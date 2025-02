Marc Guiu, una solución inesperada

Marc Guiu ha llegado para quedarse, al menos por el momento. El joven delantero de Granollers tuvo este domingo frente al Athletic el debut que ... todo ariete desearía tener. Entró, galopó al espacio y en apenas 33 segundos hizo su primer tanto como profesional. Un gol que servía además para dar al Barça los tres puntos y que también le sirve a él para abrir de par en par las puertas del primer equipo ante la falta de un nueve de garantías que supla al lesionado Lewandowski. Es la solución inesperada que se ha sacado Xavi de la manga.

«He pensado en él porque tiene gol, chispa y me gusta. Tenemos talento, solo hay que darles confianza, como hicieron conmigo. Cuando vemos que un chaval está preparado, lo metemos en el campo. Le he dicho que tendría una y la metería. Marc es un buen chico, trabaja y lo veo preparado», aseguró Xavi en la rueda de prensa posterior al duelo de su equipo frente al Athletic al ser preguntado por Marc Guiu. El técnico de Tarrasa lucía una sonrisa de oreja a oreja después de que su gran apuesta para los minutos finales resolviera la papeleta para los azulgranas con un gol de auténtico 'killer'.

Y es que hasta ese momento, el minuto 80, el Barça había echado de menos y mucho a Lewandowski. Los culés no han encontrado un relevo de garantías para el polaco en la primera plantilla y la prueba está en que, una vez más, Xavi tuvo que hacer experimentos. Ferran Torres jugó en esa demarcación ante el Granada, no funcionó, y en esta ocasión el casting le tocó a un Fermín López que estuvo muy voluntarioso, pero al que le costó fijar a los centrales y ser una solución para encontrar balones que le dejaran de cara frente a Unai Simón.

Ante este problema la solución inesperada llegó una vez más desde el filial. Marc Guiu, de apenas 17 años, lleva desde 2013 jugando en la cantera culé y a lo largo de su trayectoria ha demostrado ser un delantero más que fiable. Sus 187 centímetros de altura le permiten ser un ariete potente, de buena zancada y con capacidad para la anticipación. Tras recorrer todas las categorías del club ha pasado a militar en el juvenil A, con el que lleva cinco goles este curso, e incluso a debutar con el Barça Athletic que dirige Rafa Márquez en la Primera RFEF. En esa categoría disputó apenas ocho minutos contra el Nástic de Tarragona antes de que Xavi decidiera darle la alternativa este domingo contra el Athletic.

Un sueño cumplido

El partido contra el Athletic quedará para siempre grabado en la memoria de Marc Guiu como el día en el que se presentó al mundo. «He visto que Joao Félix la controla muy solo y que había mucho espacio a la espalda de los centrales. Me la da con la calidad que tiene, y enfrente de Unai Simón ya se ha hecho realidad. Ha sido una acción muy rápida, que casi no he pensado, ha sido todo por intuición. He soñado muchísimas veces con este momento», afirmó el joven delantero en la entrevista posterior al choque al ser preguntado por el gol.

Esa diana es ahora la mayor credencial que tiene Marc Guiu ante Xavi de cara a los próximos partidos. Lewandowski no está todavía recuperado de los problemas físicos que arrastra desde hace varias semanas y eso deja huérfano un puesto de nueve en el que ahora hay un nuevo candidato. Es el momento de Marc Guiu, la hora de subirse al tren del primer equipo con apenas 17 años.