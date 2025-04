El Barça se cae de la cornisa

El Barça se ha caído de forma definitiva de la cornisa por la que llevaba meses andando. El conjunto que dirige Xavi Hernández completó este ... sábado en el Estadio de Mestalla su semana 'horribilis' con un partido en el que fue de menos a más, pero en el que no fue suficiente para doblegar a un Valencia en horas bajas. La fragilidad defensiva y la poca puntería en ataque han llevado a los culés a una situación límite en la Liga y a encadenar 17 partidos sin ganar por más de un gol de diferencia. Una cifra que demuestra que a los azulgranas ya no les sobra nada, van con lo justo y eso a veces pasa factura.

«En el fútbol, si perdonas tanto pasan estas cosas. Hemos merecido la victoria. Se han generado suficientes ocasiones y muy claras, pero nos pasa lo mismo de la semana pasada: tenemos un problema de efectividad. Hay que ser más contundentes en el área rival. No hemos sentenciado, que es un resumen de lo que nos está pasando en la Liga», afirmó Xavi en la rueda de prensa posterior al empate de su equipo en Valencia. El técnico de Tarrasa repitió un mensaje que, semana tras semana, va siendo cada vez más manido y que cala menos en un grupo que hasta hace poco no necesitaba grandes alardes en ataque para sacar los partidos adelante.

Y es que la realidad del Barça es que la temporada pasada, con muy poco, lograba mucho. El partido de Mestalla lo jugaron los culés en infinitas ocasiones y la moneda siempre, o casi siempre, salía cara para los de Xavi. El equipo azulgrana se alzó campeón de Liga con diez triunfos por la mínima, un registro que al de Tarrasa no le preocupaba por entonces. «El resultado de 1-0 es una maravilla», llegó a decir. No era para menos. Su Barça ha logrado 23 triunfos con ese marcador desde que aterrizó en la Ciudad Condal para dirigir al equipo. Nadie ha conseguido tantos en ese lapso, ni siquiera el denostado Atlético de Madrid (12) del Cholo, un equipo al que se le presupone ese 'modus operandi'.

Noticia relacionada El Barça pega otro petardazo en Mestalla

Esa tendencia este año se ha recrudecido. El Barça ha logrado catorce victorias este curso entre todas las competiciones y once de ellas han sido por la mínima. Solo Amberes (5-0), Betis (5-0) y Cádiz (2-0) han perdido por más de un gol de diferencia ante los azulgranas. Ese vivir en el alambre era un riesgo que hasta hace muy poco funcionaba en el equipo azulgrana, pero que de un tiempo a esta parte está empezando a pasar factura ante la poca solidez que el cuadro catalán exhibe en la parcela defensiva. Es ahí donde más ha cambiado la historia de un equipo que era duro como el hormigón armado y que ahora permite acciones impropias de un candidato a ganarlo todo. Los errores saliendo con la pelota desde atrás en Amberes dieron paso este sábado a una alarmante falta de contundencia ante Hugo Guillamón, capaz de conducir como Pedro por su casa hasta la frontal del área.

Falta de alternativas

El principal problema que tiene el Barça es que no está contando con un plan B. Los de Xavi a menudo ensayan el libreto del de Tarrasa de la A a la Z, pero cuando este falla no encuentran una alternativa con la que hacer daño al rival. Le pasó ante el Girona cuando Míchel desactivó la presión azulgrana en campo contrario, le ocurrió de nuevo cuando se atascó en Amberes a la hora de construir desde atrás y le pasó otra vez ante un Valencia que creció cuando el Barça no supo anestesiar el choque con ventaja en el marcador. Los culés no están logrando amoldarse a las distintas necesidades del partido y eso está pasando factura a un equipo que ya no es eficaz en ataque y que además ha perdido la fiabilidad defensiva.