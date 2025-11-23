Directo | Elche - Real Madrid

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 13 D23/11 · Árbitro: Francisco José Hernández Maeso
Elche
21:00h.
0
-
0
Real Madrid
Min. 14
ELC
RMA
Colpisa
Domingo, 23 de noviembre 2025, 20:25
14'
Remate fallado por André Silva (Elche) remate de cabeza desde el centro del área.
13'
Rodrygo (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
13'
Falta de Victor Chust (Elche).
11'
Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
5'
Falta de Grady Diangana (Elche).
5'
Kylian Mbappé (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
5'
Corner,Elche. Corner cometido por Raúl Asencio.
4'
Remate fallado por Rodrygo (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área.
1'
Fuera de juego, Real Madrid. Trent Alexander-Arnold intentó un pase en profundidad pero Kylian Mbappé estaba en posición de fuera de juego.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Eder Sarabia
5-3-2
Iñaki Peña
portero
Héctor Fort
defensa
Álvaro Núñez
defensa
David Affengruber
defensa
Victor Chust
defensa
Germán Valera
defensa
Grady Diangana
centrocampista
Marc Aguado
centrocampista
Aleix Febas
centrocampista
Rafa Mir
Delantero
André Miguel Valente da Silva
Delantero
Xabi Alonso
3-4-1-2
Thibaut Courtois
portero
Raúl Asencio
defensa
Dean Huijsen
defensa
Álvaro Carreras
defensa
Trent Alexander-Arnold
centrocampista
Arda Güler
centrocampista
Dani Ceballos
centrocampista
Fran García
centrocampista
Jude Bellingham
Delantero
Rodrygo Silva de Goes
Delantero
Kylian Mbappé
Delantero
48,2%
ELC
51,8%
RMA
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|1
|Remates fuera
|2
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|2
|2
|Faltas cometidas
|0
|
