Lamine Yamal pone las pilas a los veteranos del Barça

Lamine Yamal se ha convertido en la gran sensación del Barça en lo que va de temporada. El joven futbolista, de apenas 16 años, ... ha quemado todas las etapas, se ha ganado un sitio en el once de Xavi y ha pasado por la derecha hasta a tres jugadores que teóricamente partían con ventaja para ser titulares. Joao Félix, Raphinha y Ferran Torres, que sigue en el dique seco, tienen ahora por delante el reto de ganarse un sitio que hasta hace muy poco era suyo.

«No me preocupa el rendimiento de Lamine. Para mí es un privilegio porque va a ser un jugador de alto nivel, de los mejores seguramente. Poder competir con él es un honor. Esto nos hará mejorar a los dos. Me hace querer evolucionar más», afirmó Raphinha el pasado sábado tras la contundente victoria del Barcelona sobre el Getafe. El extremo brasileño volvió al once, brilló y habló a las claras de una competencia que, ahora sí, va a ser de igual a igual entre dos extremos que hasta hace poco estaban a años luz.

Y es que Lamine Yamal ha llegado para quedarse y para poner las cosas difíciles a Xavi y a sus competidores. En el último mes, cuando más cruda estaba la crisis culé, ha sido titular en prácticamente todos los partidos y ha sido, en muchas ocasiones, el clavo ardiendo al que se agarraba un Barça a la deriva. Desde el costado derecho, ha logrado ser un estilete capaz de aportar algo diferente a un equipo que por momentos ha sido plano y con falta de imaginación.

Esa explosión ha coincidido con el momento más bajo de todos sus competidores. Joao Félix y Raphinha han regresado a la dinámica con el resto de sus compañeros tras superar sus problemas físicos y lo que se han encontrado es una competencia feroz por entrar en los planes de Xavi. La primera dificultad que se han encontrado es un nuevo sistema, el 4-4-2, que el de Tarrasa ha utilizado en más de una ocasión. Y la segunda es un Lamine Yamal que ha conseguido ganarles la partida de cara al tramo decisivo del curso. Es la hora de la verdad para todos ellos.

Ferran Torres, objetivo Nápoles

El otro futbolista que se va a encontrar con un escenario similar es Ferran Torres. El atacante de Foios sigue quemando etapas en su recuperación y todo hace indicar que podría estar listo para medirse al Nápoles la próxima semana en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. Ese día el Barça se jugará un objetivo fundamental de esta temporada y podrá contar, si todo sigue su curso, con Lamine Yamal, Raphinha, Joao Félix, Ferran Torres, Vitor Roque y Lewandowski. Un bendito 'overbooking' que Xavi tendrá que reestructurar.