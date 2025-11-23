HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este domingo, 23 de noviembre, en Extremadura?

LaLiga EA Sports Jornada 13 D23/11 · Árbitro: Francisco José Hernández Maeso

Escudo Elche Club de Fútbol

Elche

21:00h.

0

-

0

Real Madrid

Escudo Real Madrid Club de Fútbol

Min. 14

[ALTERNATIVE TEXT]

ELC

[ALTERNATIVE TEXT]

RMA

Jornada 13

Directo | Elche - Real Madrid

Minuto a minuto

Colpisa

Domingo, 23 de noviembre 2025, 20:25

Icono14'

Remate fallado por André Silva (Elche) remate de cabeza desde el centro del área.

Icono13'

Rodrygo (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono13'

Falta de Victor Chust (Elche).

Icono11'

Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono5'

Falta de Grady Diangana (Elche).

Icono5'

Kylian Mbappé (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono5'

Corner,Elche. Corner cometido por Raúl Asencio.

Icono4'

Remate fallado por Rodrygo (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área.

Icono1'

Fuera de juego, Real Madrid. Trent Alexander-Arnold intentó un pase en profundidad pero Kylian Mbappé estaba en posición de fuera de juego.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Eder Sarabia

5-3-2

Alineación

Iñaki Peña

portero

Héctor Fort

defensa

Álvaro Núñez

defensa

David Affengruber

defensa

Victor Chust

defensa

Germán Valera

defensa

Grady Diangana

centrocampista

Marc Aguado

centrocampista

Aleix Febas

centrocampista

Rafa Mir

Delantero

André Miguel Valente da Silva

Delantero

Xabi Alonso

3-4-1-2

Alineación

Thibaut Courtois

portero

Raúl Asencio

defensa

Dean Huijsen

defensa

Álvaro Carreras

defensa

Trent Alexander-Arnold

centrocampista

Arda Güler

centrocampista

Dani Ceballos

centrocampista

Fran García

centrocampista

Jude Bellingham

Delantero

Rodrygo Silva de Goes

Delantero

Kylian Mbappé

Delantero

Estadísticas

48,2%

RMA

ELC

51,8%

RMA

RMA

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
1 Remates fuera 2
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 2
2 Faltas cometidas 0

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Directo | Elche - Real Madrid

Directo | Elche - Real Madrid