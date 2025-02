Los brotes verdes del Barça en el Villamarín

El Barça logró el domingo en el Benito Villamarín un triunfo que puede ser un punto de inflexión para varios futbolistas. El conjunto que ... dirige Xavi Hernández se impuso por 2-4 en un partido que tenía encarrilado, que luego se puso cuesta arriba y que finalmente requirió de un paso al frente para lograr los tres puntos. Ese arreón lo dieron jugadores de segunda plana como Lamine Yamal, Pau Cubarsí o Ferran Torres, un futbolista este último que no estaba en las quinielas para ser titular y que gol a gol se ha convertido en indiscutible.

«Le doy mucho valor a lo que está haciendo Ferran. Él solo ha girado la tortilla. Hablamos en verano, me mandó un mensaje diciendo que estaba dispuesto a triunfar en el Barcelona y lo tenía muy claro. Es muy fuerte mentalmente, me alegro por él. Se lo ha ganado a pulso», afirmó Xavi el domingo al ser preguntado por el atacante. Al técnico de Tarrasa no le quedó otra que deshacerse en elogios con un jugador que no ha parado de sumar desde que empezara la temporada. Ante el Betis fue definitivo. Hizo los dos primeros goles con dos acciones de delantero nato, cosa que no es, y fue el encargado de cerrar la cuenta al contragolpe con la misma serenidad con la que sacó a los suyos del atolladero frente a Unionistas en la Copa del Rey.

Y es que Ferran Torres fue el jugador que más brilló frente al Betis, pero no el único. Dos futbolistas más dieron un paso al frente. Pau Cubarsí, que cumplió 17 años este lunes, formó en la zaga junto a Ronald Araujo y demostró tener todas las cualidades para convertirse en una referencia del Barcelona en los próximos años. Contribuyó a la buena salida de balón desde atrás de los culés, no rehuyó al cuerpo a cuerpo frente a dos toros como Willian José y Borja Iglesias y hasta demostró tener dotes para la anticipación y el corte.

Su buen debut duró hasta que se le acabó la gasolina en el minuto 81, ya con el Barça volcado en busca del gol de la victoria. «Es un futbolista muy capacitado. No parece que tenga 16 cuando hablas con él. Está centrado y es responsable. Va a marcar una época en el Barça», dijo de él Xavi.

Lewandowski, la cruz

Otro que brilló en el Villamarín fue Lamine Yamal. Tras varios partidos errático, el joven extremo, de apenas 16 años, fue una pesadilla constante para el Betis. Encaró en todo momento desde el flanco derecho, dejó a su par atrás y no se cansó de poner balones para que Lewandowski y Ferran Torres gozaran de ocasiones. Su gran partido y el de Ferran Torres sirvieron incluso para que Xavi se saltara el guion y, buscando el gol del triunfo, retirara del terreno de juego a Lewandowski.

Si Ferran Torres, Cubarsí y Lamine Yamal fueron la cara para el Barça, todo lo contrario fue el ex del Bayern. Estuvo desaparecido, poco asociativo con el resto de sus compañeros y se marchó en el minuto 63 sin haber disparado a portería, habiendo tocado apenas quince balones y acertando solo cinco de los doce pases que ejecutó.