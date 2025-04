Joao Félix, el incomprendido

Joao Félix fue, el domingo en el Metropolitano, un incomprendido. El futbolista luso volvió a salir «extramotivado», tal y como reconoció Xavi, contra el Atlético de Madrid ... y eso le sirvió para brillar, anotar un gol y demostrar que tiene todavía mucho fútbol en sus botas. Le valió para todo eso, pero no para convencer a la afición rojiblanca de su regreso y tampoco a la directiva del Barcelona, que sigue mirando con recelo una operación que tiene demasiadas dificultades en el contexto económico del club culé. Por eso, el 'Menino' sigue en tierra de nadie, esperando su momento y una solución que parece que nunca llega.

«Ha hecho un partido muy bueno, también sin balón. Nos ha marcado diferencias. Estaba extramotivado, así que estoy contento por él», afirmó Xavi este domingo tras el partido contra el Atlético para referirse a Joao Félix. El técnico de Tarrasa se mostró satisfecho con el desempeño del luso, pero al mismo tiempo se preguntaba dónde ha estado todo este tiempo resguardado ese talento. Y es que Joao Félix ha pasado, de momento, de puntillas por el Barcelona, sin generar el impacto que se esperaba que tuviera. Y eso que empezó con buen pie, pero su figura se ha ido diluyendo con el paso de los meses hasta quedar incluso rezagado respecto a otros futbolistas de ataque como Lamine Yamal o Ferran Torres.

En ese contexto, de tapadillo, llegó Joao Félix al partido del Metropolitano con la necesidad de convencer a dos bandas. Por un lado estaba el Atlético de Madrid, el club al que todavía pertenece, y por otro el Barcelona, el equipo en el que todavía juega. En esa tierra de nadie estaba el bueno de Joao, en un escenario difícil de gestionar. El luso lo hizo lo mejor que pudo. Participó en todo momento del juego de ataque culé, se asoció con sus compañeros ante la silbatina del Metropolitano cada vez que tocaba el balón y hasta se atrevió a marcar el gol que encarriló la victoria de los de Xavi.

No lo celebró demasiado, pero sí que se guardó un recado ante los micrófonos para cuando terminara el choque. «Los aficionados que están en la grada no saben las cosas que pasaron aquí durante el tiempo que estuve. Lo que cuentan de fuera de que me llevo mal con mis excompañeros no es verdad. Todos vinieron a abrazarme, no tengo nada en contra de ellos ni ellos en contra mía», afirmó.

Sus palabras no terminan de aclarar el incierto panorama que le queda por delante. Esta temporada ha tenido destellos de gran futbolista, pero sigue sin convencer al Barça de acometer una operación que se antoja muy complicada. El Atlético esperaba que el jugador se revalorizará en un equipo que le viene como anillo al dedo, pero no ha sido así y los 80 millones que los rojiblancos pedían por su pase son, en este momento, una losa para ambas partes y también para un jugador que vive días de incertidumbre.

Jorge Mendes, al rescate

En todo este lío el que tiene que mediar es Jorge Mendes. El superagente protagonizó este verano una operación a tres bandas que parecía imposible y que acabó con Ansu Fati en el Brighton y con Joao Félix en el Barcelona. Todas las partes acabaron contentas en la recta final del mercado, algo que parece más difícil que se logre este año. Al 'Menino' no lo quieren en el Atlético de Madrid, tal y como quedó demostrado en el Metropolitano, pero tampoco en la Ciudad Condal.

Estos condicionantes y el contrato en vigor que Joao Félix tiene con el Atlético hasta 2026 hacen que la opción más viable para el luso sea la aparición de un tercer club que todavía crea en su talento irregular. En noviembre cumple 25 años y lo hace sin convencer a los rojiblancos, que maldicen la inversión de 127 millones de euros que desembolsaron al Benfica, a los culés, que consideran que no ha logrado sacar su mejor versión, y tampoco a los clubes de la Premier League, que tienen todavía en la retina su paso discreto por el Chelsea. ¿Quién querrá a Joao Félix?