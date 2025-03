El Barça se relaja

El Barcelona está metido de lleno en un bache deportivo. El conjunto que dirige Xavi Hernández cayó este miércoles en el Estadio de Vallecas ... frente al Rayo por 2-1 y confirmó una tendencia a la baja que le ha llevado a completar el mes de abril con apenas una victoria en los últimos cinco partidos. En esta racha se ha podido ver a un equipo que ya no posee la intensidad que tenía hace apenas un mes y sí la falta de gol que le ha llevado a no cerrar muchos encuentros a lo largo del curso.

«Hemos estado espesos, pero no estamos en una dinámica negativa. No quiero pensar en la relajación, sino que es difícil ganar esta Liga. No nos puede faltar intensidad, no nos lo podemos permitir», afirmó Xavi tras la derrota de su equipo frente al Rayo este miércoles. El técnico de Tarrasa quiso reconocer el bajón de su equipo después de un mes en el que sus pupilos han reducido las prestaciones de forma radical.

En abril, el Barça se despidió de la Copa del Rey con un sonrojante 0-4 ante el Real Madrid en el Camp Nou y firmó tres tropiezos ante rivales de la 'otra Liga' como Girona (0-0), Getafe (0-0) y Rayo Vallecano (2-1). Tan solo ante el Atlético de Madrid logró un triunfo (1-0) que le permitió mantener la distancia en Liga y evitar que sus perseguidores, también erráticos, le recortaran distancias.

Noticia Relacionada El Rayo le tiene tomada la medida al Barça

Por el camino, el Barça ha mostrado algunas de las carencias que ha tenido a lo largo del curso y que se han subsanado gracias a los buenos resultados. Los de Xavi han tenido una alarmante falta de gol. No marcaron ante Real Madrid, Girona y Getafe, y apenas lograron un tanto frente a Atlético y Rayo. Los números hablan por sí solos. El Barça es el peor líder de las grandes ligas europeas en este apartado, el anotador, y la mala racha del último mes no ha hecho sino acentuar aún más esa poca pegada. Frente a los de Iraola, el Barça no tuvo profundidad. Tuvo menos pases en el último tercio de campo (111-113) que su rival, disparó menos (9 frente a 10) e incluso terminó el choque sin que Raphinha y Ferran Torres fueran capaces de hacer un solo regate exitoso.

Falta de intensidad

Otro aspecto que puede haber pesado a los de Xavi es la relajación. Los culés mantienen aún la distancia de once puntos con el Real Madrid y el cuadro de Carlo Ancelotti ha decidido hacer borrón y cuenta nueva en Liga. Los blancos ya no están ni se les espera y eso hace que el Barça haya podido relajarse ante un desenlace en el que ya no hay incertidumbre. El Barça será campeón, no hay duda, y ante el Rayo se pudo ver a un grupo que ha perdido parte de la motivación ante una recta final en la que todo está decidido.