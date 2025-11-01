Así hemos narrado la victoria del Atlético ante el Sevilla

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 11 S01/11 · Árbitro: Francisco José Hernández Maeso
Atlético
16:15h.
3
-
0
Sevilla
Julián Alvarez (63')
Thiago Almada (76')
Griezmann (89')
Finalizado
ATM
SEV
Gol! Min 63'
Gol de Julián Alvarez
Gol! Min 76'
Gol de Thiago Almada
Gol! Min 89'
Gol de Griezmann
Tarjeta amarilla Min 53'
Isaac Romero ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 62'
Nianzou ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 77'
Marcão ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Colpisa
Sábado, 1 de noviembre 2025, 15:59
Final del partido, Atlético de Madrid 3, Sevilla 0.
90'+5'
Final segunda parte, Atlético de Madrid 3, Sevilla 0.
90'+4'
Remate fallado por Nemanja Gudelj (Sevilla) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Djibril Sow con un centro al área tras botar una falta.
90'+3'
Chidera Ejuke (Sevilla) ha recibido una falta en la banda derecha.
90'+3'
Falta de Matteo Ruggeri (Atlético de Madrid).
90'+1'
Remate parado alto y por el centro de la portería. Akor Adams (Sevilla) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Gabriel Suazo con un centro al área.
90'
El cuarto árbitro ha anunciado 5 minutos de tiempo añadido.
90'
¡Gooooool! Atlético de Madrid 3, Sevilla 0. Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área.
87'
Falta de Djibril Sow (Sevilla).
87'
Thiago Almada (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
86'
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Nahuel Molina sustituyendo a Julián Alvarez.
86'
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Giacomo Raspadori sustituyendo a Giuliano Simeone.
85'
Falta de Nemanja Gudelj (Sevilla).
86'
Koke (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
83'
Remate fallado por Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área.
81'
Remate fallado por Conor Gallagher (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Thiago Almada.
80'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Gabriel Suazo.
79'
Cambio en Sevilla, entra al campo Chidera Ejuke sustituyendo a Isaac Romero.
79'
Cambio en Sevilla, entra al campo Alfon González sustituyendo a Peque Fernández.
77'
Marcão (Sevilla) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
77'
¡Gooooool! Atlético de Madrid 2, Sevilla 0. Thiago Almada (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área.
76'
Peque Fernández (Sevilla) ha recibido una falta en la banda izquierda.
76'
Falta de Marcos Llorente (Atlético de Madrid).
74'
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Antoine Griezmann sustituyendo a Álex Baena.
73'
Remate fallado por Tanguy Nianzou (Sevilla) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Peque Fernández con un centro al área tras un saque de esquina.
73'
Corner,Sevilla. Corner cometido por Jan Oblak.
73'
Remate parado por bajo a la izquierda. Nemanja Gudelj (Sevilla) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Gabriel Suazo.
72'
Cambio en Sevilla, entra al campo Akor Adams sustituyendo a Juanlu Sánchez.
71'
Se reanuda el partido.
71'
El juego está detenido debido a una lesión Dávid Hancko (Atlético de Madrid).
69'
Falta de Peque Fernández (Sevilla).
69'
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Conor Gallagher sustituyendo a Nico González debido a una lesión.
68'
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Thiago Almada sustituyendo a Alexander Sørloth.
66'
Falta de Rubén Vargas (Sevilla).
66'
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
64'
¡Gooooool! Atlético de Madrid 1, Sevilla 0. Julián Alvarez (Atlético de Madrid) convirtió el penalti remate con la derecha.
63'
Tanguy Nianzou (Sevilla) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
63'
Penalti a favor del Atlético de Madrid. José María Giménez sufrió falta en el área.
60'
Penalti cometido por Tanguy Nianzou (Sevilla) tras una falta dentro del área.
62'
Revisión del VAR: Atlético de Madrid Penalti.
60'
Remate fallado por Dávid Hancko (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área tras un saque de esquina.
60'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por José Ángel Carmona.
60'
Remate rechazado de Álex Baena (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Julián Alvarez.
59'
Remate parado. Nico González (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área.
59'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Juanlu Sánchez.
57'
Tanguy Nianzou (Sevilla) ha recibido una falta en la zona defensiva.
57'
Falta de José María Giménez (Atlético de Madrid).
56'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por José Ángel Carmona.
56'
Falta de Djibril Sow (Sevilla).
56'
Álex Baena (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
54'
Isaac Romero (Sevilla) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
54'
Falta de Isaac Romero (Sevilla).
54'
José María Giménez (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
53'
Remate fallado por Isaac Romero (Sevilla) remate de cabeza desde el centro del área.
52'
Falta de José Ángel Carmona (Sevilla).
52'
Nico González (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
52'
Remate fallado por Djibril Sow (Sevilla) remate con la derecha desde fuera del área tras un saque de esquina.
51'
Corner,Sevilla. Corner cometido por Dávid Hancko.
50'
Remate fallado por Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área.
48'
Falta de José Ángel Carmona (Sevilla).
48'
Nico González (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
47'
Peque Fernández (Sevilla) ha recibido una falta en la banda derecha.
47'
Falta de Matteo Ruggeri (Atlético de Madrid).
Empieza segunda parte Atlético de Madrid 0, Sevilla 0.
45'
Cambio en Sevilla, entra al campo Tanguy Nianzou sustituyendo a César Azpilicueta.
45'
Cambio en Sevilla, entra al campo Nemanja Gudelj sustituyendo a Batista Mendy.
45'+3'
Final primera parte, Atlético de Madrid 0, Sevilla 0.
45'+3'
Remate fallado por Rubén Vargas (Sevilla) remate con la derecha desde fuera del área.
45'+2'
El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.
45'+1'
Remate fallado por Nico González (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Álex Baena.
45'
Remate parado. Nico González (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
44'
Falta de Djibril Sow (Sevilla).
44'
Koke (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
43'
Corner,Sevilla. Corner cometido por Marcos Llorente.
43'
Djibril Sow (Sevilla) ha recibido una falta en la banda izquierda.
43'
Falta de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).
42'
Peque Fernández (Sevilla) ha recibido una falta en la zona defensiva.
42'
Falta de Álex Baena (Atlético de Madrid).
41'
Isaac Romero (Sevilla) ha recibido una falta en la zona defensiva.
41'
Juanlu Sánchez (Sevilla) ha recibido una falta en la zona defensiva.
41'
Falta de Matteo Ruggeri (Atlético de Madrid).
37'
Nico González (Atlético de Madrid) remata al poste derecho, remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Alexander Sørloth.
35'
César Azpilicueta (Sevilla) ha recibido una falta en campo contrario.
35'
Falta de Nico González (Atlético de Madrid).
30'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Marcão.
29'
Remate parado. Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área.
24'
Remate fallado por Rubén Vargas (Sevilla) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Gabriel Suazo tras un saque de esquina.
23'
Corner,Sevilla. Corner cometido por Matteo Ruggeri.
23'
Remate rechazado de José Ángel Carmona (Sevilla) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Batista Mendy.
20'
Remate rechazado de Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Julián Alvarez.
19'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Juanlu Sánchez.
16'
Remate rechazado de Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Álex Baena.
15'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Marcão.
12'
Falta de Peque Fernández (Sevilla).
12'
Álex Baena (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
11'
Juanlu Sánchez (Sevilla) ha recibido una falta en la zona defensiva.
11'
Falta de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).
11'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Isaac Romero.
10'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Peque Fernández.
10'
Falta de José Ángel Carmona (Sevilla).
10'
Nico González (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
7'
Remate fallado por José María Giménez (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área tras botar una falta.
7'
Falta de Marcão (Sevilla).
7'
Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
4'
Remate fallado por Isaac Romero (Sevilla) remate con la izquierda a quemarropa desde el lado izquierdo.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Diego Simeone
4-4-2
Jan Oblak
portero
Marcos Llorente
defensa
José María Giménez
defensa
Dávid Hancko
defensa
Matteo Ruggeri
defensa
Giacomo Raspadori
Sustituto
Antoine Griezmann
Sustituto
Jorge Resurrección Merodio
centrocampista
Conor Gallagher
Sustituto
Thiago Almada
Sustituto
Nahuel Molina
Sustituto
Matías Almeyda
4-2-3-1
Odysseas Vlachodimos
portero
José Ángel Carmona
defensa
Tanguy Nianzou
Sustituto
Marcos do Nascimento Teixeira
defensa
Gabriel Suazo
defensa
Nemanja Gudelj
Sustituto
Djibril Sow
centrocampista
Akor Adams
Sustituto
Alfon González
Sustituto
Rubén Vargas
centrocampista
Chidera Ejuke
Sustituto
47,2%
ATM
52,8%
SEV
|3
|Goles
|0
|6
|Remates a puerta
|2
|6
|Remates fuera
|7
|1
|Remates al palo
|0
|14
|Asistencias
|9
|9
|Faltas cometidas
|12
|
