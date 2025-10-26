HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

LaLiga EA Sports Jornada 10 D26/10 · Árbitro: César Soto Grado

Escudo Real Madrid Club de Fútbol

Real Madrid

16:15h.

0

-

0

FC Barcelona

Escudo Fútbol Club Barcelona

Min. 15

[ALTERNATIVE TEXT]

RMA

[ALTERNATIVE TEXT]

BAR

Jornada 10

Directo | Anulado el golazo de Mbappé por fuera de juego

Minuto a minuto

Colpisa

Domingo, 26 de octubre 2025, 15:28

14'

Revisión del VAR: Real Madrid Gol (Kylian Mbappé).

12'

GOL ANULADO POR EL VAR: Kylian Mbappé (Real Madrid) ha marcado pero tras la revisión del VAR el gol no sube al marcador.

Icono9'

Remate fallado por Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área.

Icono7'

Fuera de juego, Barcelona. Eric García intentó un pase en profundidad pero Alejandro Balde estaba en posición de fuera de juego.

Icono5'

Jude Bellingham (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono5'

Falta de Pedri (Barcelona).

Icono5'

Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

4'

Revisión del VAR: Real Madrid Penalti.

2'

Penalti cometido por Lamine Yamal (Barcelona) tras una falta dentro del área.

Icono2'

Falta de Vinícius Júnior (Real Madrid).

2'

Penalti a favor del Real Madrid. Vinícius Júnior sufrió falta en el área.

Icono1'

Corner,Barcelona. Corner cometido por Éder Militão.

Icono1'

Remate rechazado de Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Xabi Alonso

4-1-4-1

Alineación

Thibaut Courtois

portero

Federico Valverde

defensa

Éder Gabriel Militão Pinheiro

defensa

Dean Huijsen

defensa

Álvaro Carreras

defensa

Aurélien Tchouaméni

centrocampista

Jude Bellingham

centrocampista

Eduardo Camavinga

centrocampista

Arda Güler

centrocampista

Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior

centrocampista

Kylian Mbappé

Delantero

Hansi Flick

4-3-3

Alineación

Wojciech Szczesny

portero

Jules Koundé

defensa

Pau Cubarsí

defensa

Eric García

defensa

Alejandro Balde

defensa

Pedro González López

centrocampista

Frenkie de Jong

centrocampista

Fermín López

centrocampista

Lamine Yamal Nasraoui Ebana

Delantero

Ferran Torres

Delantero

Marcus Rashford

Delantero

Estadísticas

23,4%

BAR

RMA

76,6%

BAR

BAR

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 1
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 2
1 Faltas cometidas 1

