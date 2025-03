La enésima caraja del Barça

El Barça se ha acostumbrado esta temporada a ir a remolque. El conjunto que dirige Xavi sale a los partidos frío, sin tensión, y a ... menudo lo paga caro con inicios de encuentro en los que no hay ni rastro de aquel equipo sólido que se adjudicó la Liga hace apenas unos meses. Le pasó frente a Celta, Mallorca, Granada o Alavés y le volvió a ocurrir de nuevo el sábado contra el Rayo en Vallecas. Son las carajas del equipo azulgrana, un déficit que tiene al Barça cada vez más lejos de la cabeza de la clasificación.

«Creo que ha habido dos partes. En la primera hemos dominado pero no hemos sido agresivos y en la segunda hemos generado ocasiones. Pero ahí ya vamos con urgencias. Si queremos ganar títulos, hay que cambiar la mentalidad. Hay que hacer autocrítica, espabilar y mejorar», afirmó Xavi tras el empate ante el Rayo. El técnico catalán habló sin paños calientes de una constante de su equipo esta temporada, la de entrar a los partidos sin la intensidad que se requiere.

Y es que en Vallecas se pudo ver algo recurrente. El Rayo entró con el cuchillo entre los dientes, dispuesto a llevarse por delante a su rival, y el Barça inició el duelo con la idea contraria, la de calmar las aguas y esperar. El resultado fue el de dos equipos con marchas totalmente diferentes. Los franjirrojos iban en quinta y el Barça en tercera, un problema del que Xavi ya había advertido en la previa a tenor de los precedentes y que finalmente terminó pagando caro en una primera parte en la que a los culés les faltó de todo. No hubo el «espíritu de Gavi» que demandaba el técnico y tampoco fluidez en el juego para saltar la presión local y encontrar vías para generar peligro desde los extremos o gracias a la aparición de jugadores entre líneas.

El gran problema para el Barça es que no es la primera vez que le ocurre esta temporada. Los de Xavi han empezado por detrás en el marcador contra Celta, Mallorca, Granada, Alavés y Rayo y han protagonizado comienzos de partido preocupantes ante rivales como el Villarreal o la Real Sociedad en dos encuentros en los que Ter Stegen ya había salvado los muebles en la primera media hora. Es un síntoma que preocupa a Xavi, tal y como reconoció el sábado. «El hecho de ganar la Liga y la Supercopa nos ha afectado. La mentalidad de la segunda parte es buena, pero hay que ir a por el partido desde el primer minuto. En la primera parte solo vas a ganar el partido a ratos», lamentó el técnico del Barça.

Indignados con el árbitro

Otro aspecto que para Xavi tampoco ayudó al Barcelona fue la actuación arbitral. Munuera Montero no consideró que hubiera fuera de juego en el gol del Rayo y tampoco vio penalti en una acción con Raphinha en los instantes finales del encuentro, algo que Xavi se encargó de recordar en la rueda de prensa después del encuentro.

«El linier me dice que cree que condiciona, pero al final dan gol. Son situaciones difíciles que nos están saliendo cruz. También ha habido un penalti a Raphinha, que me dicen que es. Es penalti claro. No es una excusa», señaló en una nueva tarde aciaga para los culés, que ya preparan el trascendental duelo de Champions que disputarán el martes frente al Oporto en Montjuic.