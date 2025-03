El dedo en el culo a Ocampos le costará 6.000 euros al aficionado del Rayo

Colpisa Miércoles, 14 de febrero 2024, 12:53 | Actualizado 16:22h. Comenta Compartir

La Comisión Antiviolencia ha acordado una propuesta de sanción de 6.000 euros y la prohibición de acceso a recintos deportivos durante un año para el joven aficionado del Rayo Vallecano que metió un dedo en el culo al futbolista del Sevilla Lucas Ocampos cuando iba a realizar un saque de banda durante el partido del pasado 5 de febrero en el Estadio de Vallecas. Además, LaLiga anunció la interposición de una denuncia contra el autor del incidente ante la Fiscalía de Menores.

Antiviolencia considera el incidente un «grave hecho contra la integridad del futbolista del equipo visitante provocó la interrupción del encuentro durante varios minutos». Además, denuncia que «tras lo ocurrido, el espectador y sus acompañantes mostraron una actitud jocosa y desafiante ante las protestas del jugador», según el comunicado emitido por el Ministerio del Interior.

El árbitro del partido, Hernández Maeso, recogió lo sucedido en el acta de la siguiente forma: «En el minuto 32 y cuando el jugador nº5 del Sevilla, Don Lucas Ariel Ocampos, se disponía a realizar un saque de banda, un espectador situado en primera fila le tocó la zona del glúteo. El hecho se puso en conocimiento del delegado del Rayo Vallecano, no volviendo a suceder ninguna otra incidencia durante el resto del partido».

El Rayo Vallecano condenó a través de un comunicado, lo sucedido. «Esta acción aislada es únicamente de responsabilidad individual del aficionado que la ejecutó», señala el club franjirrojo, que exculpa al club y al resto de espectadores que estuvieron en el Estadio de Vallecas. Además, señala que «trabaja para identificar al aficionado para en caso de ser abonado del club, adoptar las medidas disciplinarias oportunas según el reglamento interno».

Tras el partido, Lucas Ocampos habló en el terreno de juego sobre la acción y se mostró contundente: «Ojalá LaLiga lo tome con seriedad, como el tema del racismo. Yo no creo que toda la gente del Rayo sea así, siempre nos tratan con respeto, pero siempre hay un tonto. Ojalá no pase en otros ámbitos, porque si pasa en el fútbol femenino sabemos lo que puede llegar a ocurrir». Además, el argentino confesó: «Me contuve porque tengo dos hijas y ojalá el día de mañana no les pase, así que esperemos que tomen las represalias que tengan que tomar y que un tonto no manche a la afición, que se comportó muy bien».