Un Barça de veteranos y noveles

El Barcelona sigue sin hacer los deberes que tenía marcados para este verano, pero mientras tanto encuentra petróleo dentro de La Masia. El conjunto que ... dirige Hansi Flick se impuso este sábado al Valencia en Mestalla y lo hizo con una fórmula que ha llegado para quedarse, aquella de conjugar veteranos y noveles. Robert Lewandowski, con casi 36 años, fue el gran artífice con dos goles de un triunfo en el que emergieron como titulares hasta cinco jugadores procedentes de la cantera menores de 21 años. Es la mezcla a la que se agarra un Barça que gana tiempo en lo que queda de agosto para resolver todas las carpetas que tiene abiertas.

«La pretemporada ha sido difícil porque tuvimos jugadores en la Eurocopa y en los Juegos Olímpicos, eso nos permitió dar más minutos a los jóvenes y hoy los he premiado porque lo habían hecho muy bien», afirmó Flick en la rueda de prensa posterior al triunfo de su equipo sobre el Valencia. El técnico germano se mostró satisfecho después de un partido en el que tocó remar en contra tras el tanto de Hugo Duro y en el que los suyos sacaron a relucir la personalidad que se le presupone a uno de los equipos más poderosos del continente.

Y eso que no era una tarea sencilla para un Barça que fue más 'baby Barça' que nunca. Flick apostó en el once por cinco jugadores menores de 21 años. Salieron de inicio Pau Cubarsí (17), Balde (20), Marc Casadó (20), Marc Bernal (17) y Lamine Yamal (17). En total casi medio equipo de promesas azulgranas para iniciar un partido clave, el que se iniciaba una era para el equipo culé. «Empezar con tres puntos era muy importante para nosotros. La segunda parte me gustó más que la primera», reconoció Flick sobre el primer partido del curso.

Noticia relacionada Lewandowski y los chavales toman Mestalla

Los jóvenes mostraron el amplio repertorio que ha llevado a Flick a mirar con buenos ojos a La Masia. Cubarsí se ha ganado por derecho propio ser uno de los centrales de la primera plantilla, Balde, que se marchó lesionado, es fundamental para abrir el terreno de juego como le gusta al germano, Casado mostró un importante despliegue físico, Bernal tiene condiciones para ser el ancla culé durante años y Lamine Yamal ya ni siquiera necesita presentación tras su exhibición en la Eurocopa este verano. Son los cinco que jugaron de inicio en Mestalla, cinco futbolistas que, hoy por hoy, se antojan fundamentales para el Barça ante la falta de fichajes, los interminables problemas físicos de Frenkie de Jong y la posible salida de Ilkay Gündogan, que no fue convocado ante el Valencia.

El regreso de Lewandowski

La otra cara de la moneda son Ter Stegen y Lewandowski. Los partidos se cuecen en el centro del campo y se deciden en las áreas. Allí el Barça cuenta con dos veteranos que son inamovibles. El meta fue capitán y lo celebró con una intervención de reflejos tras un centro envenenado en la primera mitad que Mestalla ya celebraba, mientras que el ariete se despidió de los 35 años como mejor sabe, haciendo goles. Lewy cumple 36 el próximo miércoles y lo hará en plena forma. Sus dos dianas son la mejor muestra de que está metido de lleno en el proyecto de Flick y de que esa mezcla de veteranos y noveles le viene como anillo al dedo. «Hoy hemos demostrado que podemos ganar partidos con jugadores muy jóvenes. Se necesita también experiencia, pero los jóvenes han jugado muy bien con balón. Si decidimos mejor en el último tramo podemos marcar más goles, tenemos que mejorar en eso», reconoció el ex del Bayern, sabedor de que ahora le toca tirar del carro en una plantilla con jugadores que no habían nacido cuando él ya había debutado en el Znicz Pruszków de Polonia.