a una lesión Arda Güler (Real Madrid).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Xabi Alonso
4-3-3
Thibaut Courtois
portero
Federico Valverde
defensa
Éder Gabriel Militão Pinheiro
defensa
Raúl Asencio
Sustituto
Álvaro Carreras
defensa
Dani Ceballos
Sustituto
Eduardo Camavinga
Sustituto
Jude Bellingham
centrocampista
Franco Mastantuono
Delantero
Endrick Felipe Moreira de Sousa
Sustituto
Rodrygo Silva de Goes
Sustituto
Carlos Corberán
4-4-2
Julen Agirrezabala
portero
Jesús Vázquez
Sustituto
César Tárrega
defensa
José Manuel Arias Copete
defensa
José Gayà
defensa
Eray Cömert
Sustituto
Baptiste Santamaría
centrocampista
Javi Guerra
Sustituto
Hugo Duro
Sustituto
Arnaut Danjuma
Delantero
Domingos André Ribeiro Almeida
Sustituto
64,8%
RMA
35,2%
VAL
|4
|Goles
|0
|11
|Remates a puerta
|1
|4
|Remates fuera
|2
|0
|Remates al palo
|1
|16
|Asistencias
|3
|14
|Faltas cometidas
|7
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia