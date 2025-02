A Hansi Flick no le tiembla el pulso

Hansi Flick sigue con la mano dura impuesta en el Barcelona. El técnico germano castigó este lunes a Koundé con la suplencia ante el Rayo ... Vallecano después de que el francés llegara tarde a la charla previa al partido y demostró una vez más que es un entrenador inflexible con la normativa impuesta el primer día. El que no es puntual, acaba en el banquillo. Ya le pasó a Koundé en otra ocasión y también a Iñaki Peña, que perdió la titularidad en favor de Szczesny. Es la tónica habitual de un preparador al que no le tiembla el pulso.

Y eso que el Barcelona se jugaba mucho más que tres puntos. Los de Flick tenían la oportunidad de recuperar el liderato y se medían a uno de los equipos más en forma de la competición, pero eso no fue óbice para que Koundé recibiera un nuevo palo después de ser impuntual otra vez. «Es día de partido y ya sabemos todos lo que hay que hacer. A lo mejor hay dos o tres reuniones con los jugadores y es muy importante que estén en las reuniones. No es tan difícil presentarse y cumplir. Va de respeto, tengo que hablar con él. Llegó tarde y es una norma que debe quedar clara», explicó Flick.

El mensaje del técnico germano en rueda de prensa es el de un entrenador que sabe que llueve sobre mojado. Siempre ha alabado las cualidades del defensa galo, pero no es la primera vez que incurre en problemas de puntualidad. Ya se perdió el partido contra el Alavés en la primera vuelta por un retraso en la charla prepartido, una falta en la que volvió a caer este lunes en beneficio de Héctor Fort, el encargado una vez más de ocupar su demarcación. En ambos casos Flick fue tajante y castigó a un jugador básico en su esquema. Koundé es el futbolista con más minutos esta temporada en el equipo azulgrana con 3.005 minutos, por delante de Raphinha (2.938) y Pau Cubarsí (2.844).

Una situación similar fue la que vivió Iñaki Peña en la Supercopa de España. El meta alicantino pasó de ser titular indiscutible a abrir la puerta a Szczesny después de un retraso en la sesión de activación previa al partido contra el Athletic. Su lugar lo ocupó el meta polaco, que acababa de debutar contra el Barbastro en Copa, y desde entonces ya no ha perdido su lugar en el once. Peña solo ha jugado cuando el nuevo titular no ha estado disponible y hasta Flick mostrado en rueda de prensa sus preferencias. «De momento es el número uno», dijo Flick sobre Szczesny en rueda de prensa. Lo que está claro es que en el Barça ya no hay barra libre y que el que quiera jugar deberá ceñirse al sistema de trabajo impuesto por el entrenador alemán.